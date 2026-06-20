Abbas (a.s.); o porta-estandarte da lucidez e da lealdade

A Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA) informa: O levante do Imam Hussain (a.s.) não foi apenas um acontecimento militar na história do Islã; foi um campo de conhecimento e escolha no qual se revelaram a autenticidade da fé, o grau de consciência, a qualidade da lealdade e a capacidade de resistência das pessoas diante das pressões e seduções. Nesse acontecimento, indivíduos e grupos não foram avaliados apenas por suas espadas ou exércitos, mas também por sua relação com a verdade, com o Imam e com o campo da justiça.

A presença das mulheres e das crianças ao lado do Imam Hussain (a.s.) elevou Ashura para além de uma batalha limitada, transformando-a em um acontecimento permanente na memória histórica e emocional da comunidade islâmica. Essa presença fez com que a mensagem de Ashura não permanecesse restrita ao campo de batalha, mas continuasse viva na consciência da sociedade após o término do conflito, protegendo-a do esquecimento e da distorção.

A personalidade de Hazrat Abal-Fadl al-Abbas (a.s.), o porta-estandarte de Karbala, é um exemplo claro da união entre conhecimento e ação. Diante das propostas do inimigo, da sede, dos laços afetivos e do risco da morte, ele demonstrou um comportamento fundamentado em duas características essenciais: lucidez e lealdade.

Lucidez: compreender a realidade e distinguir-se da falsidade

Ao analisar a personalidade de Hazrat Abbas (a.s.), o conceito de lucidez ocupa um lugar central. Nesse contexto, lucidez não significa apenas possuir conhecimento teórico, mas compreender corretamente a situação, distinguir a verdade da falsidade, reconhecer as intenções do inimigo e permanecer firme no momento da decisão.

Uma pessoa lúcida é aquela que, em meio à pressão, às ameaças, às tentações e às ambiguidades, não perde a capacidade de discernimento nem abandona sua posição no campo da verdade.

Um dos exemplos mais claros dessa lucidez ocorreu no episódio da carta de anistia oferecida a Hazrat Abbas (a.s.) no dia de Tasua. O inimigo buscava criar uma divisão no campo do Imam Hussain (a.s.) por meio dessa proposta. À primeira vista, tratava-se de uma oportunidade para salvar a própria vida; na realidade, era uma tentativa de afastar os mais fiéis do eixo da verdade.

A importância desse episódio reside no fato de que o inimigo, em vez de confiar apenas no confronto direto, utilizou a estratégia da sedução e da separação. A resposta de Hazrat Abbas (a.s.) demonstra a profundidade de sua lucidez. Em essência, ele declarou que a separação de Hussain (a.s.) era impossível e que a garantia oferecida pelo inimigo não possuía valor algum.

Essa postura não foi apenas uma reação emocional, mas uma decisão consciente. Hazrat Abbas (a.s.) compreendeu a verdadeira natureza da proposta e percebeu que aceitá-la significaria abandonar o Imam e ingressar no caminho da falsidade.

A carta de anistia não era apenas uma oferta de segurança; era uma prova intelectual e moral. Hazrat Abbas (a.s.) demonstrou que a lucidez protege o ser humano das armadilhas das aparências enganosas. Ele não avaliou sua vida com base em interesses pessoais, mas segundo sua relação com o Imam e com a verdade, colocando os interesses do campo da justiça acima de qualquer consideração individual.

A lucidez não consiste apenas em reconhecer o inimigo, mas também em compreender o próprio dever. Muitas vezes, alguém pode identificar a falsidade, mas, no momento da ação, deixar de cumprir sua responsabilidade devido a vínculos emocionais ou interesses pessoais. Hazrat Abbas (a.s.) mostrou que o verdadeiro conhecimento só se completa quando conduz à decisão e à ação.

Assim, a lucidez em sua vida manifesta-se em três níveis: primeiro, reconhecer a verdade e a falsidade; segundo, perceber os enganos do inimigo; e terceiro, priorizar o dever divino acima dos interesses pessoais e emocionais. Esses três aspectos elevam sua personalidade muito além da figura de um simples herói militar, transformando-o em um modelo intelectual e ético.

Lealdade: o significado prático da ligação com o Imam

O segundo elemento fundamental da personalidade de Hazrat Abbas (a.s.) é a lealdade. Lealdade não significa apenas afeto ou companhia emocional; é um compromisso prático com o Imam e com o campo da verdade.

A pessoa leal não esquece seu pacto nos momentos de perigo e não coloca seus interesses pessoais acima de suas responsabilidades religiosas e morais quando enfrenta dificuldades.

A caminhada de Hazrat Abbas (a.s.) em direção ao rio Eufrates para buscar água é considerada uma das mais belas manifestações de sua lealdade. Em Karbala, a questão da água não representava apenas uma necessidade física; tornou-se um símbolo da intensidade do cerco e das dificuldades enfrentadas pela família do Imam Hussain (a.s.).

Nessas circunstâncias, levar água às tendas era, ao mesmo tempo, uma ação militar, emocional e moral.

Durante essa missão, apesar da sede intensa e das duras condições do campo de batalha, Hazrat Abbas (a.s.) definiu-se a partir de sua relação com o Imam e com os membros da Casa Profética. Ele chegou à água, mas, segundo os relatos mais conhecidos, recusou-se a beber.

Esse momento representa o ápice de sua lealdade, pois a necessidade mais natural de um combatente é preservar a própria vida e suas forças físicas. No entanto, Hazrat Abbas (a.s.) colocou a sede do Imam Hussain (a.s.), das crianças e dos familiares do Imam acima da sua própria.

Esse comportamento demonstra que, na lógica de Ashura, a lealdade não se expressa apenas em palavras ou declarações. Lealdade significa que, no momento em que alguém pode salvar a si mesmo ou proporcionar conforto a si próprio, escolhe priorizar aquele que representa a verdade.

Por isso, sua decisão de não beber água não deve ser entendida apenas como um gesto emocional, mas como a expressão de um sistema de valores no qual o Imam, a verdade e a responsabilidade ocupam posição superior às necessidades individuais.

A união perfeita entre lucidez e lealdade

Se definirmos a lucidez como o conhecimento correto e a lealdade como o compromisso prático, Hazrat Abbas (a.s.) representa a união perfeita dessas duas qualidades.

A lucidez sem lealdade pode transformar-se em um conhecimento sem efeito; a pessoa reconhece a verdade, mas não permanece firme ao seu lado. Por outro lado, a lealdade sem lucidez pode reduzir-se a uma companhia instável ou meramente emocional.

A importância da personalidade de Hazrat Abbas (a.s.) reside precisamente no fato de que ele conheceu a verdade e permaneceu fiel a ela até o último instante.

A rejeição da carta de anistia foi uma manifestação de sua lucidez, pois mostrou que ele não se deixava enganar pelas aparências de segurança e tranquilidade. Sua ida ao Eufrates e sua recusa em beber água foram manifestações de sua lealdade, demonstrando que nem mesmo diante da necessidade extrema ele colocava a si próprio acima do Imam e dos familiares do Imam.

Esses dois episódios, quando observados em conjunto, apresentam um retrato completo do ser humano formado pela escola de Ashura: alguém que compreende, escolhe e permanece fiel à sua escolha até o fim.

Hazrat Abbas (a.s.) não foi apenas o porta-estandarte do exército do Imam Hussain (a.s.); foi também o porta-estandarte da consciência e da lealdade. Seu estandarte não representava apenas uma posição militar, mas simbolizava a firmeza na defesa da verdade e a preservação da unidade do campo do Imam diante das pressões inimigas.

A relevância permanente do exemplo de Hazrat Abbas (a.s.)

A análise da personalidade de Hazrat Abbas (a.s.) não se limita ao passado. Na cultura xiita, Ashura é um acontecimento vivo, cujas mensagens permanecem atuais.

Por isso, conceitos como lucidez e lealdade continuam relevantes para compreender o comportamento humano em tempos de crise, pressão social, conflitos morais e desafios políticos.

Sempre que a verdade e a falsidade se misturam, o ser humano necessita de lucidez para enxergar além das aparências, das promessas e das ameaças. E sempre que permanecer firme exige sacrifício, necessita de lealdade para manter-se fiel ao seu compromisso com a verdade.

Hazrat Abbas (a.s.) demonstrou em Karbala que o conhecimento sem perseverança é insuficiente e que a perseverança sem conhecimento também é incompleta.

A carta de anistia de Tasua pode ser vista como símbolo de todas as propostas que convidam o ser humano a afastar-se da verdade; propostas que prometem segurança, benefícios ou salvação pessoal, mas que, na realidade, o afastam de seu dever e de sua missão.

A resposta de Hazrat Abbas (a.s.) permanece como um modelo para enfrentar essas situações: compreender a verdadeira natureza da proposta, rejeitar qualquer compromisso com a falsidade e preservar o vínculo com o Imam e com o campo da verdade.

Por essa razão, Hazrat Abbas (a.s.) não é apenas uma figura heroica e guerreira. Ele é um modelo de crente consciente, alguém que compreende a verdade e age de acordo com ela. Não vacilou diante das tentações do inimigo nem esqueceu seu compromisso diante da sede e da ameaça da morte.

É por isso que seu nome permanece eternamente ligado à lealdade, à consciência e ao sacrifício. A epopeia de Tasua demonstra que a permanência de um movimento não depende apenas de seu poder militar, mas também da profundidade da lucidez e da lealdade de seus seguidores.

Nesse cenário, Hazrat Abal-Fadl al-Abbas (a.s.) apresentou um exemplo completo da união entre conhecimento e ação — um modelo que continua inspirando a compreensão do comportamento humano diante das crises, das escolhas difíceis e das grandes provas morais e sociais.