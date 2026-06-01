A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir (10) – O alerta sobre o desvio da comunidade após o Profeta (s.a.a.s.)

No Sermão de Ghadir, o Mensageiro de Deus (s.a.a.s.) advertiu sua comunidade sobre os acontecimentos futuros, alertando que, após sua partida, o Imamato seria transformado em realeza e que aqueles que usurpassem essa posição divina estariam sujeitos à maldição de Deus. Em seguida, citando o versículo 35 da Surata Ar-Rahman, apresentou as consequências desse desvio: o castigo divino e a incapacidade de encontrar auxílio no Dia da Ressurreição, advertindo sobre os graves efeitos do afastamento do caminho da Wilayah