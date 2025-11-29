O Coração Cheio de Dor de Ali (a.s) e Sua Inigualável Determinação

Abna Brasil: A combinação do coração cheio de dor do Comandante dos Fiéis, Ali (a.s), com sua elevada vontade e determinação, no estilo de vida Fátima, é um símbolo profundo de perseverança no caminho da verdade e do dever. Essa união de opostos não apenas demonstra as dimensões humanas e transcendentes da personalidade de Hazrat Ali (a.s.), mas também expressa a realidade de que a dor e o sofrimento resultantes de perdas e calamidades nunca podem barrar a vontade de ferro e a alta determinação dos Awliya Allah (Amigos de Deus) no cumprimento de suas missões. O estilo de vida Fátima é o palco onde essas características se manifestaram claramente.

Razão para a União de Dor e Determinação no Estilo de Vida Fátima:

1. A Profundidade da Dor e Sofrimento do Comandante dos Fiéis (as):

Ninguém estava tão consciente quanto o Comandante dos Fiéis (a.s.) da profundidade da tragédia do falecimento do Profeta (a.s.e da opressão de Hazrat Zahra (a.s.). Ele testemunhou a perda de seu melhor amigo, irmão e líder. A dor pela perda de sua amada esposa, Fatemeh (sa), que por si só era a continuação do caminho do Profeta, pesava sobre seu coração. Muitos relatos apontam para a profunda tristeza e luto do Comandante dos Fiéis, Ali (a.s.), durante este período. Por exemplo, é narrado que ao lado do túmulo de Hazrat Zahra (a.s.) ele disse:

"Amma huzni fa sarmad, wa layli fa musahhad"

("Quanto à minha tristeza, ela é eterna, e minha noite passa em vigília.")

Estas frases indicam sua dor profunda e duradoura.

2. A Fonte da Elevada Vontade e Determinação:

A elevada vontade e determinação do Comandante dos Fiéis (a.s.) não provinham de indiferença à tristeza, mas sim de uma fonte de fé inabalável, de profundo conhecimento de Deus e da Missão Divina. Ele sabia que o dever divino estava acima dos sentimentos pessoais. Seu objetivo era preservar o Islã, proteger a mensagem do Profeta (a.s.) e educar as futuras gerações. Estes objetivos transcendentais lhe conferiram uma força ilimitada para suportar as calamidades e continuar o caminho.

Deus diz no Alcorão:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ﴾

"E, certamente, pôr-vos-emos à prova com algo de temor e de fome e de diminuição de riquezas e de vidas e de frutos. E alvissara o Paraíso aos perseverantes [pacientes]." (Surata Al-Baqarah/ Versículo 155)

O Comandante dos Fiéis (a.s.), no auge das calamidades, foi o claro exemplo deste versículo. Com paciência e confiança em Deus, ele suportou essas provações divinas e nunca se rendeu ao desespero. As tristezas não mancharam sua fé, mas sim fortaleceram sua determinação em cumprir seu dever.

3. Manifestação no Estilo de Vida Fátima:

O estilo de vida Fátima, na verdade, é o período após o falecimento do Profeta (a.s.) e a curta, mas fecunda, vida de Hazrat Zahra (a.s.). Neste momento sensível e doloroso, testemunhamos o auge desta união de opostos na vida do Comandante dos Fiéis (a.s.):

Paciência em Meio à Opressão: Imam Ali (a.s.), apesar de toda a tristeza e luto que tinha no coração pela morte do Profeta (a.s.) e pela opressão de Hazrat Zahra (a.s.), manteve o silêncio por 25 anos , de acordo com a recomendação do Profeta (s.a.a.s.) e para o bem do Islã. Este silêncio não foi por fraqueza, mas por uma vontade de ferro para preservar o princípio do Islã e evitar a divisão. Hazrat Zahra (a.s.) completou esta paciência e prudência com sua brava defesa da Wilayah (liderança/autoridade).

Evitar a Divisão e Preservar a Unidade:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

"E apegai-vos, todos, à Corda de Deus, e não vos separeis." (Surata Ali 'Imran/ Versículo 103)

O silêncio e a paciência do Comandante dos Fiéis (a.s.)naquela situação crítica baseavam-se neste princípio corânico. Ele escolheu evitar a divisão e preservar a unidade recém-formada da sociedade islâmica, mesmo que isso custasse sua opressão e sofrimento imenso. Isso demonstra sua elevada vontade e determinação em priorizar o interesse da Ummah acima dos sentimentos pessoais.

Serviço à Família e à Sociedade no Auge da Dor: Apesar da profunda dor no coração do Comandante dos Fiéis (as), ele não se negligenciou suas responsabilidades para com a família e a sociedade. Ele foi o companheiro e apoiador de Hazrat Zahra (a.s.)) durante sua doença e após a morte do Profeta (a.s.)). Ele realizou os rituais de enterro e lavagem de Hazrat Zahra (a.s.)) com o máximo cuidado e amor. Além disso, continuou a educar seus filhos e a cumprir seus deveres religiosos e sociais. Isso mostra que a dor não o impediu de agir e se esforçar.

Proteção da Escola e dos Valores: Após a morte do Profeta (s.a.a.s.), surgiram muitos desvios na sociedade islâmica. O Comandante dos Fiéis (a.s.)), apesar de todas as suas tristezas, protegeu os valores islâmicos através da educação de discípulos, da explicação das ciências divinas e da preservação da autenticidade da Escola. Hazrat Zahra (a.s.)), por sua vez, apoiou seu marido neste esforço através de seus sermões e esclarecimentos, realizando a "defesa das purezas" no sentido literal da palavra.

Amr bil Ma'roof wa Nahy 'anil Munkar (Ordenar o Bem e Proibir o Ilícito):

﴿وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"E que surja de vós uma nação que recomende o bem, dite a retidão e proíba o ilícito. Esta será (uma nação) bem-aventurada." (Surata Ali 'Imran/ Versículo 104)

O Comandante dos Fiéis (a.s.)e Hazrat Zahra (a.s.)), no auge da dor e da adversidade, nunca negligenciaram o dever de Amr bil Ma'roof wa Nahy 'anil Munkar. Suas palavras e posições corajosas contra os desvios são um exemplo deste versículo e demonstram sua elevada vontade em preservar os princípios da religião.

Centro de Esperança para os Xiitas: Apesar do coração cheio de dor, o Comandante dos Fiéis (a.s.)nunca se entregou ao desespero e à desesperança. Ele permaneceu como o centro de esperança e refúgio para os xiitas e para aqueles que buscavam a verdade. Sua forte vontade inspirou muitos de seus companheiros a permanecerem firmes no caminho da justiça e da verdade.

A união do coração cheio de dor do Comandante dos Fiéis (a.s.)com sua elevada vontade e determinação no estilo de vida Fátima, oferece um modelo incomparável de gestão de calamidades e perseverança no caminho do dever divino. Estas características mostram que a dor e o sofrimento, embora pesados e reais, não devem impedir o cumprimento de grandes missões. Pelo contrário, podem se transformar em motivação para um esforço ainda maior no caminho da verdade. Hazrat Ali (a.s.)), contando com sua fé e profundo conhecimento, exibiu esta união de opostos da maneira mais sublime possível, e esta Sīrah (conduta/caminho) é uma grande lição para todos os seres humanos ao enfrentarem os desafios e dificuldades da vida.

Notas de Rodapé:

Por: Banu F. Deldari (Pesquisadora, Consultora Familiar, Ativista de Mídia e Espaço Virtual)