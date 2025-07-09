Sermões do Nahj al-Balaghah 11: Uma Diretriz para Todo Jihad em Todas as Eras!

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), o décimo primeiro sermão do Nahj al-Balaghah é um discurso que o Imam Ali (A.S.) proferiu ao entregar a bandeira da Batalha de Jamal a seu filho Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Alguns historiadores datam este sermão como sendo proferido na quinta-feira, 15 de Jumada al-Akhira do ano 36 AH, coincidindo com o aniversário do início da Batalha de Jamal.

«وَ مِنَ الْکَلامِ لَهُ (علیه‌السلام) لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ لَمَّا أعْطَاهُ الرَّایَةَ یَوْمَ الْجَمَلِ: تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ! عَضَّ عَلَی نَاجِذِکَ، أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَکَ. تِدْ فِی الْأَرْضِ قَدَمَکَ. ارْمِ بِبَصَرِکَ أَقْصَی الْقَوْمِ، وَ غُضَّ بَصَرَکَ، وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.» "Das palavras do Imam (A.S.) a seu filho Muhammad ibn al-Hanafiyyah, quando lhe entregou a bandeira no dia da Batalha de Jamal: 'Se as montanhas se moverem, tu não te movas! Morde teus dentes, empresta teu crânio a Deus! Fixa teus pés no chão! Lança teu olhar até o último do povo inimigo, e abaixa teu olhar (não te deixes intimidar pelos números e equipamentos do inimigo)! E sabe! A vitória vem de Deus, o Glorificado!'"

Essas palavras expressam o método de combate para cada seguidor da verdade na batalha contra os inimigos, e não há diferença no tipo de batalha. Em qualquer batalha, seja militar, política e diplomática, midiática, econômica ou cultural, o importante é que se deve permanecer firme como uma montanha («تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ!»). Essa firmeza está diretamente relacionada à fé e crença, e quanto mais a pessoa acreditar na justiça daquilo pelo qual veio ao campo de batalha, maior será sua firmeza e resistência nessa batalha, como diz a narração: «الْمُؤْمِنُ کَالْجَبَلِ الرَّاسِخِ لَا تُحَرِّکُهُ الْعَوَاصِفُ؛ O crente é como uma montanha firme que as tempestades e vendavais não podem mover!»

Essa firmeza não deve ser esquecida nem por um momento. Assim, o guerreiro, em qualquer campo de jihad, deve apertar firmemente os dentes («عَضَّ عَلَی نَاجِذِکَ») para se tornar mais firme e para que os outros, ao verem seu rosto, encontrem determinação na luta até o ápice final da vitória.

Essa pessoa traz toda a sua capacidade intelectual e gerencial para o campo, mas entregou toda a sua vida a Deus como um empréstimo («أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَکَ»). Se sair vitoriosa do campo, ela recuperará o empréstimo e a confiança que entregou a Deus; e se alcançar o martírio, em troca de emprestar sua vida e crânio, obterá a satisfação de Deus, como disse Hafez em seu Divã: "Essa vida emprestada que o Amigo confiou a Hafez/ Um dia verei Sua face e a Ele a entregarei."

Os passos de um indivíduo que se esforça militarmente, economicamente, culturalmente ou politicamente nunca devem tremer e devem ser firmes como pilares no chão («تِدْ فِی الْأَرْضِ قَدَمَکَ»). Durante a batalha, ele vê os altos objetivos do inimigo nesta guerra cultural e econômica suave: («ارْمِ بِبَصَرِکَ أَقْصَی الْقَوْمِ»), e de acordo com esses objetivos, ele traça o mapa da batalha. Após entrar na batalha cultural, política e econômica, ele fecha os olhos para as capacidades aparentes e materiais do inimigo («وَ غُضَّ بَصَرَکَ»), porque sabe que a vitória final é apenas para aqueles que cumpriram todos os seus deveres durante a batalha com gestão, prudência e piedade, mas, em última análise, também têm certeza de que «وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ». Ou seja, a vitória final não é alcançada por meios materiais, mas sim pela ajuda divina.