Arbaeen: Um Potencial Global para a Unidade da Ummah Islâmica

Na visão de muitos pensadores, Arbaeen não é apenas uma cerimônia religiosa, mas um fenômeno civilizacional de alcance mundial que une dois pilares fundamentais da cultura xiita: Ashura e a espera pela Aparição. Por essa razão, os opositores desse movimento procuram impedir sua expansão por meio de diversos obstáculos, desde dificuldades no terreno até guerras psicológicas e o incentivo a divisões étnicas e religiosas. No entanto, Arbaeen possui o potencial de tornar-se um eixo de convergência entre os muçulmanos e todos os que creem em um Deus único.