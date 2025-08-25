"Não Temas": A Mensagem de Calma Divina no Coração das Tempestades Humanas

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: O medo é uma das emoções humanas mais fundamentais. Do momento do nascimento até o último suspiro, o ser humano enfrenta o medo inúmeras vezes: medo do futuro, medo do fracasso, medo da solidão, medo da morte. No entanto, em meio a essa escuridão, o Sagrado Alcorão, como uma luz brilhante, oferece mensagens de tranquilidade e esperança. Uma dessas mensagens é a frase "لا تخف" (Não temas), que aparece em vários versículos, cada vez carregando uma luz da misericórdia divina.

A Frequência e o Lugar de "Não Temas" no Alcorão

Algumas fontes não oficiais afirmam que a frase "Não temas" ou conceitos similares aparecem 365 vezes no Alcorão, o mesmo número de dias do ano. Embora esse número seja mais simbólico, a verdade é que os conceitos relacionados à superação do medo, à tranquilidade e à esperança são repetidos com frequência no Alcorão. Frases como:

" لا تخف" (Não temas)

" لا تحزن" (Não te entristeças)

" فلا خوف علیهم" (Então, não haverá medo sobre eles)

"لا يخافون" (Eles não temem)

Essas frases, juntas, aparecem dezenas de vezes no Alcorão e, em cada contexto específico, carregam uma mensagem profunda e divina.

Análise Interpretativa dos Versículos Chave de "Não Temas"

1. O Diálogo de Deus com o Profeta Musa (a.s.) - "Disse Ele: 'Não temas, tu serás o superior'." (1)

Tafsir al-Mizan: Allamah Tabatabai considera este versículo como uma ênfase na confiança em Deus. Musa (a.s.) sentiu ansiedade diante da magia dos feiticeiros de Faraó, mas Deus, com esta frase, o lembrou do poder divino e da superioridade da verdade sobre a falsidade.

Allamah Tabatabai considera este versículo como uma ênfase na confiança em Deus. Musa (a.s.) sentiu ansiedade diante da magia dos feiticeiros de Faraó, mas Deus, com esta frase, o lembrou do poder divino e da superioridade da verdade sobre a falsidade. Tafsir al-Namooneh: Ayatollah Makarem Shirazi escreve que este versículo mostra que, diante de ameaças aparentes, a fé e a confiança em Deus levam o ser humano à tranquilidade e à vitória.

2. O Resgate de Musa na Infância - "E inspiramos à mãe de Musa: 'Amamenta-o; mas, se temes por ele, joga-o ao rio; e não temas nem te entristeças, porque Nós o devolveremos a ti e o faremos um dos Mensageiros'." (2)

Tafsir Tabari: Este versículo mostra a tranquilidade divina para a mãe de Musa. Deus lhe prometeu que devolveria seu filho e o faria um dos profetas. O medo da mãe era natural, mas a promessa divina, além da lógica humana, devolveu a calma ao seu coração.

Este versículo mostra a tranquilidade divina para a mãe de Musa. Deus lhe prometeu que devolveria seu filho e o faria um dos profetas. O medo da mãe era natural, mas a promessa divina, além da lógica humana, devolveu a calma ao seu coração. Tafsir al-Mizan: Allamah Tabatabai enfatiza que este versículo é um exemplo da inspiração divina nos corações dos crentes. "Não temas" aqui não é apenas para eliminar o medo, mas um convite à submissão à vontade divina.

3. O Profeta Ibrahim e a Boa Notícia dos Anjos - "Disseram [os anjos]: 'Não temas! Anunciamo-te as boas novas de um filho sábio'." (3)

Tafsir al-Namooneh: Ibrahim (a.s.) temeu a presença dos anjos, mas eles removeram o medo de seu coração com a boa notícia do filho. Este versículo mostra que o medo às vezes surge do desconhecido, mas a mensagem divina é sempre tranquilizadora.

Análise Cognitiva: Por que "Não Temas"?

1. O medo é um obstáculo ao crescimento espiritual. O medo impede o ser humano de agir, tomar decisões e confiar. O Alcorão, ao repetir "Não temas", quer libertar o ser humano de suas amarras psicológicas para que possa caminhar no caminho da submissão e do crescimento.

2. A esperança é a essência da fé. Junto com "Não temas", há mensagens como "Não desespereis da misericórdia de Deus". Isso mostra que a verdadeira fé está ligada à esperança e à tranquilidade.

3. Deus é o refúgio dos corações ansiosos. Em outro versículo, está escrito: "Não é com a lembrança de Deus que os corações se tranquilizam?" (4). A lembrança de Deus tranquiliza os corações. Portanto, "Não temas" não é apenas um comando, mas um convite à lembrança e à conexão com a fonte de toda a tranquilidade.

Conexão com a Vida de Hoje

No mundo agitado de hoje, a mensagem "Não temas" pode ser um farol para:

Lidar com a ansiedade diária

Tomar decisões difíceis

Superar crises espirituais e sociais

Manter a esperança em tempos de desespero

Exemplo prático: Diante de doenças, pobreza ou problemas familiares, o ser humano pode sentir medo e desespero. Mas se ele prestar atenção às mensagens corânicas como "Não temas" e "Não haverá medo sobre eles", poderá, com confiança em Deus, reacender a tranquilidade em seu coração.

Conclusão: "Não temas" no Alcorão não é apenas uma frase; é uma filosofia de vida. Uma filosofia que convida o ser humano à tranquilidade, à confiança e à esperança. No coração da escuridão, esta mensagem divina é uma luz que mostra o caminho. Se confiarmos nessa mensagem, nenhum medo será duradouro.

