A boa conduta com a esposa é o segredo para ser amado pelo Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele).

O Hojjat-ol-Islam Nasser Rafiei, um eminente acadêmico religioso, afirmou em um de seus discursos que o Profeta (que a paz esteja com ele) considerava a boa conduta com a esposa um dos sinais dos profetas. Ele disse que as pessoas mais amadas por ele no Dia do Juízo serão aquelas, homens e mulheres, que têm a melhor conduta.

O Profeta enfatizava fortemente que os homens devem tratar as mulheres com boas maneiras. Ele disse: "Um dos traços morais dos profetas é o amor por suas esposas."

O Profeta também disse que o homem que mostra mais amor e boa conduta com a esposa é o mais amado por ele.

Hojjat-ol-Islam Rafiei narrou uma história: Certa vez, o Profeta entrou na casa de sua filha, Fatima Zahra (que a paz esteja com ela), e viu o Imam Ali (que a paz esteja com ele) ajudando Fatima com as tarefas domésticas: varrendo, trazendo lenha, lavando louça e ajudando a cozinhar. O Profeta disse: "Ó Ali! O homem que serve sua esposa em casa obtém a recompensa de um Justo e de um mártir." Essa é uma das nossas narrativas. Se você busca recompensas, saiba que elas não estão apenas nos livros de súplicas; algumas estão fora das orações e rituais. Uma delas é ter boa conduta com a esposa.

Essa é uma das nossas narrativas. Se você busca recompensas, saiba que elas não estão apenas nos livros de súplicas; algumas estão fora das orações e rituais. Uma delas é ter boa conduta com a esposa. Para as mulheres, a recompensa é semelhante: foi dito que uma mulher que, em casa, se esforça para servir seu marido com boas maneiras, ganha a recompensa de uma guerreira no jihad . Infelizmente, algumas pessoas pensam que apenas orações e súplicas têm recompensa, mas esses atos simples têm, às vezes, uma recompensa que não é menor do que a das súplicas de livros famosos. O Profeta (que a paz esteja com ele) disse, para que ficasse mais fácil de lembrar: "O mais próximo de mim no Dia do Juízo é aquele que tem a melhor conduta."

Por fim, ele concluiu, dirigindo-se a homens e mulheres: "Saibam que a consequência mínima da má conduta é a pressão do túmulo." Esta é uma lei que não aceita negociação. Sa'd ibn Mu'adh, um grande comandante do exército do Profeta, foi afligido pela pressão do túmulo, apesar de 70.000 anjos terem participado de seu funeral, por causa de sua má conduta com sua esposa. Devemos aprender pelo menos esta frase da vida do Profeta: "E por certo, tu és de uma moralidade grandiosa." Nós, que não temos uma moralidade grandiosa, devemos pelo menos ter um pouco de boa conduta.