A Declaração de Lealdade e o Testemunho da Pureza da Família do Imam Husayn (A.S.) – Parte 10

Neste trecho, a Ziyarat de Arbaeen traça com clareza os limites entre a lealdade aos amigos de Deus e o repúdio aos seus inimigos, convidando o peregrino a renovar sua aliança com o campo da verdade. Ao mesmo tempo, o peregrino testemunha a pureza inata e a nobre origem da Família do Imam Husayn (A.S.), reafirmando a santidade de sua linhagem e a elevada posição divina que lhe foi concedida.