Para permanecer firme, é preciso fortalecer a força espiritual da sociedade

O Líder Mártir da Revolução afirmou que os inimigos empregam amplos esforços para convencer o povo iraniano a recuar diante dos Estados Unidos. No entanto, destacou que a nação iraniana escolheu o caminho da resistência e da firmeza. Segundo ele, preservar esse espírito depende do fortalecimento contínuo da fé, da esperança e da força espiritual, enfatizando a necessidade de alimentar constantemente a espiritualidade da sociedade para garantir a continuidade desse caminho.