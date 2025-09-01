  1. Home
Reconhecendo dois caminhos: fé verdadeira ou ilusão do ego

1 setembro 2025 - 10:22
Este trecho da Surata Al-Baqara adverte sobre dois grupos: aqueles que negam a verdade e aqueles que têm hipocrisia no coração. O Alcorão mostra de forma clara que, na vida, escolher entre sinceridade ou engano, fé ou negação, é decisivo para o destino de cada jovem.

5 pontos importantes e práticos para os jovens:

  1. Ignorar a verdade escurece o coração
    • Verso: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ...﴾
    • Quando um jovem insiste em ignorar a verdade, conselhos já não têm efeito.
    • Exemplo: É como alguém que finge estar dormindo – nenhum barulho o acorda.
  2. Um coração selado é um perigo
    • Verso: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ...﴾
    • Repetir erros e não valorizar o bem endurece o coração.
    • Exemplo: Como um celular cheio de arquivos inúteis que não tem espaço para o que é importante.
  3. Hipocrisia: a vida de duas caras destrói
    • Verso: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا...﴾
    • O hipócrita fala de fé, mas age com falsidade.
    • Exemplo: É como alguém que mostra uma vida perfeita nas redes sociais, mas vive de outra forma.
  4. Enganar os outros é enganar a si mesmo
    • Verso: ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ...﴾
    • Quem mente ou engana prejudica a si mesmo antes de tudo.
    • Exemplo: Como vender remédio falso – no fim, o próprio vendedor sofre.
  5. A verdade sempre aparece
    • Verso: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً﴾
    • A doença do coração cresce até se revelar totalmente.
    • Exemplo: Quem vive de máscaras um dia será desmascarado.

Conclusão:
Esses versículos lembram ao jovem que a chave é manter um coração puro e verdadeiro. Negar a verdade ou viver na hipocrisia leva à queda. A sinceridade e a fé constroem uma vida luminosa.
Frase inspiradora: O jovem que vive com sinceridade nunca adoece por dentro.

