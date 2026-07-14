A transformação começa onde o medo termina

A Agência Internacional AhlulBayt (A.S.) – ABNA informa:

Uma condição essencial para realizar qualquer transformação é não ter medo dos inimigos nem de suas hostilidades. Deus Todo-Poderoso diz ao Seu Profeta:

"Temes as pessoas, quando Deus é mais digno de ser temido."

(Alcorão, 33:37)

Toda iniciativa positiva e todo grande projeto podem encontrar oposição. Hoje, com a presença das redes sociais e dos meios digitais, essas oposições muitas vezes assumem formas agressivas e ofensivas. Ainda assim, quando uma decisão correta, sólida e bem fundamentada é tomada, ela não deve ser abandonada por causa dessas pressões.

Também não se deve temer os inimigos externos. Sempre que o país avança em direção ao progresso e ao bem comum, há uma ampla frente de adversários que busca impedir esse avanço, recorrendo tanto a meios materiais quanto à propaganda e à guerra de informação para desacreditar decisões justas e racionais.

É preciso seguir em frente sem medo. Na minha opinião, o caminho é contar com a presença dos jovens. São eles que agem com coragem, sem hesitação e sem receio. Naturalmente, isso significa aproveitar seu pensamento, sua energia, sua iniciativa e seu espírito de ação, e não excluir a experiência e a contribuição das gerações mais maduras.