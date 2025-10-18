  1. Home
A 19ª Carta de Nahj al-Balaghah: A Moderação como Chave para o Sucesso dos Governantes

18 outubro 2025 - 12:51
A 19ª Carta de Nahj al-Balaghah: A Moderação como Chave para o Sucesso dos Governantes

A 19ª carta de Nahj al-Balaghah é uma epístola que aborda a maneira de interagir com pessoas que possuem crenças diferentes da maioria em um sistema islâmico, mas que gozam de direitos compatíveis com sua condição nesse governo. Esta carta pode servir como um modelo para qualquer autoridade, para que saiba como se comportar com aqueles que têm crenças diferentes das suas.

Abna Brasil: o Imam Ali (a.s.), entre as cartas de Nahj al-Balaghah, enviou várias recomendações a seus governantes e emissários para diferentes territórios. Cada um desses territórios tinha suas próprias características e a condição de justiça, equidade e política é interagir com eles de acordo com os objetivos gerais do sistema islâmico, mas em conformidade com as características regionais.

Entre as cartas que o Imam Ali (a.s.) escreveu a um de seus governantes, "Omar ibn Abi Salama al-Arhabi", e que está incluída como a carta 19 em Nahj al-Balaghah, ele expressa sua queixa pelo comportamento ríspido do governante com o povo e descreve como tratar os "politeístas ou Povo do Livro" que estão sob a proteção do governo islâmico.

  • “Uma de suas cartas (a.s.) a alguns de seus governadores: E depois, os ricos e chefes de tua cidade reclamaram de tua dureza e aspereza, de teu desprezo e mau trato. E eu refleti sobre eles e não os considerei dignos de serem demasiadamente aproximados, por serem politeístas, nem de serem afastados e maltratados, porque firmaram um pacto conosco (e são o Povo do Pacto). Portanto, veste para eles um manto de brandura misturado com um pouco de severidade, e lida com eles alternando entre a aspereza e a clemência. E mistura para eles a aproximação e a brandura com o distanciamento e a aversão; se Deus quiser.”

Nesta carta, o Imam, ao advertir seu governador e representante para ter paciência com o povo, lembra-lhe que mesmo os politeístas que estão sob a proteção do governo islâmico devem ser tratados com uma mistura de "brandura e severidade". Não se deve aproximar-se deles a ponto de não se distinguir a diferença entre um politeísta e um crente e não se mostrar a distinção entre fé e descrença, nem se deve tratá-los com tanta aspereza e rigidez a ponto de fazê-los perder a esperança no governo islâmico e se rebelarem contra ele.

As diferenças religiosas são as mais intensas entre os grupos de uma sociedade. Diferenças que, por vezes, chegam à fronteira entre a descrença e a fé. Nesses momentos, a preservação do respeito humano, juntamente com a atenção às crenças religiosas, cria condições especiais para o modo de comportamento e comunicação com este grupo de pessoas.

Se o Imam Ali (a.s.) nestas palavras expressa como lidar com os "politeístas" sob a proteção do governante islâmico, pode-se entender como deve ser a forma de interação com os "companheiros de fé" que acreditam na estrutura religiosa e cultural do governo islâmico, apesar de todas as suas diferenças nos métodos políticos ou econômicos.

É claro que a forma de lidar com essas diferenças deve ser mais tolerante quanto mais generalizada e pública for na sociedade. No entanto, esta tolerância não deve ocorrer à custa da perda de crenças e convicções ou de mudanças fundamentais nas estruturas de fé. Que as autoridades não se movam em direção ao "secularismo religioso" sob o pretexto de "cuidado cultural com o povo", pois os resultados deste movimento desviante em vários momentos da história não resultaram em nada além de desintegração ideológica e cultural.

