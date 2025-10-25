Estatuto e Posição de Senhora Fāṭima Ma‘ṣūmah (A.S.)

ABNA Brasil: Hazrat Fāṭima Ma‘ṣūmah (A.S.) nasceu 25 anos após o nascimento do Imam Riḍā (A.S.). Há divergência quanto ao dia do seu nascimento; de acordo com uma narração, o primeiro dia de Dhū al-Qa‘dah do ano 173 da Hégira é o dia do nascimento de Hazrat Fāṭima Ma‘ṣūmah (A.S.) (1). O seu pai era o Imam Mūsā ibn Ja‘far (A.S.) e a sua mãe era uma Dama pura chamada "Najmah", que, após dar à luz Hazrat Riḍā (A.S.), o Imam Kāẓim (A.S.) chamou de "Ṭāhirah" (Pura). Ela também tinha outros nomes, incluindo: Najmah, Arwā, Sakīn, Samānah e Tuktam, que foi o seu último nome (2). O título mais importante de Fāṭima, filha do Imam Kāẓim (A.S.), é "Ma‘ṣūmah" (Imaculada), e é derivado de uma narração atribuída ao Imam Riḍā (A.S.) que diz: "Man zāra al-Ma‘ṣūmata bi Qumm ka man zāranī" (3); (Quem visitar Hazrat Ma‘ṣūmah em Qom é como se me tivesse visitado) (4).

Os Estatutos de Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.)

Após a morte do pai em 179 d.H., Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) ficou sob a tutela do seu irmão, Hazrat Imam Riḍā (A.S.), e permaneceu ao lado do seu nobre irmão até o ano 200 d.H., ou seja, durante 21 anos inteiros, alcançando elevados estatutos, e perfeições científicas, espirituais e morais. Alguns dos seus estatutos incluem:

1. O Estatuto da Intercessão (Shafā‘ah)

Sobre o estatuto, a posição e o lugar desta nobre Dama junto à Família do Profeta (A.S.), basta o que o Imam Ṣādiq (A.S.) disse: "Sabei que o Paraíso tem oito portas, três das quais se abrem para Qom. Uma Dama dos meus descendentes falecerá lá, cujo nome é Fāṭima bint Mūsā. Todos os nossos xiitas entrarão no Paraíso pela sua intercessão" (5).

Além disso, o seu estatuto espiritual é tal que, numa passagem da sua famosa fórmula de peregrinação (Ziyārat Nāmeh) transmitida pelo Imam Riḍā (A.S.), lemos: "Yā Fāṭimatu ishfa‘ī lī fī al-jannah, fa inna laki ‘inda Allāhi sha’nan min ash-sha’n" (Ó Fāṭima, intercede por mim no Paraíso, pois tens um estatuto glorioso junto a Deus) (6).

2. O Estatuto Científico e de Narração de Ḥadīth

Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.), em termos de ciência e narração de ḥadīth, era "‘Ālimah" (erudita) e "Muḥaddithah" (narradora de ḥadīth), tal como a sua mãe, Hazrat Zahrā (A.S.). Assim como Hazrat Zahrā (A.S.) explicava a verdade da liderança (Wilāyah) de Hazrat ‘Alī (A.S.) com argumentos sólidos, Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) fazia o mesmo. As narrações transmitidas por ela são na maioria sobre o Imāmato e a Wilāyah de ‘Alī (A.S.), cuja prova estabelece a Wilāyah dos outros Imames Imaculados. Por exemplo, Hazrat Ma‘ṣūmah narra, com poucas cadeias de transmissão, de Hazrat Zahrā que ela disse: O Profeta foi ao Paraíso na Noite da Ascensão (Mi‘rāj) e viu escrito numa cortina no palácio do Paraíso: "Lā ilāha illā Allāh, Muḥammadun Rasūlu Allāh, ‘Alīyun Walī al-qawm" (Não há divindade senão Deus, Muḥammad é o Mensageiro de Deus, e ‘Alī é o Walī - Líder - do povo)... E noutra cortina na porta de outro palácio estava escrito: "Shī‘atu ‘Alīyin hum al-fā’izūn" (Os xiitas de ‘Alī são os vitoriosos) (7).

Além disso, sobre o estatuto científico de Hazrat Ma‘ṣūmah, é narrado que um dia um grupo de xiitas entrou em Medina com perguntas que queriam fazer ao Imam Kāẓim (A.S.), mas ele estava em viagem. Por isso, Fāṭima Ma‘ṣūmah (A.S.) escreveu as respostas a essas perguntas e entregou-as a eles. Ao saírem de Medina, encontraram o Imam Kāẓim (A.S.) fora da cidade. Quando o Imam viu as perguntas e as respostas de Ma‘ṣūmah (A.S.), repetiu três vezes: "Fidāhā abūhā" (O seu pai seja sacrificado por ela) (8).

A Questão do Não Casamento de Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.)

Existem várias opiniões sobre a razão do seu não casamento, que examinamos brevemente:

Alguns dizem que ela não se casou por ordem do seu nobre pai. De acordo com o que Ya‘qūbī narra, o Imam Mūsā ibn Ja‘far (A.S.) recomendou que [as suas filhas] não se casassem (9). No entanto, alguns consideram esta notícia fabricada e a rejeitam (10), além do facto de que um Imam Imaculado não daria uma ordem contrária à ordem enfática da Lei Islâmica (Shar‘). O que é mencionado no testamento do Imam Kāẓim (A.S.) no nobre livro Uṣūl al-Kāfī é a recomendação para que todos os seus filhos sigam o Imam Riḍā (A.S.) e lhe entreguem a autoridade para o casamento das filhas, e nada mais: "Nenhuma das minhas filhas deve ser casada pelos seus irmãos maternos, ou por sultões, ou pelos seus tios, exceto com a sua opinião e consulta. Se fizerem algo diferente disso, terão contrariado Deus e o Seu Mensageiro e lutado contra Ele no Seu domínio, e Ele é mais conhecedor dos casamentos do seu povo. Se ele quiser casar, ele casa, e se ele quiser deixar, ele deixa..." (11). Outra opinião é que a razão para o não casamento de Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) foi a falta de um par compatível (Ham Shān) para ela. Tal como foi narrado sobre Hazrat Zahrā (A.S.), que se não fosse pelo Imam ‘Alī (A.S.), não se teria encontrado um par compatível para ela. Esta opinião não pode ser correta, pois é contrária à recomendação enfática da Família do Profeta (A.S.) sobre o casamento, e no casamento, um "crente é compatível com uma crente". Além disso, o estatuto de Hazrat Zahrā (A.S.) difere de todas as mulheres do mundo. No entanto, a "opinião mais precisa" sobre o não casamento de Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) é que, dado o facto de que durante os períodos de Hārūn al-Rashīd e Ma’mūn, os xiitas e os ‘Alawīs, e especialmente o Imam Kāẓim (A.S.), estavam sob as mais severas pressões e perseguições, e as suas interações sociais eram estritamente limitadas, ninguém se atreveria a aproximar-se da Família do Profeta (A.S.), muito menos estabelecer laços matrimoniais com eles. O testamento do Imam Kāẓim (A.S.) também considerou estas condições. O facto de algumas das irmãs de Hazrat Ma‘ṣūmah também não terem conseguido casar confirma este assunto (12).

Outro ponto a este respeito é a falta de atenção precisa das fontes históricas ao casamento das filhas da Família do Profeta. Além de Hazrat Ma‘ṣūmah, não há notícias definitivas sobre o casamento das outras filhas da Família do Profeta, e sobre o casamento de muitas delas, há notícias diferentes e contraditórias. No caso de Hazrat Ma‘ṣūmah também, não foi narrada nenhuma notícia sobre o seu casamento; mas isso não significa que se possa fazer um julgamento definitivo sobre o seu não casamento e o de algumas das suas irmãs. É possível que se tenham casado, mas devido às pressões e restrições impostas a esta família, não tenha sido tornado público. Mas, mesmo que não se tenham casado, certamente não foi por desinteresse ou falta de vontade de casar, mas sim por causa do ambiente sufocante que prevalecia contra esta família (12).

A Viagem de Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) para o Irão

Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) viajou de Medina para Khurasan no ano 201 d.H., com a intenção de visitar o seu irmão [Imam Riḍā (A.S.)]. Sobre a razão da sua viagem ao Irão, alguns acreditam que o Imam Riḍā (A.S.), após se estabelecer no Irão, escreveu uma carta à sua querida irmã, Hazrat Fāṭima Ma‘ṣūmah (A.S.), e ordenou ao seu servo que não parasse em nenhuma estação até entregar a carta em Medina o mais rápido possível. O servo chegou a Medina, entregou a carta do Oitavo Imam a Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.), e ela preparou-se para a viagem assim que recebeu a carta do seu irmão. No entanto, esta narração não é mencionada nos livros de fontes primárias e antigas (13).

De acordo com outra narração, Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.), que estava com o Imam Riḍā (A.S.) desde a infância e tinha um grande afeto por ele, e também adquiriu muito conhecimento e sabedoria dele, não suportou a separação do seu irmão e Imam do seu tempo após a viagem forçada do Imam Riḍā (A.S.) para o Irão. Ela partiu de Medina em direção ao Irão com um grupo de companheiros, mas adoeceu ao chegar a Sāveh. Tendo conhecimento da existência de Qom e da residência dos xiitas lá, ela disse ao seu servo especial: "Levai-me para Qom" (14). Ela permaneceu lá por um curto período e depois faleceu.

Causa do Falecimento ou Martírio de Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.)

Alguns escreveram a causa da sua doença da seguinte forma: as pessoas de Sāveh eram inimigos ferrenhos da Família do Profeta naquela época, e por isso, quando a comitiva de Hazrat Ma‘ṣūmah e os seus companheiros chegaram a Sāveh, atacaram-nos e travou-se uma batalha intensa. Os irmãos e sobrinhos de Hazrat Ma‘ṣūmah foram martirizados nesta batalha (23 pessoas). Hazrat Ma‘ṣūmah, tal como a sua tia Zaynab (A.S.), ficou profundamente triste ao ver os seus corpos despedaçados, adoeceu por causa disso e depois partiu para Qom. A sua doença continuou em Qom e ela faleceu após 16 ou 17 dias (15). Noutra narração, é mencionado que Hazrat Ma‘ṣūmah foi envenenada (16).

Não há menção precisa nas fontes históricas sobre a reação do Imam Riḍā (A.S.) — se estes eventos forem verdadeiros. No entanto, é evidente que Ma’mūn nunca agiria de forma a que o ataque a esta caravana lhe fosse atribuído; pois ele levou o Imam Riḍā (A.S.) para o Irão e aparentemente o nomeou seu herdeiro para mostrar que tinha afeto por ele e, assim, acalmar a raiva dos amantes da Família do Profeta. Nessas condições, a identidade dos agressores nunca seria clara para que houvesse uma reação do Imam Riḍā (A.S.) ou dos xiitas. Qualquer tipo de reação exigiria uma prova aparente, que não existia. A única coisa que os xiitas fizeram foi transferir Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) para Qom, o local de residência dos amantes da Família do Profeta (A.S.).

Alguns também mencionaram a notícia do martírio do Imam Riḍā (A.S.) como a causa da sua doença, mas isto contraria a investigação, pois a narração de Sa‘d ibn Sa‘d do Imam Riḍā (A.S.) indica que Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) faleceu antes do Imam Riḍā (A.S.). Naquela narração, Sa‘d diz: "Perguntei ao Imam Riḍā (A.S.) sobre a peregrinação a Fāṭima (A.S.) filha de Mūsā ibn Ja‘far..." (17). Esta pergunta indica que no momento da pergunta, Hazrat Ma‘ṣūmah já havia falecido e o seu túmulo era conhecido.

Além disso, a data do martírio de Hazrat Riḍā (A.S.) está registada e disponível, sendo o fim do mês de Ṣafar do ano 203 d.H., de acordo com os historiadores, e o ano da sua viagem para Tūs foi 200 d.H. Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.) viajou para o Irão com a intenção de o visitar, e de acordo com alguns historiadores, no ano 201 d.H. Portanto, o falecimento dessa Dama nobre ocorreu cerca de dois anos antes do martírio de Hazrat Riḍā (A.S.) (18).

Em todo caso, Hazrat Ma‘ṣūmah (A.S.), após a sua doença, decidiu ir para Qom, que era o local de residência dos amantes da Família do Profeta. Por outro lado, quando o povo de Qom soube da chegada dela a Sāveh, decidiram convidá-la para a sua cidade. Por esta razão, os filhos e netos de Sa‘d al-Ash‘arī foram ter com ela, levaram-na para Qom e a receberam com o maior respeito. Infelizmente, ela faleceu após um curto período (19).

O dia do falecimento de Hazrat Fāṭima Ma‘ṣūmah (A.S.) é o décimo dia de Rabī‘ al-Thānī do ano 201 d.H., de acordo com uma narração (20). E de acordo com outra narração, o décimo segundo dia é o dia do seu falecimento, por isso é apropriado que os crentes honrem estes três dias (do décimo ao décimo segundo) em memória dela (21).

Notas de Rodapé: