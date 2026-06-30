As dimensões existenciais do choro pelo Imam Hussein (A.S.) na pedagogia espiritual da Ahlul Bayt (A.S.)

Na tradição xiita, o choro pelo Imam Hussein (A.S.) é apresentado como uma das mais elevadas expressões da caminhada sob a Wilayah e um dos meios mais eficazes de purificação e aperfeiçoamento espiritual. Além de conduzir ao perdão dos pecados, esse ato de devoção contribui para eliminar as raízes profundas da negligência, do egoísmo e do apego ao que não seja Deus. À luz da lealdade aos Awliya de Deus, ele prepara o ser humano para alcançar a vida pura (Hayat Tayyibah), a iluminação do coração e a firmeza no caminho da orientação divina.