As Qualidades "Proféticas" e Seu Papel na Formação e Expansão da "Civilização Islâmica"

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), as qualidades proféticas, presentes nos versos do Alcorão, moldaram os fundamentos éticos da civilização islâmica. Essas qualidades não apenas estabeleceram os princípios de atração e unidade social, mas também fortaleceram a estrutura jurídica e a ordem civil da sociedade islâmica com base na honestidade e na paciência divinas.

1. Os Fundamentos Alcorânicos da Ética na Civilização Islâmica, Manifestados nas Qualidades do Profeta (S.A.W.)

A) Misericórdia e Compaixão (Fundamentos de Atração e Unidade):

"E não te enviamos, senão como misericórdia para a humanidade ." (1) Este versículo mostra que a existência do Profeta (S.A.W.) é, em sua essência, a manifestação da misericórdia divina. Essa misericórdia atraiu os corações, promoveu a coexistência pacífica e a expansão do Islã, o que foi o primeiro passo para a formação da civilização.

"É, pois, graças à misericórdia de Deus que tu (ó Muhammad) és gentil para com eles. Se tivesses sido áspero e de coração duro, eles teriam se afastado de ti." (2) Este versículo se refere diretamente ao papel da brandura e bondade do Profeta (S.A.W.) na preservação da unidade da comunidade (ao redor do líder), que é um dos pilares de qualquer civilização.

B) Justiça e Equidade (Fundamentos da Ordem Social e dos Direitos):

"Dize: Meu Senhor ordenou a justiça ." (3)

"Ó fiéis, sede perseverantes na devoção a Deus e testemunhas da justiça." (4) O Profeta (S.A.W.) foi o melhor exemplo neste campo. A influência da justiça é visível no sistema judicial, na economia (proibição da usura e do monopólio - "Deus permitiu o comércio e proibiu a usura" (5)) e nas relações internacionais da civilização islâmica.

C) Honestidade e Confiabilidade (Fundamentos da Confiança e Estabilidade):

O Profeta (S.A.W.) era conhecido como "al-Amin" (o confiável) antes de sua missão. Embora não haja um versículo explícito com este termo, muitos versículos enfatizam a necessidade de "honestidade" e "confiabilidade" nos fiéis, e o Profeta (S.A.W.) era o líder nisso. "Ó fiéis, temei a Deus e permanecei com os verazes." (6). Essas qualidades forneceram a base para a confiança pública no líder e a estabilidade social.

D) Paciência e Fortitude (Fundamentos da Resiliência e Conquistas):

"Sê, pois, perseverante , como o foram os mensageiros de firme propósito." (7)

"Deus está com os perseverantes." (8) O papel da paciência do Profeta (S.A.W.) nas fases difíceis de sua missão e nas conquistas islâmicas levou à expansão geográfica da civilização.

2. Qualidades Proféticas nas Versos do Alcorão: Liderança e Governança Civilizacional

A) Sabedoria e Discernimento (Fundamentos da Tomada de Decisão e Formulação de Políticas):

"E Deus te revelou o Livro e a Sabedoria e te ensinou o que não sabias." (9) A influência desta sabedoria foi vista nas decisões estratégicas (como o Tratado de Hudaibiyah) que moldaram o futuro da civilização.

B) Consulta (Fundamentos da Participação e da Legislação):

"E consulta-os nos assuntos." (10) Uma ordem divina clara ao Profeta (S.A.W.) para consultar o povo, apesar de receber a revelação. Isso se tornou um modelo para os governantes da civilização islâmica e estabeleceu a base para os conselhos de governo.

C) Confiança em Deus e Decisão com base na Verdade (Fundamentos do Poder e Estabilidade):

"E, quando te decidires, confia em Deus, porque Deus ama os que (n’Ele) confiam." (11) Após a consulta e a decisão, a confiança em Deus e a firmeza na execução. Essa confiança era a fonte do poder espiritual do líder e da comunidade para enfrentar os desafios, e deu solidez à civilização.

D) Busca pelo Conhecimento e Encorajamento ao Pensamento (Fundamentos do Movimento Científico):

A primeira ordem divina: "Lê, em nome do teu Senhor que te criou." (12) Esta ordem foi a pedra angular do movimento científico e cognitivo da civilização islâmica. Os numerosos versos sobre "pensamento", "raciocínio", "meditação" e "observação" no universo inspiraram os cientistas muçulmanos.

3. Exemplos Civilizacionais das Qualidades Proféticas à Luz do Alcorão

Formação da cidade-estado de Medina: A manifestação da justiça ("A vós a vossa religião e a mim a minha" (13)), da consulta e da sabedoria na formação do primeiro governo islâmico.

Jihad e Conquistas: A manifestação da coragem, paciência e confiança em Deus (por exemplo, nas batalhas de Badir e Uhud, que o Alcorão menciona explicitamente o papel dessas qualidades). Essas conquistas forneceram o cenário geográfico para a expansão da civilização.

Movimento Científico: Inspirado na ordem "Lê" e no encorajamento ao pensamento, que atingiu seu auge na civilização islâmica.

Sistema Jurídico e Econômico: Construído com base na justiça e na equidade corânicas e nas qualidades do Profeta (S.A.W.).

As qualidades proféticas não eram apenas características individuais, mas a manifestação dos versos divinos na existência do Profeta (S.A.W.) e, como infraestruturas principais, moldaram a civilização islâmica em suas dimensões éticas, sociais, políticas e científicas. A civilização islâmica, na verdade, foi uma civilização baseada no "exemplo excelente" e na "misericórdia para a humanidade", que cresceu e prosperou com os ensinamentos do Alcorão e a sira profética. Para a revitalização da civilização islâmica na era atual, é essencial retornar a essas qualidades divinas e corânicas.

