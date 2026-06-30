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As dimensões existenciais do choro pelo Imam Hussein (A.S.) na pedagogia espiritual da Ahlul Bayt (A.S.)

30 junho 2026 - 08:12
News ID: 1833346
As dimensões existenciais do choro pelo Imam Hussein (A.S.) na pedagogia espiritual da Ahlul Bayt (A.S.)

As dimensões existenciais do choro pelo Imam Hussein (A.S.) na pedagogia espiritual da Ahlul Bayt (A.S.)

Na tradição xiita, o choro pelo Imam Hussein (A.S.) é apresentado como uma das mais elevadas expressões da caminhada sob a Wilayah e um dos meios mais eficazes de purificação e aperfeiçoamento espiritual. Além de conduzir ao perdão dos pecados, esse ato de devoção contribui para eliminar as raízes profundas da negligência, do egoísmo e do apego ao que não seja Deus. À luz da lealdade aos Awliya de Deus, ele prepara o ser humano para alcançar a vida pura (Hayat Tayyibah), a iluminação do coração e a firmeza no caminho da orientação divina.

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