Sermões do Nahj al-Balagha 17: Os Egocêntricos Pretensiosos do Conhecimento, Causadores de Fitnas Sociais

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), o sermão 17 do Nahj al-Balagha narra as palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.) nas quais ele condena pessoas que se sentam para julgar na comunidade sem possuir o conhecimento e a erudição necessários.

É claro que o termo "julgamento" (qazawat) nessas palavras pode significar tanto o julgamento usual que ocorre em um tribunal entre duas pessoas, quanto se referir a alguém que, por alguma razão, expressa uma opinião sobre uma pessoa ou atividade e se dedica a "emitir um veredito" sobre as várias dimensões de um assunto, sem possuir a religiosidade, o conhecimento ou a informação suficiente sobre todas as suas dimensões. É evidente que julgar sem o que foi dito ou sem saber o que deveria ser sabido não é nada além de julgar falsamente e um meio de destruir a verdade e a realidade.

Os Dois Grupos Mais Detestados por Deus

O Imam Ali (A.S.), neste sermão, apresenta dois grupos de pessoas e os descreve como os "mais detestados" (mabghūdhtarin) por Deus. Esses dois grupos possuem muitas características comuns, algumas das quais podem ser descritas da seguinte forma:

«مَشْغُوفٌ بِکَلَامِ بِدْعَة، وَ دُعَاءِ ضَلاَلَة»: "Eles se deleitam com discursos misturados com inovações (bid'ah) e com o chamado ao desvio (dhalalah)." Sua alegria reside em proferir palavras que levam ao desvio e à introdução de inovações religiosas. Na visão dessas pessoas, pode-se encontrar tanto um caminho para se aliar ao diabo quanto uma via para a amizade com a religiosidade. Essas pessoas gostam de discursos que facilitam seu caminho para o desvio, mesmo que criem uma inovação e sejam contrárias às normas religiosas.

Uma pessoa que é assim é uma "promotora de discórdia" (fitnagar) entre os "buscadores de discórdia" (fitnajuyaan). Ela segue o caminho do desvio e, nessa jornada, leva outros consigo para mostrar que, por serem a maioria, a verdade está com eles.

Essas pessoas «ضَالٌّ عَنْ هَدْیِ مَنْ کَانَ قَبْلَهُ، مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدَی بِهِ فی حَیَاتِهِ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، حَمَّالٌ خَطَایَا غَیْرِهِ، رَهْنٌ بِخَطِیئَته»: "São aqueles que se extraviaram da orientação clara de seus predecessores, que desviam aqueles que os seguem em vida e após sua morte, carregam os pecados dos outros e são reféns de seus próprios erros."

Essas pessoas que mostram o caminho do desvio para os outros, tanto neste mundo quanto no além, estão sujeitas às suas próprias ações e, mesmo após a morte, continuam a carregar o fardo dos pecados que outros cometem devido ao desvio que elas causaram, e terão que pagar por isso.

Os Pretensiosos e a Disseminação da Ignorância

Neste sermão, o Imam (A.S.) apresenta outro grupo de pretensiosos que acreditam que ao reunir uma vasta quantidade de "ambiguidades, dúvidas e desconhecimentos" (qumash jahlan), se consideram "sábios e eruditos" (danah o alim) e, com base nisso, convidam outros a segui-los, empregando todo o seu esforço nesta empreitada: «وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلاً، مُوضِعٌ فِی جُهَّالِ الْأُمَّةِ، غَادِرٍ فِی أَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ» — "E outro é um homem que acumulou uma vasta ignorância, correndo entre os ignorantes da nação para enganá-los, e cavalgando nas trevas da discórdia."

Na era atual, em que cada ser humano é confrontado com um mar de informações incompletas e incorretas, e, nas palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.), uma "vasta ignorância", especialmente nos diversos espaços virtuais, deve-se saber que não se pode e não se deve, sem uma análise completa de um assunto e apenas ao ver uma imagem de uma sessão de várias horas ou ler uma linha de uma entrevista de várias páginas — especialmente se for apresentada por meios de comunicação cuja inimizade com as crenças religiosas e os valores nacionais está provada — prosseguir com a apresentação de análises e a oposição a um indivíduo ou grupo.