Carta 34 do Nahj al-Balagha / Método de consolar os companheiros e forma de enfrentar os inimigos

De acordo com a Agência Internacional Ahl al-Bayt (ABNA) — a Carta 34 do Nahj al-Balagha é uma carta histórica do Amir al-Mu’minin (a.s.) para consolar um de seus famosos comandantes. Nesta carta, endereçada a Muhammad ibn Abi Bakr, o Imam (a.s.) explica, de forma paternal e sem mencionar razões políticas ou de segurança específicas, o motivo do fim da responsabilidade dele como governador do Egito e a nomeação de Malik al-Ashtar em seu lugar. Embora esta nomeação não tenha se concretizado devido ao martírio de Malik no meio do caminho para o Egito, o Imam Amir al-Mu’minin (a.s.), considerando as circunstâncias, alterou sua decisão.

Alguns comentaristas do Nahj al-Balagha consideram que o motivo desta mudança de responsabilidade foi a situação especial do Egito. A ambição constante de Amr ibn al-As por esta região, somada à tranquilidade de Muawiya diante da relutância dos soldados alavitas em participar de uma nova batalha contra ele, e a proximidade do Egito com a Síria, transformaram esta região na melhor opção para ataques dos exércitos sírios. Por esses motivos, era necessário que uma personalidade mais experiente e capaz que Muhammad ibn Abi Bakr se tornasse governador do Egito.

O Imam Ali (a.s.), com o objetivo de consolar o governador anterior, escreve sobre os motivos desta mudança da seguinte forma:

«فَقَدْ بَلَغَنِی مَوْجِدَتُکَ مِنْ تَسْرِیحِ الاْشْتَرِ إِلَی عَمَلِکَ وَ إِنِّی لَمْ أَفْعَلْ ذلِکَ اسْتِبْطاءً لَکَ فِی الْجَهْدِ،وَ لاَ ازْدِیَاداً لَکَ فِی الْجِدِّ وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ یَدِکَ مِنْ سُلْطَانِکَ، لَوَلَّیْتُکَ مَا هُوَ أَیْسَرُ عَلَیْکَ مَؤُونَةً،وَ أَعْجَبُ إِلَیْکَ وِلاَیَةً.»

“Chegou-me a notícia de tua tristeza pela minha decisão de enviar al-Ashtar para tua região de governo. Eu não fiz isso por considerar-te lento ou negligente no esforço, nem para exigir de ti maior dedicação. E se eu retirasse de tuas mãos a autoridade que possuis, eu te nomearia para uma região cujo encargo fosse mais leve para ti e cuja governança fosse mais agradável aos teus olhos.”

Parece necessário que esta cultura se espalhe nas estruturas administrativas e organizacionais: toda mudança de cargo não deve ser vista como sinal de incapacidade ou corrupção da pessoa destituída. Pelo contrário, em função de condições internas e externas, a situação pode mudar de tal forma que a realocação de pessoas em diferentes posições se torne inevitável.

Além disso, toda mudança de cargo, mesmo para pessoas justas e íntegras, não significa necessariamente a promoção a um cargo superior — como se tornou costume na cultura administrativa de que a pessoa íntegra deve sempre ser transferida para um posto mais alto. De acordo com alguns documentos históricos, o Amir al-Mu’minin (a.s.) pretendia nomear Muhammad ibn Abi Bakr como governador de algumas regiões mais tranquilas, como o Azerbaijão. Embora esta mudança administrativa não tenha se concretizado devido ao martírio de Malik ibn al-Ashtar, o Imam reconduziu Muhammad ibn Abi Bakr ao cargo anterior.

Na segunda parte da carta, o Imam, ao elogiar Malik ibn al-Ashtar e confirmar seu martírio, dá recomendações a Muhammad ibn Abi Bakr. Estas recomendações podem expressar parte do comportamento do Amir al-Mu’minin (a.s.) ao combater os inimigos — um modelo que pode iluminar todos os seus seguidores no momento de enfrentar os adversários.

“Sair da cidade para enfrentar o inimigo e impedir o ataque à área sob domínio, a necessidade de perspicácia e de ter informações suficientes sobre o inimigo, prever com precisão e inteligência os movimentos futuros, tomar medidas decisivas ao mesmo tempo em que se utilizam as capacidades populares e se mobiliza o povo para a batalha com a intenção de aproximação a Deus e pedindo auxílio a Allah” são ordens do Imam Ali (a.s.) aos comandantes militares e políticos no combate contra os inimigos.

O Imam Ali (a.s.) expressou estas recomendações com as seguintes palavras:

«فَأَصْحِرْ لِعَدُوِّکَ وَ امْضِ عَلَی بَصِیرَتِکَ وَ شَمِّرْ لِحَرْبِ مَنْ حَارَبَکَ وَ ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ وَ أَکْثِرِ الاْسْتِعَانَةَ بِاللهِ یَکْفِکَ مَا أَهَمَّکَ،وَ یُعِنْکَ عَلَی مَا یُنْزِلُ بِکَ».

“Saia ao encontro de teu inimigo, procede com tua perspicácia, prepara-te para a guerra contra quem te guerreia, convida para o caminho de teu Senhor e multiplica os pedidos de auxílio a Allah; Ele te bastará contra o que te preocupa e te ajudará contra o que te sobrevier.”

Esta carta não apenas demonstra a sabedoria e a compaixão do Imam Ali (a.s.) na gestão de recursos humanos e na administração, mas também serve como um guia ético e estratégico para enfrentar desafios e inimigos, enfatizando a importância da confiança em Deus, do planejamento inteligente e da mobilização popular.