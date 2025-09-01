Reconhecendo dois caminhos: fé verdadeira ou ilusão do ego

5 pontos importantes e práticos para os jovens:
- Ignorar a verdade escurece o coração
- Verso: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ...﴾
- Quando um jovem insiste em ignorar a verdade, conselhos já não têm efeito.
- Exemplo: É como alguém que finge estar dormindo – nenhum barulho o acorda.
- Um coração selado é um perigo
- Verso: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ...﴾
- Repetir erros e não valorizar o bem endurece o coração.
- Exemplo: Como um celular cheio de arquivos inúteis que não tem espaço para o que é importante.
- Hipocrisia: a vida de duas caras destrói
- Verso: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا...﴾
- O hipócrita fala de fé, mas age com falsidade.
- Exemplo: É como alguém que mostra uma vida perfeita nas redes sociais, mas vive de outra forma.
- Enganar os outros é enganar a si mesmo
- Verso: ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ...﴾
- Quem mente ou engana prejudica a si mesmo antes de tudo.
- Exemplo: Como vender remédio falso – no fim, o próprio vendedor sofre.
- A verdade sempre aparece
- Verso: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً﴾
- A doença do coração cresce até se revelar totalmente.
- Exemplo: Quem vive de máscaras um dia será desmascarado.
Conclusão:
Esses versículos lembram ao jovem que a chave é manter um coração puro e verdadeiro. Negar a verdade ou viver na hipocrisia leva à queda. A sinceridade e a fé constroem uma vida luminosa.
Frase inspiradora: O jovem que vive com sinceridade nunca adoece por dentro.
Your Comment