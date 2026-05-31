A fraude nas medidas: um obstáculo à espera do Imam Mahdi (A.S.)

O Imam Ja'far as-Sadiq (A.S.), ao descrever as condições que antecederão o surgimento do Imam Mahdi (A.S.), menciona a disseminação da fraude nas medidas e a crescente dificuldade em obter um sustento lícito. Nessa perspectiva, a fraude não se limita à balança ou ao comércio, mas abrange toda forma de negligência, injustiça ou descuido no cumprimento das responsabilidades. Por isso, um dos sinais mais importantes da verdadeira espera pelo Advento é buscar o sustento halal e respeitar plenamente os direitos das pessoas.