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A transformação começa onde o medo termina

14 julho 2026 - 09:22
News ID: 1839974
A transformação começa onde o medo termina

A verdadeira transformação tem início quando o medo dá lugar à coragem. Em um de seus pronunciamentos, o Líder da Revolução destacou que um dos requisitos fundamentais para promover mudanças é não temer os inimigos nem suas ameaças. Segundo ele, a participação da juventude, com sua coragem, iniciativa e espírito de ação, desempenha um papel decisivo na construção do futuro e no avanço da sociedade.

A Agência Internacional AhlulBayt (A.S.) – ABNA informa:

Uma condição essencial para realizar qualquer transformação é não ter medo dos inimigos nem de suas hostilidades. Deus Todo-Poderoso diz ao Seu Profeta:

"Temes as pessoas, quando Deus é mais digno de ser temido."
(Alcorão, 33:37)

Toda iniciativa positiva e todo grande projeto podem encontrar oposição. Hoje, com a presença das redes sociais e dos meios digitais, essas oposições muitas vezes assumem formas agressivas e ofensivas. Ainda assim, quando uma decisão correta, sólida e bem fundamentada é tomada, ela não deve ser abandonada por causa dessas pressões.

Também não se deve temer os inimigos externos. Sempre que o país avança em direção ao progresso e ao bem comum, há uma ampla frente de adversários que busca impedir esse avanço, recorrendo tanto a meios materiais quanto à propaganda e à guerra de informação para desacreditar decisões justas e racionais.

É preciso seguir em frente sem medo. Na minha opinião, o caminho é contar com a presença dos jovens. São eles que agem com coragem, sem hesitação e sem receio. Naturalmente, isso significa aproveitar seu pensamento, sua energia, sua iniciativa e seu espírito de ação, e não excluir a experiência e a contribuição das gerações mais maduras.

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