O voto da mãe de Al-Mutawakkil e uma manifestação da generosidade espiritual do Imam al-Hadi (A.S.)

Segundo um relato histórico, Al-Mutawakkil al-Abássida encontrou bolsas de dinheiro na casa do Imam al-Hadi (A.S.) e, ao investigar sua origem, descobriu que haviam sido enviadas por sua própria mãe. Quando Al-Mutawakkil adoeceu gravemente e os médicos perderam a esperança de curá-lo, sua mãe recorreu ao Imam al-Hadi (A.S.) e fez um voto: caso seu filho recuperasse a saúde, ofereceria uma quantia ao Imam. Após a cura de Al-Mutawakkil, ela cumpriu sua promessa. Esse relato evidencia a elevada posição espiritual do Imam al-Hadi (A.S.) e a amplitude da fé e da devoção à Ahlul Bayt (A.S.), mesmo entre pessoas próximas da corte abássida.