Dia de Arafah: a oportunidade para recuperar o que foi perdido nas Noites do Decreto

O Dia de Arafah é uma das maiores oportunidades de adoração e retorno a Deus. É um dia em que até mesmo aqueles que não aproveitaram plenamente as Noites do Decreto podem alcançar elevadas graças espirituais. Os sábios da ética islâmica recomendam que, a partir do meio-dia, os fiéis se dediquem à reflexão sobre si mesmos, ao arrependimento, às súplicas e à intimidade com Deus, sem se esquecer de rezar pelos outros. Conforme narrado do Imam Musa al-Kazim (a.s.), quem suplica por seus irmãos na fé recebe de Deus uma recompensa multiplicada cem mil vezes.