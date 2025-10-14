O Impacto do "Estilo de Vida Islâmico" na Concretização de um Estilo de Vida Saudável

ABNA Brasil: Em relação ao impacto do estilo de vida islâmico na mortalidade, o Sagrado Alcorão não se refere diretamente a estatísticas de redução ou aumento das taxas de mortalidade. No entanto, existem vários versículos que enfatizam a importância da "Vida Pura" (Hayāt Tayyibah) (limpa e virtuosa), o cuidado com a saúde física e mental, a abstinência de prejudicar a si mesmo e aos outros, e a valorização da saúde do indivíduo e da sociedade. Ao explicar estes conceitos, é possível inferir o impacto indireto do estilo de vida islâmico na qualidade e, possivelmente, na longevidade da vida (assumindo uma maior saúde).

A Abordagem Geral do Islã em Relação à Morte e à Vida

Antes de abordar os versículos, é necessário compreender que o Islã não vê a morte como o fim da vida, mas sim como uma ponte para o Além e uma fase da vida eterna. Portanto, o objetivo principal do estilo de vida islâmico é preparar-se para a morte com o suprimento de boas ações e uma vida pura, e não apenas aumentar a duração da vida mundana. No entanto, a preservação da saúde e a abstenção de comportamentos prejudiciais são ênfases da religião.

Versículos Relacionados ao Impacto (Indireto) do Estilo de Vida Islâmico na Saúde

1. A Importância da Nutrição Saudável e da Abstinência de Excesso (Estilo de Vida Saudável):

O Alcorão aconselha explicitamente a "não cometer excessos" (Isrāf) ao comer e beber:

"Ó filhos de Adão! Adornai-vos em todo templo (na oração); e comei e bebei, mas não vos excedais (tusrīfū). Por certo, Ele não ama os que se excedem." (1)

Impacto Indireto: Comer em excesso, a má nutrição (seja por deficiência ou excesso) e o consumo descontrolado de alimentos não saudáveis são as principais causas de doenças crónicas como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e hipertensão, que impactam negativamente a saúde e a longevidade, aumentando as taxas de mortalidade. O estilo de vida islâmico, ao proibir o excesso no comer e beber, contribui indiretamente para a preservação da saúde física e a redução da probabilidade destas doenças, e consequentemente, a redução da mortalidade resultante delas.

2. Abstinência de Prejudicar a Si Mesmo (Suicídio e Comportamentos de Risco):

A proibição de "lançar-se à perdição (tuhlukah)" abrange não só o suicídio, mas também qualquer comportamento de risco e negligência que prejudique a saúde e a vida humana:

"E gastai na senda de Deus; e não vos lanceis, com vossas próprias mãos, à perdição (tuhlukah); e sede benfeitores. Por certo, Deus ama os benfeitores." (2)

Impacto Indireto: Este conceito inclui o uso de drogas, bebidas alcoólicas, condução imprudente, participação em atividades perigosas sem segurança e tudo o que seja prejudicial ao corpo e à alma. O estilo de vida islâmico, ao proibir explicitamente tais comportamentos, contribui diretamente para a redução da mortalidade causada por acidentes, vícios e doenças relacionadas a estilos de vida de risco.

3. A Importância da Saúde Mental e da Paz (O Papel da Fé na Redução do Estresse):

O estresse crónico, a ansiedade e a depressão são fatores significativos que afetam a saúde física e mental, podendo levar a doenças cardíacas, enfraquecimento do sistema imunológico e até suicídio. O estilo de vida islâmico, ao enfatizar a fé em Deus, a confiança (tawakkul), a recordação (dhikr) e a oração, proporciona paz espiritual e mental ao ser humano:

"São os que crêem e cujos corações se tranquilizam com a recordação de Deus. Não é, acaso, com a recordação de Deus que os corações se tranquilizam?" (3)

Impacto Indireto: Esta paz interior ajuda a reduzir os níveis de estresse e a aumentar a resistência do corpo a doenças. Pode, indiretamente, levar à preservação da saúde e à redução da mortalidade por doenças relacionadas ao estresse.

4. Limpeza e Pureza (Tahārah) (Higiene Pessoal e Pública):

O Islã atribui grande importância à limpeza e à pureza (tanto externa quanto interna). A ablução (*wudū'), o banho ritual (ghusl), a lavagem das mãos, a limpeza das roupas e do ambiente de vida são todos ensinamentos islâmicos:

"...Por certo, Deus ama os que se arrependem e ama os que se purificam (mutatahhirīn)." (4)

Impacto Indireto: A observância da higiene pessoal e pública desempenha um papel fundamental na prevenção de doenças infeciosas, que historicamente foram a principal causa de muitas mortes. Ao seguir estes princípios de higiene, que fazem parte do estilo de vida islâmico, é possível prevenir significativamente a propagação de doenças e, consequentemente, a mortalidade resultante delas.

Conclusão

Portanto, o Estilo de Vida Islâmico, ao focar na nutrição saudável e na abstinência de excessos, no afastamento de comportamentos de risco e autodestrutivos, na garantia da paz mental através da fé e da recordação de Deus, e na observância da limpeza e higiene, ajuda indiretamente a preservar a saúde física e mental do ser humano. Todos estes fatores são eficazes na redução da incidência de doenças, no aumento da resistência corporal e, em última análise, na melhoria da qualidade de vida e na possível redução das taxas de mortalidade por causas evitáveis. Em outras palavras, o estilo de vida islâmico ajuda o ser humano a ter uma "Vida Pura" (Hayāt Tayyibah) neste mundo e a cumprir seus deveres com mais saúde, embora o objetivo final seja a preparação para o Além.

Notas de Rodapé: