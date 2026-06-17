Lição de Karbala: O Imam Hussein (A.S.) Jamais Iniciou uma Guerra

Uma das mais importantes lições do Levante de Ashura é o compromisso do Imam Hussein (A.S.) com a ética e a lógica divina ao enfrentar seus inimigos. Desde os primeiros dias de sua chegada a Karbala até o momento em que a batalha começou no dia de Ashura, o Senhor dos Mártires nunca foi o iniciador do conflito. Mesmo diante do enorme exército de Umar ibn Saad, ele escolheu o caminho do diálogo, da orientação e da exortação.