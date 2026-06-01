A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir (11) – O caminho da salvação está na adesão à Wilayah

No Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (s.a.a.s.), citando os versículos 16 a 19 da Surata Al-Mursalat, advertiu a comunidade islâmica sobre o destino daqueles que negam a verdade. Em seguida, enfatizou a posição do Imam Ali (a.s.), declarando que o conhecimento dos mandamentos e das leis divinas lhe havia sido confiado. O Profeta apresentou a obediência ao Imam Ali (a.s.) como o caminho da orientação e da unidade da Ummah, alertando os muçulmanos contra a divisão e o afastamento da Wilayah