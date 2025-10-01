As Sabedorias de Nahj al-Balagha 17 O Saber de sua Época: Uma Necessidade Racional na Explicação das Leis Religiosas

Segundo a Agência de Notícias Internacional Ahlul Bait (A.B.N.A.), este ditado do Comandante dos Fiéis, Imam Ali (A.S.), foi transmitido por várias fontes antes mesmo de ser compilado por Seyed Razi no ano 400 da Hégira. Por exemplo, ele é citado nos livros Al-Badi', de Abdullah al-Mu'tazili, Al-Sina'atayn Al-Kitaba wa Al-Shi'r, de Abu Hilal al-Askari, e I'jaz al-Quran, contemporâneo de Seyed Razi.

Após Seyed Razi, este hadith também foi narrado em diversas outras obras, como Wasail al-Shi'a, de Sheikh Hurr Amili, e Bihar al-Anwar, de Allamah Majlisi. Isso mostra que os autores desses livros também o viram em outras fontes, além do trabalho de Seyed Razi.

Neste aforismo, o ditado de Amir al-Mu'minin (A.S.) é transmitido da seguinte forma:

«وَ سُئِلَ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ (صلی الله علیه وآله) “غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ”؟ فَقَالَ (علیه السلام): إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ وَ الدِّینُ قُلٌّ، فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ؛ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ.»

Foi perguntado a Imam Ali (A.S.) sobre a declaração do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.): "Mude a cor de seus cabelos grisalhos e não se assemelhem aos judeus." O Imam (A.S.) respondeu: "O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) disse isso quando o número de pessoas religiosas era pequeno. Mas agora que o domínio da religião se expandiu e seus alicerces estão firmes e fortes, cada pessoa pode agir de acordo com sua própria vontade e escolha."

Um poeta contemporâneo transformou este aforismo em versos poéticos:

Aquele sobre quem a paz de Deus esteja, no início assim ele ordenou, Naquela época, o círculo da fé era estreito e os judeus estavam em guerra conosco. Agora que a fé se expandiu, não há mais obrigação sobre este método.

Embora naquele tempo os judeus desaprovassem tingir os cabelos e os muçulmanos o fizessem para não se assemelharem a eles, parece que essa não foi a única razão para a declaração do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.).

Com base nisso, alguns estudiosos de Nahj al-Balagha, ao explicarem esta passagem, consideram a frase "não se assemelhem aos judeus" como uma tática política e militar para enfrentar os inimigos do Islã nos primórdios. A razão é que, no início do Islã, o número de muçulmanos era pequeno. Dentro desse pequeno grupo, a presença de cabelos e barbas brancas poderia ser vista como um sinal de fraqueza, sugerindo que a maioria dos combatentes era composta por homens idosos, sem a força e o vigor da juventude.

O Profeta Maomé (S.A.A.S.), ao enfatizar a pintura dos cabelos, buscava demonstrar um número maior de indivíduos fortes e capazes entre os muçulmanos. Desta forma, ele pretendia incutir medo nos corações dos inimigos e exibir um poderio de combate mais robusto.

