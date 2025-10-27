A Senhora Zaynab (a.s.), Mídia para o Despertar o povo

ABNA Brasil: Na história do Islão, poucas personalidades podem ser encontradas que tenham desempenhado um papel tão fatídico como A Senhora Zaynab Kubrā (S.A.) no domínio da transmissão da mensagem da verdade. Numa época em que a mentira, a distorção e a censura pairavam sobre o espaço político e social da comunidade islâmica, e o regime Omíada, utilizando o poder, a riqueza e a propaganda, apresentava a face da verdade de forma invertida, uma senhora da Família do Profeta (Ahl al-Bayt), sem quaisquer ferramentas de mídia e apenas com a força da fé, da perspicácia e da coragem, conseguiu cumprir a maior missão noticiosa e cultural da história.

Após o evento de ‘Āshūrā, a missão de Hazrat Zaynab (S.A.) começou; uma missão que não era apenas salvar as vidas dos sobreviventes e apoiar o Imam Sajjād (A.S.), mas também levar a mensagem do sangue dos mártires de Karbalā aos ouvidos da Ummah islâmica. Com uma profunda compreensão das condições do tempo e um conhecimento da psicologia da sociedade, ela criou, a partir do meio do cativeiro, uma mídia viva e divina. Os Seus sermões em Kūfah e Damasco não foram apenas palavras emocionais e de luto, mas sim declarações políticas, divinas e esclarecedoras que incitaram a opinião pública contra o governo da opressão.

Em Kūfah, Zaynab Kubrā (S.A.), com uma linguagem cheia de repreensão e veracidade, despertou o povo do sono da negligência e abalou os alicerces da legitimidade aparente do governo ao referir-se à sua quebra de promessa. Em Damasco, no palácio de Yazīd, com um discurso calmo mas esmagador, ela derrotou o poder ilusório do califado. Ela permaneceu com honra e dignidade perante um poder que controlava tudo, e disse com firmeza: «مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلاً» (Mā ra’aytu illā jamīlan) – “Eu não vi nada além de beleza.” Esta frase não só demonstrou a Sua paz interior, mas também declarou a vitória espiritual da caravana de Karbalā; a vitória da verdade sobre as aparências enganosas do poder.

O estilo midiático de Hazrat Zaynab (S.A.) baseava-se na sinceridade, na consciência e na dignidade. Em face da guerra psicológica dos Omíadas, que procurava apresentar o evento de ‘Āshūrā como uma revolta política, ela manteve viva a narrativa autêntica do movimento. Ao selecionar cuidadosamente as palavras, preservar a dignidade Alawi e confiar na lógica Corânica, ela conseguiu limpar as mentes contaminadas pela propaganda inimiga e inflamar os corações silenciosos com o fogo da verdade. Esta é a mesma arte midiática que se forma com base na fé, e não no eixo do poder e da fama.

Se os Omíadas promoviam a mentira com púlpitos, sermões e poesia, Zaynab (S.A.) gritava a verdade com as mesmas ferramentas, mas no caminho da justiça. A diferença estava na intenção, no significado e no propósito. Ela não falava por si nem por raiva ou vingança; cada uma das Suas palavras estava no caminho da Sua missão divina e da continuação do movimento de Ḥusayn (A.S.). Para ser mais preciso, Zaynab Kubrā (S.A.) é a primeira “Mídia de Resistência” na história do Islão; uma mídia baseada na conscientização, na defesa do oprimido e na exposição da falsidade.

A grande lição de Hazrat Zaynab (S.A.) para o mundo de hoje reside neste ponto: a verdadeira mídia não é apenas aquela que transmite notícias, mas aquela que desperta a consciência dos seres humanos e extrai a verdade de debaixo da poeira da mentira. A Mídia Zaynabi era uma mídia que se apoiava na mensagem divina, em vez de confiar nas ferramentas; uma mídia que brotava da fé e se alojava nos corações.

Hoje, numa era em que os médias são um campo de batalha entre a verdade e a mentira, é essencial que todos os jornalistas, pregadores e ativistas culturais revisitem a conduta de Zaynab. Hazrat Zaynab (S.A.) ensina-nos que a missão da mídia não é apenas transmitir notícias; é salvaguardar a justiça e reviver a consciência da sociedade. A voz de Zaynab ainda ecoa na história após séculos, porque se ergueu da fonte da fé e foi por amor a Deus. Ela provou que, mesmo no cativeiro, se pode falar livremente e, no auge da opressão, hastear a bandeira da verdade.

A mensagem de Zaynab (S.A.) é que “se conheces a verdade e a defendes, a história não calará a tua voz”. E talvez se possa dizer que todos os médias crentes e que buscam a justiça, se quiserem seguir o caminho certo, devem ser discípulos da escola de Zaynab Kubrā (S.A.); a senhora que despertou a história com a linguagem da fé e a pena do sangue dos mártires.

Elnāz Mūsavī Yektā Investigadora no Campo de Mídia e Ciberespaço