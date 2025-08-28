Sabedoria 13 do Nahj al-Balagha – Gratidão Receptiva, o Caminho para a Continuidade das Bênçãos Divinas

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) – ABNA, a Sabedoria 13 do Nahj al-Balagha é um ditado sobre o tema da "gratidão" (shukr). Nela, Imam Ali (A.S.) afirma:

"Quando os primeiros sinais de uma bênção chegarem até vocês, não afastem a plenitude dela pela pouca gratidão."

Esta afirmação foi citada antes da compilação do Nahj al-Balagha por Sayyed Razi, no famoso livro "Al-Mi'atu Kalima" (Cem Palavras do Comandante dos Fiéis) de Jahiz (falecido em 255 AH). Em várias fontes de narrativas xiitas e sunitas, essa tradição é citada com algumas variações em sua redação. Como exemplos, podemos mencionar o livro "Majma' al-Bayan" de Tabarsi, "Ghurar al-Hikam" de Amidi, "Sharh Usul al-Kafi" de Mulla Muhammad Salih Mazandarani, "Tafsir Ruh al-Ma'ani" do falecido Alusi e "Mustadrak al-Wasa'il" de Haj Nuri.

O significado dessa palavra de Imam Ali (A.S.) torna-se mais claro ao apresentar os estágios da gratidão:

A primeira etapa da gratidão é o agradecimento e a satisfação do coração pelas bênçãos que Deus concedeu à pessoa. Essa alegria e contentamento interior são o início da segunda etapa da gratidão, ou seja, o agradecimento verbal ao Doador da bênção. A pessoa deve saber que nenhuma bênção lhe chega a menos que Deus a tenha concedido através de um intermediário; portanto, é necessário agradecer tanto a Deus quanto ao Seu intermediário.

A terceira etapa da gratidão, que deve ser considerada a mais importante, é a gratidão prática. Nela, a pessoa, da mesma forma que reconhece as bênçãos recebidas como vindas de Deus, deve também usar e aproveitar essas bênçãos de acordo com as instruções e o método que Deus ordenou. É dessa forma que essas bênçãos serão empregadas não no caminho do pecado e da desobediência, mas sim no caminho da satisfação de Deus, e assim serão abençoadas e expandidas.

Se a pessoa, ao ver os "sinais" da concessão de uma bênção ou "uma parte" das bênçãos cujas preliminares para sua concessão completa foram preparadas, lhes der atenção e ênfase com as três dimensões da gratidão, sem dúvida, terá preparado as condições para o recebimento completo da bênção. Neste momento, a gratidão também pode ser a preparação para a continuidade da bênção ou para a concessão de uma nova bênção, juntamente com a preservação das bênçãos anteriores. Assim, a continuidade permanente da bênção flui na vida.

Alguns comentaristas do Nahj al-Balagha, ao dar um exemplo sobre este tema, disseram: As bênçãos são como um grupo de pássaros; quando alguns deles pousam no galho de uma árvore, os demais gradualmente os seguirão; mas se o primeiro grupo ouvir um som desagradável ou vir um movimento inadequado, eles fugirão e os outros pássaros também não se aproximarão daquela região.

Ao final desses escritos, uma frase de Imam Sajjad (A.S.), citada na súplica 51, pode resumir o que foi dito:

"Ó meu Deus, não me prives do bem desta vida e da outra por causa da minha pouca gratidão."

A relação entre o "bem desta vida e da outra" e a "pouca gratidão" é um dos tópicos notáveis nesta frase, e sua importância também foi apontada por Imam Ali (A.S.) na Sabedoria 13 do Nahj al-Balagha.