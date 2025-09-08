A Santidade do Alcorão na sua Própria Essência e a Punição para os Profanadores

A santidade do Alcorão, segundo o próprio Alcorão, é um conceito profundo e multifacetado, que inclui a sacralidade inerente da palavra divina, a obrigatoriedade de reverenciá-lo e meditar sobre ele, e a necessidade de agir de acordo com seus ensinamentos. O Alcorão se autodenomina "Livro que torna tudo claro", "Luz", "Misericórdia", "Guia" e "Cura", afirmando sua elevada posição.

A Santidade do Alcorão em sua Própria Descrição

O Alcorão Sagrado, de diversas maneiras, aponta para sua própria grandeza e santidade, convidando os leitores a reverenciá-lo:

Origem Divina e Milagre:

"Por certo, é um Alcorão nobre. Em um Livro bem guardado, que ninguém toca, exceto os purificados. É uma revelação do Senhor dos mundos." (1)

Estes versículos explicitamente chamam o Alcorão de "nobre" (honroso e valioso) e o apresentam como uma revelação do "Senhor dos mundos". Eles proíbem que seja tocado por aqueles que são impuros (em sentido físico e espiritual), o que indica a sua sacralidade.

"Não meditam, acaso, no Alcorão? Se fosse de outra origem que não de Deus, certamente, encontrariam nele muitas discrepâncias." (2)

Este versículo convida à meditação sobre o Alcorão, e a ausência de contradições é apresentada como uma prova de sua origem divina e de seu caráter milagroso. A grandiosidade de seu conteúdo e sua consistência são sinais de sua santidade e posição especial.

A Palavra de Deus e a mais Elevada Atributo:

"E se algum dos idólatras te pedir amparo, ampara-o, para que ouça a Palavra de Deus; em seguida, leva-o até um lugar seguro, porque são de um povo que ignora." (3)

Neste versículo, o Alcorão é chamado de "a Palavra de Deus". Visto que Deus, o Altíssimo, é o Ser mais elevado e sagrado, Sua Palavra também possui o mais alto grau de santidade e reverência.

Guia, Luz e Cura:

"Ó humanos, chegou-vos uma exortação do vosso Senhor, uma cura para o que há nos corações e uma orientação e misericórdia para os crentes." (4)

O Alcorão se descreve como uma exortação do Senhor, uma cura para as doenças do coração, uma guia e uma misericórdia para os crentes. Estes atributos mostram a posição elevada e vital do Alcorão, cuja profanação significa a privação de si mesmo e da sociedade dessas bênçãos.

"Já vos chegou, de Deus, uma Luz e um Livro claro, pelo qual Deus guia à senda da paz aqueles que buscam a Sua complacência, e os tira das trevas para a luz, com a Sua permissão, e os guia a um caminho reto." (5)

O Alcorão se autodenomina "Luz" e "Livro claro" (que ilumina), o qual guia as pessoas das trevas para a luz. Esta posição de luz e guia exige uma reverência e respeito especiais.

Livro Invencível e Inviolável:

"E por certo que é um Livro invencível. Nele não há falsidade, nem antes nem depois. É uma revelação do Sábio, do Louvável." (6)

O Alcorão se autodenomina um "Livro invencível" (inviolável e indestrutível) ao qual a falsidade não pode se aproximar, nem de frente nem por trás. Este versículo aponta para a imunidade do Alcorão contra a distorção e a nulidade, o que é um símbolo de sua elevada posição e santidade.

O Confronto com os Profanadores na Visão do Alcorão

O Alcorão Sagrado não menciona diretamente uma punição terrena específica para a profanação física (como queimar ou rasgar) do Alcorão. No entanto, sua abordagem geral em relação àqueles que negam os versículos divinos, zombam deles e se desviam de sua orientação, inclui os seguintes pontos:

Promessa de Castigo Divino na Vida Após a Morte:

"Aqueles que renegarem os Nossos versículos, nós os faremos sofrer no fogo. Cada vez que as suas peles se consumirem, substituí-las-emos por outras, para que sintam o castigo. Por certo, Deus é Poderoso, Sábio." (7)

Este versículo é sobre aqueles que renegam os versículos divinos. Profanar o Alcorão é uma forma de renegar os versículos divinos, e uma severa punição na vida após a morte é prevista para isso.

"Aqueles que ocultam as evidências e a orientação que revelamos, depois de as termos tornado claras para as pessoas no Livro, serão amaldiçoados por Deus e pelos que amaldiçoam." (8)

Aqueles que ocultam as verdades e a orientação do Alcorão serão amaldiçoados por Deus e pelos que amaldiçoam. Isso também é uma forma de desrespeito ao Alcorão.

Privação da Orientação e da Compreensão dos Versículos:

"Eu afastarei dos Meus versículos aqueles que, na terra, se ensoberbecem sem razão. Se virem todos os sinais, não crerão neles; se virem a senda da retidão, não a tomarão como senda, mas se virem a senda da perdição, a tomarão como senda. Isso porque desmentiram os Nossos versículos e foram negligentes em relação a eles." (9)

Deus priva da compreensão e do benefício de Seus versículos aqueles que arrogantemente se desviam deles. Os profanadores também são considerados parte deste grupo.

"E não lhes chega nenhuma nova admoestação do Clemente, sem que se desviem dela." (10)

O Alcorão repreende aqueles que se desviam das novas admoestações de Deus.

Consequências Terrenas e Exemplo para Outros (se necessário e no âmbito de um governo islâmico):

O Alcorão, de forma geral, enfatiza a execução da justiça e a preservação da ordem social. Embora não haja um versículo específico sobre a punição física para a profanação do Alcorão, no sistema jurídico islâmico, a profanação dos símbolos sagrados e o desrespeito a eles são considerados "guerra contra Deus e seu Mensageiro" ou "insulto aos símbolos sagrados", para os quais foram estabelecidas punições. Estas punições visam, em geral, preservar a ordem social, prevenir a propagação da corrupção e da irreligiosidade, e manter a santidade dos rituais divinos. Elas se baseiam em versículos gerais que ordenam a promoção do bem e a proibição do mal, bem como o estabelecimento das leis divinas.

Exemplo Geral de Versículos Relacionados à Punição de Perturbadores da Ordem Social:

"A recompensa para aqueles que guerream com Deus e com o Seu Mensageiro e que semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos, ou crucificados, ou que lhes sejam cortadas as mãos e os pés, ou que sejam desterrados. Isso é uma ignomínia para eles neste mundo e, na outra vida, terão um castigo atroz." (11)

Este versículo é sobre a punição dos que fazem guerra (aqueles que se opõem a Deus e a Seu Mensageiro com armas ou por meio da perturbação da segurança pública). Alguns juristas consideram a profanação pública e generalizada dos símbolos sagrados como uma perturbação da segurança espiritual e intelectual da sociedade, um "mal na terra" que exige punições severas.

O Alcorão Sagrado se apresenta como a palavra de Deus, luz, guia e cura, e enfatiza sua sacralidade, grandeza e elevada posição. Em relação aos profanadores, o Alcorão enfatiza mais o severo castigo na vida após a morte, a privação da orientação divina e a maldição de Deus. Embora uma punição física específica para o insulto direto ao Alcorão não seja mencionada, os juristas islâmicos, com base em versículos gerais sobre a proteção dos símbolos, a promoção do bem e a luta contra o mal, estabeleceram punições para os profanadores dos símbolos sagrados. O objetivo disso é proteger a sociedade da corrupção e da irreligiosidade e salvaguardar os símbolos divinos.

