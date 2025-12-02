Como Controlar a Raiva?

Abna Brasil: Uma pessoa muito próxima me fez um grande mal. Não consigo esquecer, não importa o que eu faça. Estou pensando em vingança. O que devo fazer?

Diante de comportamentos inadequados de outras pessoas, o ser humano pode reagir de várias formas. Alguns respondem ao mal com o mal, retaliando; outros vão além da retaliação e se vingam com um comportamento ainda pior. Há aqueles que ignoram os erros alheios e os perdoam; e entre eles, há um grupo que não só perdoa os erros alheios, mas leva a Sua indulgência ao máximo, praticando o bem para com aqueles que lhes fizeram mal.

Na visão do Islã, os muçulmanos são constantemente convidados ao perdão e à indulgência, e relevar os erros dos outros é considerado um valor moral. Deus diz no Alcorão:

"Repila o comportamento ruim dos outros por meio de uma ação melhor." [1]

O Imã Ṣādiq (A.S.), em uma declaração a Abdullah ibn Jundab, disse:

"Reconecte-se com quem cortou os laços com você; conceda a quem lhe privou; faça o bem a quem lhe fez mal; salude quem o injuriou; seja justo com o seu inimigo e perdoe quem lhe oprimiu." [2]

1. Fortalecimento da Convicção (Fé)

Uma das coisas que pode tirar o pesado fardo da vingança dos nossos ombros é a convicção na ordem da existência e o seu fundamento na justiça. Quando uma pessoa tem certeza da misericórdia de Deus e da justiça Divina, ela deixará a execução da justiça a cargo Dele, pois sabe que nunca sofrerá prejuízo. A crença no Outro Mundo e no Dia do Juízo Final desempenha um papel muito importante na redução do desejo de vingança.

2. Fortalecimento da Ação

O ressentimento impede o ser humano de se mover no caminho reto e o paralisa. Por isso, a pessoa sábia, em vez de se concentrar no ressentimento e na vingança, concentra-se em praticar boas ações e fortalece o seu crescimento espiritual apegando-se a ações e virtudes morais.

3. Gestão da Raiva

Uma pessoa que busca vingança tem a raiva sempre pronta para inflamar dentro de si, como fogo sob as cinzas. Portanto, é necessário que a pessoa gerencie essa condição controlando a raiva e ocupe a mente com exercícios, atividades científicas, artísticas, etc., para que o desejo de vingança desapareça.

Benefícios do Perdão (ʿAfw)

1. Tranquilidade (Paz)

A pessoa que perdoa os erros dos outros, em primeiro lugar, presenteia a Sua própria alma com a tranquilidade e, em seguida, envergonha os outros e os faz se arrepender de suas más ações por meio de Sua indulgência e perdão.

2. Atração do Afeto e do Perdão Divino

O primeiro benefício de perdoar os outros é para a própria pessoa, pois isso prepara o caminho para o perdão Divino. O Alcorão diz sobre isso:

"E que perdoem e relevem. Porventura, não gostais que Deus vos perdoe?" [3]

3. Transformação de Inimizades em Amizades

Outro benefício do perdão é a transformação de hostilidades em amizades. O Alcorão diz a esse respeito:

"O bem e o mal não são iguais. Repele (o mal) com o que é melhor; então, aquele entre o qual e tu havia inimizade, tornar-se-á como um amigo íntimo. Mas não o alcançam senão aqueles que são pacientes, e não o alcançam senão aqueles que possuem uma grande porção (de perfeição humana)." [4]

4. Obtenção de Honra (ʿIzzah)

Jābir narra do Imã Bāqir (A.S.) que Ele disse:

"Três coisas pelas quais Deus aumenta a honra do ser humano: o perdão a quem o oprimiu, a doação a quem o privou e a conexão com quem cortou os laços com ele." [5]

Consequências da Vingança

A vingança não traz tranquilidade ao ser humano; pelo contrário, intensifica o ressentimento e a aversão na Sua existência. A pessoa que se vinga insere os seus relacionamentos em um círculo vicioso e interminável de inimizade e hostilidade. De fato, a Sua vingança provavelmente levará novamente à vingança da outra parte, e o ressentimento se acumulará sobre o ressentimento. A pessoa imagina que alcançará a sensação de vitória com a vingança, esquecendo-se de que a vingança traz consigo a sensação de vazio, remorso, culpa e intensificação da raiva. Na vingança, a intenção de causar dano ao outro está inevitavelmente envolvida, e esse dano pode ocorrer nas dimensões física, espiritual, material e moral. No trato com os outros, causar dano, mesmo que por vingança e com a justificativa de que 'já que ele me prejudicou, eu também quero prejudicá-lo', não é um método moralmente adequado e mina os princípios morais fundamentais. Na visão da religião, mesmo aqueles que cometem erros têm a oportunidade de retornar (se arrepender); mas a vingança tira essa oportunidade dos que erram e cria um terreno para maior hostilidade. Aquele que errou tem maior probabilidade de arrependimento e de retornar ao caminho moral enquanto não enfrenta a vingança, mas quando é alvo de vingança, devido à intensificação da hostilidade, ele também perde a oportunidade de arrependimento e de tawbah. Todo problema que surge na vida de uma pessoa pode ser uma oportunidade para a prática de virtudes morais. A dor infligida por outrem também pode aumentar as qualidades morais da pessoa, como paciência, controle da raiva (kaẓm al-ghayẓ) e resiliência.

Conclusão

No sistema de valores do Islã e nos seus preceitos morais, é recomendado que os crentes tenham relações amigáveis uns com os outros, e assim o espírito de bondade e amizade seja injetado no tecido da sociedade. Perdoar os outros não é um ato de fraqueza, mas sim um sinal de uma escolha consciente. A pessoa que renuncia à vingança tem certeza da justiça Divina e sabe que nunca sofrerá prejuízo nessa transação. O perdão e a indulgência pelos erros dos outros levam a pessoa à tranquilidade, atraem a misericórdia Divina e transformam inimizades em amizades. Pelo contrário, a vingança aumenta o ressentimento e a aversão, afasta a bênção e causa danos espirituais e psicológicos.

