O renascimento de Zuhayr ibn Qayn sob o olhar orientador do Imam Hussain (a.s.)

Zuhayr ibn Qayn foi um dos mais destacados companheiros do Imam Hussain (a.s.) em Karbala. O rumo de sua vida mudou quando sua esposa o incentivou a encontrar-se com o Imam Hussain (a.s.). Embora inicialmente procurasse evitar qualquer encontro com a caravana do Imam, uma breve conversa com o Senhor dos Mártires (a.s.) transformou profundamente sua vida. Ele abandonou todos os seus apegos mundanos e, juntamente com sua esposa, uniu-se aos companheiros do Imam. No Dia de Ashura, Zuhayr defendeu corajosamente seu Imam e, por fim, alcançou o martírio no caminho da Wilayah e da lealdade à liderança divina.