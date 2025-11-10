Sabedoria da Nahj al-Balagha 22: Paciência Constante Acompanhada de Esforço Contínuo para Reivindicar os Direitos da Ummah e do Imamato

Abna Brasil: A Sabedoria 22 da Nahj al-Balagha foi narrada do Imam Ali (as) cerca de cem anos antes da compilação deste livro por Sayyid Radhi, no livro Tarikh al-Tabari (História de Tabari), nos eventos do ano 23 Hijri. Muitos historiadores e comentaristas acreditam que esta declaração do Imam Ali (as) foi feita após o incidente de Saqifah.

Nesta sabedoria, Imam Ali (as) diz:

«لَنَا حَقٌّ، فَإِنْ أُعْطِینَاهُ، وَ إِلاَّ رَکِبْنَا أَعْجَازَ الأِبِلِ، وَ إِنْ طَالَ السُّرَی.»

"Temos um direito que, se nos for dado (seremos livres para implementar os mandamentos divinos), e, se não, montaremos a traseira dos camelos (suportaremos as dificuldades), mesmo que a jornada desse camelo se prolongue por um longo tempo na escuridão (até que o momento apropriado para a reivindicação do direito seja فراهم شود)."

O significado da frase «رَکِبْنَا أَعْجَازَ الأِبِلِ» (montaremos a traseira dos camelos) – que significa "sentar-se com dificuldade na parte traseira do camelo enquanto outra pessoa o está montando" – indica a dureza das condições e a dificuldade da situação. Esta dificuldade e adversidade persistem mesmo que «وَ إِنْ طَالَ السُّرَی» (a jornada desse camelo se prolongue por um longo tempo na escuridão).

Alguns comentaristas da Nahj al-Balagha traduziram este trecho sem maiores explicações, o que implica que o Imam Infallível (as) estava simplesmente seguindo as condições de tempo e lugar. É evidente que o status e a personalidade do Imam (as), assim como de seus seguidores, não se limitam à mera submissão às condições políticas e sociais. Pelo contrário, essas pessoas, seguindo seu Imam, suportam a dificuldade de estar nessas condições difíceis para que o "princípio do Islã" seja preservado e nenhuma divisão ocorra na Ummah Islâmica. Simultaneamente, e levando em consideração as restrições, eles agem para promover os fundamentos religiosos corretos, até que o momento apropriado chegue para a completa reivindicação do direito e o estabelecimento do verdadeiro governo islâmico.

Portanto, estas pessoas têm tanto paciência constante quanto realizam um esforço contínuo.

Se quisermos olhar para estas palavras de Amir al-Mu'minin (as) sob uma perspectiva civilizacional, podemos dizer o seguinte:

Sem dúvida, a realização da grande civilização islâmica será concretizada com o advento do último Salvador (ajtf) na Terra, e esta é uma promessa divina inquebrável. No entanto, se, por qualquer motivo – seja a inimizade de inimigos externos ou as ações de amigos pretensamente sábios – a realização desta promessa divina for atrasada, isso, além de causar esforço e sofrimento para os que trilham o caminho da orientação, resultará na jornada de toda a sociedade por um caminho de erro em meio à ignorância.

Contudo, se a preparação adequada para a realização dessa promessa divina for feita na sociedade, e através do estabelecimento de um governo islâmico, parte das capacidades para a Era do Advento forem preparadas e símbolos da orientação geral na Era do Advento se manifestarem a todos, sem dúvida, a tendência global em direção a um "Salvador guiado pela religião" se expandirá. Assim, o cenário apropriado será preparado para a reivindicação do direito dos Ahl al-Bayt (as) de estabelecer um governo "centrado na justiça" em todo o mundo. Com a permissão de Deus, o período de Ocultação (Ghaybah) chegará ao fim e o "Estado Nobre" (Dawlat Karīmah) será formado.

Com esta explicação, a Sabedoria 22 da Nahj al-Balagha pode ser considerada uma descrição da situação atual da comunidade global, onde o Hazrat disse:

Por: Sayyid Ali Asghar Husseini / Abna