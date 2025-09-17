Estudos do Nahj al-Balagha (18): Os Suplementos Escritos sobre o Nahj al-Balagha

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) – ABNA, nas seções anteriores deste artigo, exploramos a história da escrita de suplementos para o Nahj al-Balagha, e os primeiros suplementos escritos sobre este livro foram apresentados.

A prática de escrever suplementos para diversos livros tem se expandido significativamente nos últimos trezentos anos por várias razões. Uma das mais importantes é o acesso mais amplo a fontes e obras existentes. O acesso a essas fontes, especialmente com a ajuda de vários softwares nos últimos anos, aumentou dramaticamente. Esses fatores, juntamente com outras razões, tiveram um impacto considerável no crescimento da escrita de suplementos.

Suplementos Famosos sobre o Nahj al-Balagha

Entre os primeiros suplementos escritos sobre o Nahj al-Balagha nos séculos mais recentes, destaca-se o livro "Mustadrak Nahj al-Balagha", compilado pelo Sheikh Hadi Al Kashif al-Ghita. Ele, que é um descendente do Sheikh Jafar Kashif al-Ghita, conseguiu adicionar a este livro 93 discursos, 46 cartas e 700 aforismos dos hadiths de Imam Ali (A.S.) ao Nahj al-Balagha de Sayyed Razi.

Sheikh Hadi Al Kashif al-Ghita se esforçou para que esta obra tivesse grande semelhança com o Nahj al-Balagha original. Com base nisso, a organização do livro segue a mesma estrutura de discursos, cartas e aforismos. Ao citar os hadiths, as cadeias de transmissão (sanad) e as fontes não são mencionadas, e alguns itens são apresentados apenas como trechos de discursos e cartas para aumentar a similaridade entre os dois livros.

A compilação deste livro foi concluída há aproximadamente 90 anos, no início do Rabi' al-Awwal do ano 1358 AH, três anos antes do falecimento do autor. A versão online deste livro está atualmente disponível para os interessados na Biblioteca Digital Noor.

Outros Suplementos

Outro livro compilado com o tema de suplemento ao Nahj al-Balagha é "Nahj al-Balagha Thani" (O Segundo Nahj al-Balagha), escrito pelo Sheikh Jafar Ha'eri. Ele se esforçou para compilar discursos, cartas e aforismos do Nahj al-Balagha no estilo e na abordagem do Nahj al-Balagha de Sayyed Razi. Suas fontes nesta pesquisa, além dos livros de hadith, incluem livros de história e fontes sunitas.

Na capa deste livro, está escrito:

"Nahj al-Balagha al-Thani: Uma seleção de discursos, cartas e aforismos de nosso mestre e Imam, Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (A.S.), que não foram mencionados no Nahj al-Balagha."

Esta frase enfatiza que este livro é um suplemento ao Nahj al-Balagha de Sayyed Razi.

Nesta obra, foram incluídos 139 discursos, 71 cartas e 336 aforismos. O autor tentou incluir apenas os itens que não estavam presentes no Nahj al-Balagha de Sayyed Razi. No entanto, uma quantidade de narrativas que já estavam no Nahj al-Balagha também foi mencionada neste livro. O volume desta obra é aproximadamente dois terços do Nahj al-Balagha de Sayyed Razi.

Neste livro, assim como no Nahj al-Balagha de Sayyed Razi, as cadeias de transmissão das narrativas não são mencionadas para que sua estrutura se assemelhe mais ao Nahj al-Balagha. No entanto, o respeitável autor, ao final do livro, mencionou a fonte e a referência de cada material citado, a fim de facilitar a verificação da autenticidade de cada narrativa para os pesquisadores. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano 1410 AH, em 382 páginas.

