Sermão 20 de Nahj al-Balagha Advertências para a Consciência Humana e Conselhos Morais no Primeiro Sermão da Sexta-Feira do Governo de Imam Ali (A.S.)

De acordo com a Agência de Notícias Internacional Ahlul Bait (A.B.N.A.), o Sermão 20 é parte do primeiro sermão que Imam Ali (A.S.) proferiu em Medina, logo após ter sido nomeado líder dos muçulmanos. Este sermão foi registrado no livro Dala'il al-Imamah, narrado por Imam Ja'far Sadiq (A.S.) através de seus antepassados. Ele também foi citado em Usul al-Kafi, um livro compilado por Sheikh Kulayni anos antes da obra de Seyed Razi, Nahj al-Balagha.

Na primeira parte do discurso, que não foi incluída em Nahj al-Balagha, Imam Ali (A.S.) adverte o povo a "não trair seus líderes, a manter a unidade e a evitar tudo o que leva à discórdia". Essa declaração, de certa forma, parece ser uma profecia do que o povo faria durante os menos de cinco anos de seu governo.

No início do sermão, referindo-se à morte e à negligência das pessoas quanto à sua chegada, ele diz:

«فَاِنَّکُمْ لَوْ قَدْ عایَنْتُمْ ما قَدْ عایَنَ مَنْ ماتَ مِنْکُمْ لَجَزِعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ، وَ سَمِعْتُمْ وَ اَطَعْتُمْ، وَ لکِنْ مَحْجُوب عَنْکُمْ ما قَدْ عایَنُوا، وَ قَریب ما یُطْرَحُ الْحِجابُ!»

"Se vocês pudessem ver o que aqueles que já morreram viram após a morte, vocês lamentariam e ficariam aterrorizados, ouviriam a palavra da verdade e obedeceriam. Mas o que eles viram está oculto de vocês, embora em breve o véu será retirado e vocês verão tudo."

No entanto, a única maneira de ver o que Imam Ali (A.S.) descreve em seu discurso não é apenas através da morte. O Imam continua, explicando que a verdade está ao nosso alcance:

«وَ لَقَدْ بُصِّرْتُمْ اِنْ اَبْصَرْتُمْ، وَ اُسْمِعْتُمْ اِنْ سَمِعْتُمْ، وَ هُدیتُمْ اِنِ اهْتَدَیْتُمْ، وَ بِحَقٍّ اَقُولُ لَکُمْ: لَقَدْ جاهَرَتْکُمُ الْعِبَرُ، و زُجِرْتُمْ بِما فیهِ مُزْدَجَر، وَ ما یُبَلِّغُ عَنِ اللهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّماءِ اِلاَّ الْبَشَرُ.»

"Se vocês tivessem visão, os meios para ver lhes foram fornecidos; se tivessem audição, as palavras da verdade lhes foram transmitidas; e se estivessem dispostos a ser guiados, os meios para a orientação lhes foram concedidos."

A missão dos mensageiros, a criação de guias e Imames (A.S.), a revelação do Alcorão e a compilação de livros por estudiosos são parte dos esforços feitos ao longo dos séculos para guiar a humanidade. Em cada era, existem guias para cumprir essa tarefa, e o ser humano só precisa querer "ver, ouvir e ser guiado" pelo que foi revelado nas instruções divinas para a orientação e o avanço da humanidade. É como diz o versículo 285 da Sura Al-Baqarah:

"Eles disseram: 'Ouvimos e obedecemos. Perdão, nosso Senhor! E a Ti é o retorno.'"