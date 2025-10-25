Recomendação ao Sacrifício de Vidas em Nome de Deus nas Narrações

ABNA Brasil: Há recomendação e incentivo nas narrações para o sacrifício de vidas (jānfashānī) e o Īṯār em nome de Deus?
O "Īṯār" é um dos mais altos ensinamentos morais na cultura religiosa; uma virtude que tem raízes na fé profunda em Deus, na sinceridade da intenção e no amor pelos outros. Este ensinamento ético possui um lugar especial na conduta do Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele e sua família) e dos AhlulBayt (que a paz esteja com eles); portanto, foi recomendado e louvado. A seguir, procura-se retratar as diversas manifestações deste valor divino no espelho das narrações dos AhlulBayt (que a paz esteja com eles).
1. Tipos de Īṯār
O "Īṯār" é um dos valores éticos mais elevados na cultura islâmica. Esta virtude divina possui várias formas, que, de modo geral, podem ser divididas em dois tipos principais:
A) Īṯār Material (Altruísmo Financeiro)
Īṯār material significa abrir mão do próprio dinheiro e bens para ajudar os outros, mesmo quando o próprio indivíduo se encontra em penúria. Este tipo de Īṯār é muito elogiado nas narrações dos AhlulBayt (que a paz esteja com eles);
- Por exemplo: O Imam Baqir ou o Imam Ṣādiq (que a paz esteja com ambos), em resposta à pergunta de Abū Baṣīr sobre o melhor tipo de esmola (ṣadaqah), disseram: “Juḥd al-muqill” (O esforço/esmola de quem tem pouco). Porventura não ouviste a palavra de Deus, o Poderoso e Majestoso: "E eles preferem a si próprios, mesmo que tenham grande necessidade" (1). Esta narração mostra que o valor do Īṯār material é redobrado quando o ser humano está numa situação financeira difícil e, apesar disso, prefere os outros a si mesmo.
B) Īṯār Jānī (Sacrifício da Vida)
A mais alta patente do Īṯār é o sacrifício da vida em nome de Deus e para a preservação da religião e dos valores divinos. Este tipo de Īṯār manifestou-se repetidamente na vida dos AhlulBayt (que a paz esteja com eles). Um dos exemplos mais proeminentes deste tipo é o Īṯār do Amir al-Mu'minīn (‘Alī) (A.S.) na noite da Hégira do Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele e sua família).
Em um ḥadīth do Imam Ṣādiq (A.S.) foi expresso que o Amir al-Mu'minīn (‘Alī) (A.S.) dormiu no leito do Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele e sua família) com total sacrifício de vida, para proteger a vida Dele do perigo dos politeístas. Deus o louvou e encarregou Seus anjos de o protegerem, de modo que, quando os politeístas investiram para o matar ao amanhecer, nada lhes pôde causar dano, por vontade de Deus (2).
2. A Virtude do Altruísta
Nas palavras luminosas dos AhlulBayt (que a paz esteja com eles), o Īṯār, além de ser apresentado como uma das mais proeminentes qualidades morais, tem sido sempre elogiado; por exemplo, o Amir al-Mu'minīn (‘Alī) (A.S.) dizem: “Man āthara ‘alā nafsihi istaḥaqqa ism al-faḍīlah” (Aquele que prefere a si mesmo [coloca os outros em primeiro lugar], merece o nome de virtuoso) (3).
Este Venerável Imam, em outro ḥadīth, diz: “Man āthara ‘alā nafsihi bālaga fī al-murūwah” (Aquele que pratica o Īṯār, atinge o ápice da cavalheirismo) (4). Ele também disse: “Al-Īṯāru aḥsanu al-iḥsāni wa a‘lā marātib al-īmān” (Īṯār, é a melhor benevolência e a mais alta patente da fé) (5). O Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele e sua família) também disse: “Al-Īṯāru zīnah az-zuhdi wa badhl al-mawjud zīnah al-yaqīn” (Īṯār, é o adorno do ascetismo (zuhd), e doar o que está disponível é o adorno da certeza (yaqīn)) (6).
Portanto, o Īṯār é a mais alta patente da masculinidade, nobreza e fé, e aquele que dá a sua vida em nome de Deus, alcançou os mais altos estatutos de masculinidade, virtude e fé. Além disso, nas narrações, para aquele que sacrifica a sua vida em nome de Deus, são mencionados uma recompensa, virtude e prêmios, dos quais se aponta uma parte a seguir.
3. A Virtude dos Sacrificados em Nome de Deus
Foi afirmado que o Īṯār não é apenas uma das mais proeminentes virtudes morais, mas também possui um lugar elevado na fé, na moral e na servidão. Aqueles que lutam (yujāhidūn) com o sacrifício de sua vida e conforto em nome de Deus, gozam de um grau mais elevado.
Nas narrações islâmicas, um privilégio especial e uma grande recompensa foram previstos para este grupo; de tal forma que nenhum dos atos de outros alcança o nível do seu sacrifício e Īṯār. A seguir, são apresentadas algumas narrações sobre a honra dos praticantes de Īṯār no caminho da Verdade:
- A) O Profeta (S.A.W.) disse: “Khayr an-nāsi rajulun ḥabasa nafsahu fī sabīli Allāh yujāhidu a‘dā’ahu yaltamisu al-mawta aw al-qatl fī maṣāffihi” (O melhor das pessoas é o homem que reteve a sua alma no caminho de Deus, luta contra os Seus inimigos, buscando a morte ou o ser morto no campo de batalha) (7). Este ḥadīth apresenta os guerreiros que, com intenção pura, puseram a sua alma no prato da sinceridade, como os melhores indivíduos; pois eles deixaram para trás todas as afiliações mundanas e sacrificaram as suas vidas pela verdade.
- B) O Profeta (S.A.W.) diz: “Lil-Jannati bābun yuqālu lahu bābu al-mujāhidīn yamḍūna ilayhi fa idhā huwa maftūḥun wa hum mutaqallidūna bi-suyūfihim wal-jam‘u fī al-mawqifi wal-malā’ikatu turraḥibu bihim” (O Paraíso tem um portão chamado Portão dos Guerreiros, para o qual os guerreiros vão, e ele está aberto; eles vêm para lá enquanto estão cingidos com as suas espadas, e a multidão está na posição de espera, e os anjos os saúdam calorosamente) (8). Esta narração mostra que a posição dos altruístas no caminho de Deus é tão elevada no Outro Mundo que um portão especial no Paraíso é aberto para a sua entrada, e os anjos os recebem com respeito e orgulho.
- C) O Imam Baqir (A.S.) diz que um homem veio ao Profeta (S.A.W.) e disse: Eu sou desejoso e apaixonado pelo Jihād. O Profeta disse: "Então, faz Jihād no caminho de Deus; porque se fores morto, estarás vivo junto a Deus e receberás sustento; se morreres, a tua recompensa é com Deus; e se regressares, terás sido purificado dos pecados" (9). Esta narração descreve lindamente as três situações possíveis para o guerreiro no caminho de Deus, todas elas cheias de graça: 1. O martírio, cuja recompensa é a vida eterna e receber sustento junto a Deus. 2. A morte natural, cuja recompensa é receber diretamente o mérito de Deus. 3. O regresso vivo, que é considerado igual à purificação dos pecados. Portanto, todos os três casos são um sinal da grandeza da posição do altruísta e guerreiro no caminho de Deus.
Resultado:
Com a análise das narrações dos AhlulBayt (que a paz esteja com eles), verificou-se que o Īṯār, especialmente o sacrifício de vidas em nome de Deus, não é apenas recomendado, mas fortemente encorajado e louvado. Os ensinamentos religiosos, por um lado, apresentaram o Īṯār como o auge da virtude, um sinal de fé e a forma mais completa de cavalheirismo; por outro lado, aqueles que dão as suas vidas no caminho de Deus têm uma recompensa especial no Outro Mundo, e até os anjos os recebem. Este conjunto de narrações mostra que a cultura islâmica considera o sacrifício de vidas no caminho da Verdade e dos valores divinos uma tarefa sagrada e atribui-lhe um lugar elevado no mundo e no Outro Mundo.
