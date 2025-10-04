AhlulBayt News Agency (ABNA): Senhora Fatimah Masumah (que a paz esteja com ela) é filha do Imam Musa al-Kazim e irmã do Imam Reza (que a paz esteja com ambos). Durante uma viagem que ela empreendeu para se encontrar com o Imam Reza, ela faleceu na cidade de Qom devido a uma grave doença. Hazrat Masumah está sepultada em Qom, e seu túmulo é um local de peregrinação para os amantes de AhlulBayt (a Família do Profeta). Os Imames (A.S.) tinham uma consideração especial por esta nobre senhora, e inúmeras tradições narram suas virtudes.
Hazrat Fatimah Masumah (S.A.) ocupa um lugar especial entre os filhos do Imam Kazim (exceto o Imam Reza). Algumas de suas características são únicas entre os Imamzadehs (descendentes de Imames), e serão abordadas a seguir.
As Características Únicas de Senhora Masumah (S.A.)
1. Descendente do Mensageiro de Deus e de AhlulBayt (A.S.)
Hazrat Masumah (S.A.) é filha direta do Imam Kazim (A.S.) e neta do Mensageiro de Deus (S.A.A.W.). Portanto, a primeira virtude e mérito de Hazrat Masumah é ser descendente do Profeta (S.A.A.W.) e de AhlulBayt. Em parte de sua fórmula de peregrinação (Ziyaratnamah), lemos:
"A paz esteja contigo, ó Filha do Mensageiro de Deus. A paz esteja contigo, ó Filha de Fátima e Khadijah. A paz esteja contigo, ó Filha do Comandante dos Fiéis. A paz esteja contigo, ó Filha de al-Hasan e al-Hussein." (1)
2. Possuidora do Título de "Masumah" (Infalível/Imaculada)
Seu nome é Fatimah, mas entre o povo ela é conhecida como Masumah. "Masumah" é uma mulher que está protegida de cometer erros, e AhlulBayt (A.S.) eram chamados de Ma'sum (Incrível) porque eram imunes aos pecados. Pesquisando este título nas fontes de Hadith, encontra-se uma narração na qual o Imam Reza (A.S.) disse sobre a virtude de visitar esta nobre senhora:
"Aquele que visitar Masumah em Qom, conhecendo seu direito, o Paraíso é para ele." (2)
3. Posição e Status Especial Perante Deus
Uma das características de Hazrat Masumah (S.A.) é sua posição especial perante Deus. Em sua Ziyaratnamah, narrada pelo Imam Reza (A.S.), está escrito:
"Pois tu tens junto a Deus uma Posição de entre as Posições (Sha'n min al-Sha'n)." (3)
4. Posição de Ampla Intercessão (Shafa'ah)
Shafa'ah (Intercessão) na linguagem significa a mediação de uma pessoa (por exemplo, perante Deus) para que um crime seja perdoado ou uma necessidade seja concedida. (4) Esta é uma posição muito elevada, concedida ao Profeta (S.A.A.W.), aos Imames (A.S.) e a alguns santos e justos. De acordo com os relatos, Hazrat Masumah (S.A.) é considerada uma das grandes intercessoras que pode interceder por todos os seguidores da Escola de AhlulBayt (Shi'ah). Em uma narração do Imam Sadiq (A.S.), consta:
"Todos os meus Shi'ah entrarão no Paraíso pela intercessão dela." (5)
Além disso, em sua Ziyaratnamah, a intercessão é solicitada a ela:
"Ó Fatimah, intercede por mim no Paraíso." (6)
No entanto, esta posição de intercessão só se aplica às pessoas que são, como dizem os relatos, "conhecedoras de seu direito ('Arifa bihaq-qihā)". Estes hadiths afirmam que quem a visita, reconhecendo seu direito, terá como recompensa o Paraíso. (7) Portanto, uma das características de Hazrat Masumah (A.S.) é a necessidade de conhecimento de seu status, que os crentes devem ter ao visitá-la.
5. Anúncio do Nascimento
Uma das virtudes desta nobre senhora é que o anúncio de seu nascimento foi dado pelo Imam Sadiq (A.S.) muitos anos antes de ela nascer. O Sexto Imam (A.S.), falando sobre Qom e o local de sepultamento de Hazrat Fatimah Masumah (S.A.), disse:
O Imam Sadiq (A.S.) disse: "Em breve, minha filha chamada Fátima será sepultada lá (em Qom). Quem a visitar, o Paraíso lhe será obrigatório." O narrador disse: O Imam Sadiq (A.S.) disse isso quando a filha do Imam Kazim (A.S.) ainda não havia nascido. (9)
O anúncio do nascimento desta nobre senhora por um Imam e a recomendação a todos para visitá-la, indicam seu elevado status.
6. Transmissão de Hadith
A propagação dos hadiths de AhlulBayt (A.S.) era muito valorizada por eles, e foram mencionadas virtudes para os divulgadores desses ensinamentos. Uma das virtudes e bênçãos de Hazrat Fatimah Masumah (A.S.) é a narração e propagação dos hadiths de seus nobres ancestrais na sociedade, sendo ela considerada uma "Muhaddithah" (narradora de hadith). Por exemplo, ela narrou o hadith "Man Kuntu Mawlahu fa 'Aliyyun Mawlahu" (Aquele de quem eu sou o Mestre, Ali é seu Mestre). (11)
7. Possuidora de uma Fórmula de Peregrinação Especial (Ziyaratnamah)
Uma das virtudes de Hazrat Masumah (S.A.) é a sua Ziyaratnamah especial. Poucos Imamzadehs têm uma Ziyaratnamah narrada especificamente pelos Imames (A.S.). Esta Ziyaratnamah especial demonstra a sua elevada posição. O Imam Reza (A.S.) disse a um de seus companheiros, chamado Sa'd:
"Um túmulo nosso está perto de vós." Sa'd perguntou: "Que eu seja sacrificado por ti, queres dizer o túmulo de Fátima, filha de Musa ibn Ja'far?" O Imam disse: "Sim. Quem a visitar, conhecendo-a, o Paraíso é para ele. Quando chegares ao túmulo, fica de frente para ele, voltado para a Qiblah, e dize 40 vezes Allahu Akbar, 30 vezes Al-hamdulillah e 30 vezes Subhan'Allah, e com humildade e submissão no coração dize: As-Salamu 'ala Adam Safwatillah, As-Salamu 'ala Nuh Nabiyillah... (A Paz esteja com Adão, o Escolhido de Deus; a Paz esteja com Nuh, o Profeta de Deus...)" (12)
8. O Santuário de Senhora Masumah é o Santuário de AhlulBayt (A.S.)
Alguns relatos afirmam que Qom é o Santuário de AhlulBayt (A.S.). Em uma narração do Imam Sadiq (A.S.), consta:
"Na verdade, Deus tem um Santuário, e ele é Meca; e o Mensageiro de Deus (S.A.A.W.) tem um Santuário, e ele é Medina; e o Comandante dos Fiéis (A.S.) tem um Santuário, e ele é Kufa; e nós (AhlulBayt) temos um Santuário, e ele é Qom. Uma mulher de meus descendentes chamada Fátima (S.A.) será sepultada neste Santuário, e quem a visitar, o Paraíso lhe será obrigatório." (13)
Outro ponto notável é que no início da Ziyaratnamah de Hazrat Masumah, a saudação é dirigida aos Profetas Divinos usando o pronome na terceira pessoa. Mas quando se trata de saudar o Profeta (S.A.A.W.) e AhlulBayt (A.S.), o pronome muda para a segunda pessoa (endereçamento direto). Esta forma de expressão pode ser uma evidência de que o Santuário diante do qual se está é o Santuário de AhlulBayt, e eles estão presentes em seu Santuário.
9. O Paraíso como Recompensa por Sua Visita
Muitos relatos afirmam que a visita a Hazrat Masumah (S.A.) é equivalente ao Paraíso. Por exemplo, em um hadith, o seu nobre irmão, o Imam Reza (A.S.), foi questionado sobre a visita a Hazrat Fatimah Masumah (S.A.) e respondeu:
"Quem a visitar, o Paraíso é para ele." (15)
O Imam Jawad (A.S.) também narrou:
"Quem visitar o túmulo de minha tia em Qom, o Paraíso é para ele." (16)
Conclusão
Senhora Masumah (que a paz esteja com ela) é considerada uma descendente de Imames de grande prestígio. O santuário desta nobre senhora está localizado na cidade de Qom. Ela possui múltiplas virtudes individuais, a ponto de ter sido apelidada de "Masumah" por seu próprio irmão, o Imam Reza (A.S.). Ela é descendente do Mensageiro de Deus e de AhlulBayt (A.S.). De acordo com os relatos, ela tem um elevado status e posição perante Deus e, por isso, possui uma ampla intercessão em favor dos seguidores de AhlulBayt. Esta senhora era tão abençoada que, antes de seu nascimento, o Imam Sadiq (A.S.) deu a notícia de seu nascimento aos Shi'ah. Ela também tem mérito acadêmico, e narrativas como o Hadith de Ghadir foram refletidas em fontes de Hadith Shi'ah através dela.
Outra característica desta virtuosa senhora é a sua fórmula de peregrinação especial. Apenas algumas poucas descendentes de Imames possuem uma Ziyaratnamah narrada pelos Imames (A.S.), e Hazrat Fatimah Masumah (S.A.) está entre elas. Nos relatos, a cidade de Qom, onde esta nobre senhora está sepultada, é apresentada como a Porta do Paraíso, e o Paraíso é a recompensa para quem a visita. AhlulBayt (A.S.) deixaram claro que o túmulo de Fatimah Masumah (S.A.) é considerado o Santuário de AhlulBayt. Portanto, os crentes devem se esforçar para conhecer este nobre Imamzadeh e aproveitar plenamente a sua visita.
Essas são as notas de rodapé de um artigo acadêmico ou religioso que você forneceu anteriormente, provavelmente sobre a vida e o status de Hazrat Masumah (S.A.).
Como você me pediu para traduzir o texto anterior para o português, apresento aqui a tradução e formatação dessas referências para o padrão de citação utilizado em trabalhos acadêmicos de língua portuguesa (adaptado do formato padrão que aparece nos textos em persa/árabe):
