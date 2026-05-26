A lágrima que o pecado silencia

Nenhuma prática recomendada, por mais elevada que seja sua recompensa, pode compensar a perda de um dever obrigatório ou a prática de um pecado — especialmente quando há violação dos direitos de terceiros (haqq an-nas). Em geral, as grandes recompensas mencionadas nas tradições sobre o luto pelo Imam Hussein (a.s.) pertencem àqueles que compreendem verdadeiramente o direito do Imam, sabem por que ele se levantou e por qual caminho ofereceu o seu martírio, e procuram alinhar-se com seus objetivos.

Além disso, a persistência no pecado com a falsa esperança de compensá-lo através do luto, ou de uma suposta intercessão futura, pode com o tempo até privar a pessoa da própria oportunidade de participar dessas cerimônias. Muitos pecados desviam o ser humano do caminho reto de Deus e o conduzem às trilhas do descrédito e da inimizade com os Ahl al-Bayt (a.s.).

A Agência Internacional Ahl al-Bayt (ABNA) relata que há narrativas que indicam o perdão de todos os pecados e a entrada no Paraíso por meio do choro pelo luto do Imam Hussein (a.s.). Por exemplo, o relato do Imam Reza (a.s.):

“Ó filho de Shabib, se chorares por Hussein até que tuas lágrimas corram pelo teu rosto, Deus perdoará todos os teus pecados, pequenos ou grandes, poucos ou muitos.” (1)

E também o famoso dito do Imam Sadiq (a.s.):

“Quem se lembra de Hussein na sua presença e dele cai uma lágrima, ainda que do tamanho da asa de uma mosca, sua recompensa é com Deus, e Ele não lhe aceitará menos do que o Paraíso.” (2)

Por outro lado, existem versículos do Alcorão e tradições que afirmam claramente a responsabilidade individual de cada pessoa por seus atos. Em outras palavras, cada ação boa ou má ganha existência no outro mundo e será inevitavelmente vista como bênção ou punição. (3)

A doutrina da materialização das ações (tajassum al-a‘mal), ainda que com algumas diferenças entre estudiosos, é um ensinamento autêntico do Islã, amplamente discutido por exegetas e teólogos. Há numerosas evidências no Alcorão (4) e nas tradições (5) que reforçam essa realidade: o ser humano nunca está separado de suas ações.

Como conciliar esses dois conjuntos de textos?

A divergência aparente entre essas narrativas levou alguns a exageros ou negações. Alguns consideraram exageradas as promessas de grande recompensa nas cerimônias de luto, atribuindo-as a grupos extremistas, argumentando que “uma ação pequena como o choro não pode ter recompensa tão grande”.

Outros, ao contrário, caíram no extremo oposto, acreditando que apenas chorar por Hussein (a.s.) já garante salvação, mesmo com persistência em pecados graves. Nesta visão, mentiras, injustiças e corrupções seriam apagadas por uma simples lágrima.

Nenhuma dessas duas posições extremas é correta. Ambas surgem da incapacidade de compreender corretamente o sentido dessas tradições. (6)

Uma interpretação equivocada sobre o luto por Imam Hussein (a.s.)

Alguns interpretaram que o Imam Hussein (a.s.) teria se sacrificado para expiar os pecados da comunidade, de forma semelhante a certas crenças cristãs sobre Jesus (a.s.), segundo as quais sua crucificação teria redimido os pecados dos fiéis.

Com base em expressões como “Ó porta da salvação da comunidade”, alguns concluíram que o martírio do Imam teria automaticamente garantido o perdão universal, tornando desnecessária a responsabilidade moral individual. (7)

Essa interpretação é incompatível com os princípios fundamentais da religião. Chega ao ponto de sugerir que o Imam teria abolido as obrigações religiosas da humanidade — uma ideia claramente incorreta.

Intercessão e suas condições

A entrada no Paraíso por meio do luto pelo Imam Hussein (a.s.) está ligada ao conceito de intercessão (shafa‘ah). Ninguém pode negar a possibilidade de intercessão, mas ela não é absoluta nem sem critérios.

O Alcorão indica que a intercessão depende de três fatores: o pecado, o intercessor e o intercedido. Há pecados, como a injustiça, que excluem completamente a pessoa da intercessão. (8)

Além disso, apenas aqueles que alcançaram um estado de aceitação divina (9) e possuem uma aliança com Deus (10) podem beneficiar-se dela. Isso implica fé, reconhecimento do bem e do mal, e coerência entre crença e prática. (11)

Portanto, a intercessão exige uma ligação real entre a pessoa e o Imam, através da fé e da prática correta.

O valor da consciência do Imam

As recompensas narradas nas tradições pertencem àqueles que reconhecem o verdadeiro direito do Imam Hussein (a.s.), compreendem seu objetivo e se conectam espiritualmente com ele. Em um relato de Ibn Abbas, o Profeta (s.a.a.s.) menciona a expressão “aquele que conhece o seu direito” (12), indicando que a consciência é essencial.

Deveres obrigatórios e atos recomendados

Um ponto fundamental é a relação entre atos obrigatórios e atos recomendados. A base da aceitação divina é a taqwa, que inclui oração, jejum, justiça e cumprimento dos direitos alheios.

Deus afirma:

“Allah só aceita dos piedosos.” (13)

Assim, abandonar obrigações religiosas em favor de atos recomendados, como o luto, não traz recompensa — ao contrário, pode resultar em responsabilidade no Dia do Juízo.

Nenhum ato recomendado pode compensar a negligência de um dever obrigatório ou a prática de um pecado.

Persistência no pecado e falsa esperança

Aqueles que persistem no pecado confiando no luto ou na intercessão devem lembrar que o arrependimento possui condições reais: reparar erros e restituir direitos.

Sem o cumprimento dos direitos das pessoas, nem o perdão divino nem a intercessão terão efeito. (14)

A insistência no pecado pode até endurecer o coração e afastar a pessoa da própria capacidade de chorar pelos sofrimentos do Imam Hussein (a.s.). O Imam Ali (a.s.) disse:

“As lágrimas não secam senão pela dureza dos corações, e os corações não endurecem senão pela abundância dos pecados.” (15)

Transformação espiritual através do luto

Apesar de todos os critérios, as cerimônias de luto pelo Imam Hussein (a.s.) são também espaços de transformação espiritual, onde muitos abandonam o pecado e despertam para uma nova vida.

Essas reuniões ensinam dignidade, liberdade, sacrifício, ética e justiça. Ao longo da história, funcionaram como verdadeiras escolas de formação moral e religiosa, promovendo a reforma interior do ser humano. (17)

O papel histórico da Revolta de Hussein (a.s.)

O martírio do Imam Hussein (a.s.) e de seus companheiros reviveu o Islã autêntico e preservou a mensagem profética. Em um período em que o Islã estava ameaçado pela corrupção política, seu sacrifício renovou a vida espiritual da comunidade.

Por isso, no Ziyarat al-Warith, o Imam Hussein (a.s.) é apresentado como herdeiro não apenas do Profeta Muhammad (s.a.a.s.), mas de todos os profetas anteriores. (18)

Seu luto, portanto, não é apenas emoção, mas afirmação de fé, consciência e compromisso com a verdade.

Referências

(1) Bihar al-Anwar

(2) idem

(3) Al-Kafi

(4) Surata Az-Zalzalah; Surata Aal-Imran

(5) narrativas proféticas

(6) Ashura: raízes, motivações e eventos

(7) Hamaasa Hosseini – Motahhari

(8–18) idem fontes citadas no texto original