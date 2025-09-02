O Imamato Mahdavi: Continuidade da História da Orientação e Estratégia para o Futuro da Humanidade

O aniversário do início do Imamato de Imam Mahdi (A.S.) não pode ser considerado apenas um evento de calendário, mas deve ser visto como um ponto fundamental na continuidade da tradição divina da orientação. Nos últimos anos do século III da Hégira, os xiitas enfrentavam uma situação complexa e difícil: o rigoroso controle do regime abássida em Samarra, o martírio consecutivo dos Imams e a restrição da comunicação entre as pessoas e seus líderes religiosos, o que havia criado uma atmosfera de dúvida e preocupação. Em tal situação, com o martírio do Imam Hasan Askari (A.S.) e a apresentação de seu filho ainda criança como o próximo Imam, a verdade foi novamente esclarecida de que o critério para a liderança divina não é a idade, mas sim a nomeação e aprovação divinas.

Um Pilar para a Identidade Xiita

Assim como o Alcorão Sagrado menciona Jesus (A.S.) falando no berço (Surata Maria: 30) e a profecia de João (A.S.) na infância (Surata Maria: 12), o Imamato de Imam Mahdi (A.S.) também se encaixa na mesma tradição divina. Fontes como "Kamal al-Din" do Sheikh Saduq e "Al-Ghaybah" do Sheikh Tusi registraram com precisão este evento e suas dimensões. Desde então, o pensamento Mahdavi, indo além de uma crença individual, tornou-se o pilar central da identidade coletiva dos xiitas. O período da Ocultação Menor (260-329 AH), que se reflete em detalhes em obras históricas e narrativas, ensinou a comunidade xiita a dar continuidade à sua vida religiosa e política, na ausência de acesso direto ao Imam, baseando-se na razão e na ijtihad (interpretação da lei islâmica) dos juristas. Na verdade, a cultura Mahdavi foi um mecanismo histórico para preservar a identidade religiosa e política; um mecanismo que tanto conseguiu guiar o xiismo através de crises sucessivas quanto plantar as sementes da esperança e da perseverança nas gerações futuras.

"Expectativa" como Ação Ativa

A importância deste evento, é claro, não se limita ao passado. Hoje, a lembrança do início do Imamato de Sua Santidade também tem uma mensagem estratégica para nós. Em um mundo onde as potências dominantes tentam reorganizar as ordens políticas em seu próprio benefício, a cultura Mahdavi nos oferece o conceito de "expectativa" como uma ação ativa e civilizacional. Na visão das narrativas, a expectativa significa a preparação do indivíduo e da sociedade; como o Imam Sadeq (A.S.) disse: "Quem quiser estar entre os companheiros de Al-Qa'im (o Aquele que se levantará), deve esperar e, durante este tempo, agir com piedade e boa moral" (Al-Ghaybah de Nu'mani, p. 200). Esta declaração deixa claro que a expectativa não é sinônimo de passividade e silêncio, mas uma grande responsabilidade para criar as bases para o advento: a expansão da justiça, a luta contra a corrupção, a produção de ciência e cultura, e a preparação para entrar em uma nova fase da história humana.

Nesta perspectiva, o aniversário do Imamato de Imam Mahdi (A.S.) é uma conexão viva entre o passado e o futuro. Este dia nos convida a refletir sobre a trajetória da história xiita e a repensar nossas responsabilidades de hoje. Assim como os antecessores conseguiram preservar sua identidade religiosa nas condições mais difíceis com a esperança do advento, hoje nós também temos o dever de, com ação, discernimento e esforço civilizacional, preparar o terreno para a realização dessa promessa divina. É assim que o Imamato Mahdavi é tanto a continuidade da história da orientação divina quanto um mapa para o futuro da humanidade.