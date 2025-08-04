Uma Prescrição Incomparável do Imam Sadiq (A.S.) Para se Manter Ileso de Danos

Agência Internacional de Notícias Ahlul Bayt (ABNA): O Imam Sadiq (A.S.) disse: «ثَلَاثٌ لَا یَضُرُّ مَعَهُنَّ شَیْ‏ءٌ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْکَرْبِ وَ الِاسْتِغْفَارُ عِنْدَ الذَّنْبِ وَ الشُّکْرُ عِنْدَ النِّعْمَةِ»[1]. O Imam Sadiq (A.S.), na narração mencionada, disse que se uma pessoa possuir três características, nenhum dano a atingirá: primeiro, súplica em tempos de adversidade e dificuldades; segundo, buscar perdão após o pecado; e terceiro, agradecer pelas bênçãos.

A primeira característica é que a pessoa deve suplicar em tempos de adversidade e dificuldades. Infelizmente, hoje em dia, menos atenção é dada à súplica e à comunicação íntima com Deus, e há negligência em relação às súplicas transmitidas pelos Imames Infalíveis (A.S.). No entanto, se uma pessoa se familiarizar com as súplicas, sua alma e coração encontrarão pureza e vivacidade, mas se for o contrário e a pessoa se afastar da súplica e da comunicação íntima com Deus, escuridão e turbidez substituirão a pureza e a vivacidade.

A segunda característica que afasta o dano do ser humano é buscar perdão após o pecado. Como nós, seres humanos, não somos infalíveis, às vezes perdemos a paciência diante das tentações de Satanás e do ego incitador ao mal, e cometemos pecados. Nesse caso, devemos buscar perdão o mais rápido possível e retornar a Deus. No entanto, buscar perdão não se limita apenas ao arrependimento e ao pedido de perdão verbal; a busca por perdão deve vir do fundo do coração e ser acompanhada pela decisão de não retornar ao pecado.

A terceira característica que o Imam Sadiq (A.S.) mencionou é o agradecimento pelas bênçãos. Nas narrativas sobre o Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele e sua família) e o Imam Kazim (A.S.), é mencionado que, às vezes, eles desciam de seus meios de transporte no meio do caminho e se prostravavam. Quando perguntados sobre a razão da prostração, eles respondiam que se prostravavam em agradecimento pelas bênçãos de Deus.

O Imam Sadiq (A.S.), em outra narração, interpretou o agradecimento pelas bênçãos e disse: «الشُّکْرُ لِلنِّعَمِ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ تَمَامُ الشُّکْرِ قَوْلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ»[2]; O agradecimento pelas bênçãos é evitar as coisas proibidas e os pecados, e o agradecimento completo e perfeito é dizer "Alhamdulillah Rabb al-Alameen" (Louvado seja Deus, Senhor dos Mundos).

É narrado que o meio de transporte de um dos Imames Infalíveis (A.S.) se perdeu. Ele disse que se o meio de transporte fosse encontrado, ele expressaria todo o agradecimento a Deus. Após algum tempo, o meio de transporte foi encontrado, e o Hazrat (A.S.) disse: "Alhamdulillah Rabb al-Alameen"; uma pessoa perguntou a ele sobre isso, e ele respondeu: "Alhamdulillah Rabb al-Alameen é todo o agradecimento a Deus."

Um beduíno árabe reclamou a Ali (A.S.) sobre as dificuldades da vida, a pobreza e a grande família. O Imam disse: "Cabe a ti buscar perdão; pois Deus, o Glorioso e Exaltado, diz: 'Pedi perdão ao vosso Senhor, porque Ele é Indulgentíssimo' (Noé: 10) até o final do versículo." Após um tempo, o homem retornou ao Imam (A.S.) e disse: "Ó Amir al-Mu'minin! Tenho buscado muito o perdão de Deus, mas não vejo melhora em minha situação!" O Imam disse: "Talvez não saibas a maneira correta de buscar perdão." Ele disse: "Ensina-me." O Imam disse: "Purifica a tua intenção e obedece ao teu Senhor, e dize: 'Ó Deus, eu Te peço perdão por todo pecado em que meu corpo se fortaleceu com Tua saúde... Abençoa o melhor de Tua criação, Muhammad o Profeta, e sua família pura e imaculada, e alivia minha aflição...'" O beduíno árabe disse: "Eu busquei perdão dessa maneira várias vezes, e Deus removeu minha tristeza e pobreza, ampliou meu sustento e afastou minhas aflições."[3].

