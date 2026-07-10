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A Proximidade de Deus: o fruto da grande provação de Ashura –

10 julho 2026 - 09:03
News ID: 1838168
A Proximidade de Deus: o fruto da grande provação de Ashura –

A Proximidade de Deus: o fruto da grande provação de Ashura –

Ashura não é apenas a narrativa de uma grande tragédia, mas também um caminho para que o ser humano alcance a misericórdia, o perdão e a proximidade de Deus. Os sofrimentos do Imam Hussein (A.S.) constituem um meio de orientação e salvação para os servos de Deus, permitindo que, por meio dessa grande provação, o ser humano se desprenda das limitações deste mundo e alcance a intercessão e o amor divinos.

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