Cartas do Nahj al-Balagha (13): A Necessidade de Confiança nos Comandantes Militares Seniores em Tempos de Guerra

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) – ABNA, a Carta 13 do Nahj al-Balagha é parte de uma carta de Imam Ali (A.S.) a Ziyad ibn Nadr e Shurayh ibn Hani, dois dos comandantes do exército enviado à terra de Sham para lutar contra o exército de Mu'awiya. Esta carta foi citada antes de Sayyed Razi no livro "Waq'at Siffin" de Nasr ibn Muzahim. Além disso, esta carta também é encontrada no livro "Tarikh Tabari".

Embora nesta carta Imam Ali (A.S.) tenha nomeado Malik al-Ashtar como comandante-chefe de todas as forças e enfatizado a obediência a ele, o que se destaca nesta carta é a descrição das qualidades de Malik al-Ashtar, pelas quais o Imam (A.S.) o escolheu para o comando.

A apresentação dessas qualidades tanto convence a mente e o coração dos destinatários – ou seja, os comandantes e as tropas do exército – facilitando a aceitação de Malik al-Ashtar como comandante-chefe, quanto a declaração dessas qualidades indica as características essenciais para qualquer gestão ou comando, que devem ser consideradas em todas as nomeações administrativas ou militares.

É natural que, se qualquer gerente ou comandante possuir essas qualidades, especialmente se for nomeado por um Imam infalível (A.S.) ou seu sucessor, deve-se ter total confiança nele e confiar a ele as estratégias militares, políticas e de mídia. Nesses momentos, a pessoa deve se concentrar apenas em cumprir suas próprias obrigações durante a batalha e a guerra, para não negligenciar o que lhe foi incumbido.

Na Carta 13, está escrito:

"وَمِنْ کِتَابٍ لَهُ (علیه السلام) إِلَی أَمِیرَیْنِ مِنْ أُمَرَاءِ جَیْشِهِ: وَقَدْ أَمَّرْتُ عَلَیْکُمَا وَعَلَی مَنْ فِی حَیِّزِکُمَا مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ، فَاسْمَعَا لَهُ وَأَطِیعَا وَاجْعَلَاهُ دِرْعاً وَمِجَنّاً، فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا یُخَافُ وَهْنُهُ وَلَا سَقْطَتُهُ، وَلَا بُطْؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَیْهِ أَحْزَمُ، وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَی مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ."

"De uma carta dele (A.S.) a dois dos comandantes de seu exército: 'Nomeei Malik ibn al-Harith al-Ashtar sobre vocês e sobre todos os soldados sob seu comando. Ouçam-no e obedeçam-no. Façam dele sua armadura e seu escudo; pois Malik é daqueles cuja fraqueza não se teme, nem sua queda, nem sua lentidão onde a pressa é mais prudente, nem sua pressa onde a lentidão é mais apropriada.'"

Qualidades Essenciais de um Comandante Militar

As qualidades mencionadas para Malik al-Ashtar nesta carta são características cuja presença em qualquer pessoa transforma a confiança e a obediência a ela em uma necessidade racional.

O Imam (A.S.) diz nessas qualidades: "Façam dele sua armadura e seu escudo." Isso significa que a primeira responsabilidade de um comandante é proteger e salvaguardar suas tropas, e a primeira obrigação das forças sob seu comando é confiar nele como seu protetor e guardião.

Outra das qualidades mencionadas é: "Pois ele não é daqueles cuja fraqueza ou queda se teme," ou seja, ele não é preguiçoso nem covarde para agir com lentidão, nem age sem planejamento para cair em erros ou deslizes.

Outra das qualidades é: "Nem sua lentidão onde a pressa é mais prudente, nem sua pressa onde a lentidão é mais apropriada," ou seja, ele não age com pressa onde a lentidão é necessária, nem com lentidão onde a pressa é exigida. Isso significa que ele toma decisões no tempo e lugar apropriados, considerando as diferentes condições e situações, e não comete decisões precipitadas ou lentidões que fariam perder oportunidades.