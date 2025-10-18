A 19ª Carta de Nahj al-Balaghah: A Moderação como Chave para o Sucesso dos Governantes

Abna Brasil: o Imam Ali (a.s.), entre as cartas de Nahj al-Balaghah, enviou várias recomendações a seus governantes e emissários para diferentes territórios. Cada um desses territórios tinha suas próprias características e a condição de justiça, equidade e política é interagir com eles de acordo com os objetivos gerais do sistema islâmico, mas em conformidade com as características regionais.

Entre as cartas que o Imam Ali (a.s.) escreveu a um de seus governantes, "Omar ibn Abi Salama al-Arhabi", e que está incluída como a carta 19 em Nahj al-Balaghah, ele expressa sua queixa pelo comportamento ríspido do governante com o povo e descreve como tratar os "politeístas ou Povo do Livro" que estão sob a proteção do governo islâmico.

“Uma de suas cartas (a.s.) a alguns de seus governadores: E depois, os ricos e chefes de tua cidade reclamaram de tua dureza e aspereza, de teu desprezo e mau trato. E eu refleti sobre eles e não os considerei dignos de serem demasiadamente aproximados, por serem politeístas, nem de serem afastados e maltratados, porque firmaram um pacto conosco (e são o Povo do Pacto). Portanto, veste para eles um manto de brandura misturado com um pouco de severidade, e lida com eles alternando entre a aspereza e a clemência. E mistura para eles a aproximação e a brandura com o distanciamento e a aversão; se Deus quiser.”

Nesta carta, o Imam, ao advertir seu governador e representante para ter paciência com o povo, lembra-lhe que mesmo os politeístas que estão sob a proteção do governo islâmico devem ser tratados com uma mistura de "brandura e severidade". Não se deve aproximar-se deles a ponto de não se distinguir a diferença entre um politeísta e um crente e não se mostrar a distinção entre fé e descrença, nem se deve tratá-los com tanta aspereza e rigidez a ponto de fazê-los perder a esperança no governo islâmico e se rebelarem contra ele.

As diferenças religiosas são as mais intensas entre os grupos de uma sociedade. Diferenças que, por vezes, chegam à fronteira entre a descrença e a fé. Nesses momentos, a preservação do respeito humano, juntamente com a atenção às crenças religiosas, cria condições especiais para o modo de comportamento e comunicação com este grupo de pessoas.

Se o Imam Ali (a.s.) nestas palavras expressa como lidar com os "politeístas" sob a proteção do governante islâmico, pode-se entender como deve ser a forma de interação com os "companheiros de fé" que acreditam na estrutura religiosa e cultural do governo islâmico, apesar de todas as suas diferenças nos métodos políticos ou econômicos.

É claro que a forma de lidar com essas diferenças deve ser mais tolerante quanto mais generalizada e pública for na sociedade. No entanto, esta tolerância não deve ocorrer à custa da perda de crenças e convicções ou de mudanças fundamentais nas estruturas de fé. Que as autoridades não se movam em direção ao "secularismo religioso" sob o pretexto de "cuidado cultural com o povo", pois os resultados deste movimento desviante em vários momentos da história não resultaram em nada além de desintegração ideológica e cultural.