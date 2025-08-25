"Não Temas": A Mensagem de Calma Divina no Coração das Tempestades Humanas

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: O medo é uma das emoções humanas mais fundamentais. Do momento do nascimento até o último suspiro, o ser humano enfrenta o medo inúmeras vezes: medo do futuro, medo do fracasso, medo da solidão, medo da morte. No entanto, em meio a essa escuridão, o Sagrado Alcorão, como uma luz brilhante, oferece mensagens de tranquilidade e esperança. Uma dessas mensagens é a frase "لا تخف" (Não temas), que aparece em vários versículos, cada vez carregando uma luz da misericórdia divina.
A Frequência e o Lugar de "Não Temas" no Alcorão
Algumas fontes não oficiais afirmam que a frase "Não temas" ou conceitos similares aparecem 365 vezes no Alcorão, o mesmo número de dias do ano. Embora esse número seja mais simbólico, a verdade é que os conceitos relacionados à superação do medo, à tranquilidade e à esperança são repetidos com frequência no Alcorão. Frases como:
- "لا تخف" (Não temas)
- "لا تحزن" (Não te entristeças)
- "فلا خوف علیهم" (Então, não haverá medo sobre eles)
- "لا يخافون" (Eles não temem)
Essas frases, juntas, aparecem dezenas de vezes no Alcorão e, em cada contexto específico, carregam uma mensagem profunda e divina.
Análise Interpretativa dos Versículos Chave de "Não Temas"
1. O Diálogo de Deus com o Profeta Musa (a.s.) - "Disse Ele: 'Não temas, tu serás o superior'." (1)
- Tafsir al-Mizan: Allamah Tabatabai considera este versículo como uma ênfase na confiança em Deus. Musa (a.s.) sentiu ansiedade diante da magia dos feiticeiros de Faraó, mas Deus, com esta frase, o lembrou do poder divino e da superioridade da verdade sobre a falsidade.
- Tafsir al-Namooneh: Ayatollah Makarem Shirazi escreve que este versículo mostra que, diante de ameaças aparentes, a fé e a confiança em Deus levam o ser humano à tranquilidade e à vitória.
2. O Resgate de Musa na Infância - "E inspiramos à mãe de Musa: 'Amamenta-o; mas, se temes por ele, joga-o ao rio; e não temas nem te entristeças, porque Nós o devolveremos a ti e o faremos um dos Mensageiros'." (2)
- Tafsir Tabari: Este versículo mostra a tranquilidade divina para a mãe de Musa. Deus lhe prometeu que devolveria seu filho e o faria um dos profetas. O medo da mãe era natural, mas a promessa divina, além da lógica humana, devolveu a calma ao seu coração.
- Tafsir al-Mizan: Allamah Tabatabai enfatiza que este versículo é um exemplo da inspiração divina nos corações dos crentes. "Não temas" aqui não é apenas para eliminar o medo, mas um convite à submissão à vontade divina.
3. O Profeta Ibrahim e a Boa Notícia dos Anjos - "Disseram [os anjos]: 'Não temas! Anunciamo-te as boas novas de um filho sábio'." (3)
- Tafsir al-Namooneh: Ibrahim (a.s.) temeu a presença dos anjos, mas eles removeram o medo de seu coração com a boa notícia do filho. Este versículo mostra que o medo às vezes surge do desconhecido, mas a mensagem divina é sempre tranquilizadora.
Análise Cognitiva: Por que "Não Temas"?
1. O medo é um obstáculo ao crescimento espiritual. O medo impede o ser humano de agir, tomar decisões e confiar. O Alcorão, ao repetir "Não temas", quer libertar o ser humano de suas amarras psicológicas para que possa caminhar no caminho da submissão e do crescimento.
2. A esperança é a essência da fé. Junto com "Não temas", há mensagens como "Não desespereis da misericórdia de Deus". Isso mostra que a verdadeira fé está ligada à esperança e à tranquilidade.
3. Deus é o refúgio dos corações ansiosos. Em outro versículo, está escrito: "Não é com a lembrança de Deus que os corações se tranquilizam?" (4). A lembrança de Deus tranquiliza os corações. Portanto, "Não temas" não é apenas um comando, mas um convite à lembrança e à conexão com a fonte de toda a tranquilidade.
Conexão com a Vida de Hoje
No mundo agitado de hoje, a mensagem "Não temas" pode ser um farol para:
- Lidar com a ansiedade diária
- Tomar decisões difíceis
- Superar crises espirituais e sociais
- Manter a esperança em tempos de desespero
Exemplo prático: Diante de doenças, pobreza ou problemas familiares, o ser humano pode sentir medo e desespero. Mas se ele prestar atenção às mensagens corânicas como "Não temas" e "Não haverá medo sobre eles", poderá, com confiança em Deus, reacender a tranquilidade em seu coração.
Conclusão: "Não temas" no Alcorão não é apenas uma frase; é uma filosofia de vida. Uma filosofia que convida o ser humano à tranquilidade, à confiança e à esperança. No coração da escuridão, esta mensagem divina é uma luz que mostra o caminho. Se confiarmos nessa mensagem, nenhum medo será duradouro.
Notas de Rodapé:
- Taha: 68
- Qasas: 7
- Hijr: 53
- Ra'd: 28
