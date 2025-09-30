Intercessão e Tawassul: Crença Compartilhada ou Desafio Religioso?

A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) - ABNA responde: O Profeta (P.S.C.E.) disse para buscar intercessão através da sua sepultura ou de si mesmo? Qual é a visão dos hadiths sobre o tawassul aos profetas?

Resposta:

O Tawassul é uma crença comum entre os muçulmanos. Para justificar sua legitimidade no Islã, eles se baseiam no Sagrado Alcorão, em narrativas, na conduta dos muçulmanos e na razão. Numerosos hadiths foram transmitidos de fontes xiitas e sunitas que indicam a legitimidade e a permissibilidade do tawassul na lei islâmica. No tawassul, não há diferença entre a vida e a morte dessas grandes figuras. Neste artigo, mencionaremos algumas narrativas sobre o tema.

1. O Conceito de Tawassul

Linguisticamente, tawassul (توسل) é derivado da palavra wasila (وسیله). A wasila é tudo o que se utiliza para se aproximar de algo.¹ O tawassul é o ato de usar uma pessoa ou algo como intermediário diante de Deus, a fim de se aproximar Dele e ter as necessidades atendidas.

O tawassul pode ser dividido em dois tipos:

Tawassul direto: A aproximação é feita diretamente ao Profeta e aos Imames Purificados (A.S.). Tawassul por meio de um intermediário: O Profeta e a Família do Profeta (Ahl al-Bayt) são usados como intermediários entre o fiel e Deus, buscando uma necessidade por meio do direito que eles têm diante de Deus.

Ambos os tipos de tawassul são suportados pelas narrativas, como veremos a seguir.²

2. Tawassul no Alcorão

No Sagrado Alcorão, Deus instruiu os crentes a buscar um meio para se aproximarem d’Ele:

**"Ó vós que credes! Temei a Deus e buscai um meio para vos aproximardes d’Ele."**³

Ele também aconselhou os pecadores a se dirigirem ao Profeta (P.S.C.E.) para que ele pedisse perdão a Deus por eles:

**"E se, quando eles foram injustos para consigo mesmos, tivessem vindo a ti e pedido perdão a Deus, e o Mensageiro também tivesse pedido perdão para eles, teriam encontrado Deus Indulgente, Misericordiosíssimo."**⁴

Outro versículo que indica a legitimidade do tawassul é aquele em que os filhos do Profeta Jacó pediram a seu pai que pedisse perdão por eles:

**"Eles disseram: 'Ó nosso pai, pede perdão para nós por nossos pecados, pois fomos pecadores.' Ele disse: 'Em breve pedirei perdão para vós ao meu Senhor. Por certo, Ele é o Indulgente, o Misericordioso'."**⁵

Portanto, do ponto de vista do Alcorão, o tawassul aos profetas de Deus não apenas não tem problemas, mas é até recomendado, como é evidente no versículo acima sobre o tawassul ao Profeta (P.S.C.E.), e não há diferença se ele está vivo ou falecido.

3. Narrativas sobre Tawassul

As narrativas transmitidas nas fontes xiitas sobre a recomendação do tawassul aos guardiões de Deus são muito numerosas e não caberiam neste artigo.

As narrativas sobre o tawassul podem ser divididas em várias categorias:

Narrativas que indicam que a Família do Profeta (A.S.) praticava o tawassul ao Profeta (P.S.C.E.). Narrativas em que os Imames (A.S.) ordenavam o tawassul. Narrativas que relatam a aprovação do tawassul praticado pelos seguidores da Família do Profeta (A.S.).

Essas três categorias de narrativas descrevem a ação, a palavra e a aprovação tácita dos Imames Infalíveis (A.S.).

A. Tawassul dos Imames ao Mensageiro de Deus (P.S.C.E.), aos Anjos e aos Profetas

Após a oração do meio-dia, o Comandante dos Crentes, Ali (A.S.), praticava o tawassul ao Mensageiro de Deus (P.S.C.E.), aos anjos e aos profetas, buscando por meio deles uma aproximação a Deus. O Imam Sadiq (A.S.) disse que o Comandante dos Crentes recitava esta súplica após a oração do meio-dia:

**"Ó Allah, eu me aproximo de Ti pela Tua generosidade e munificência; e me aproximo de Ti através de Muhammad, Teu servo e Teu Mensageiro; e me aproximo de Ti pelos Teus anjos próximos e Teus profetas enviados."**⁶

Após o falecimento do Mensageiro de Deus (P.S.C.E.), o primeiro da Família do Profeta (A.S.) a buscar o tawassul foi o Comandante dos Crentes (A.S.), enquanto seu corpo ainda não havia sido sepultado. Após lavar e preparar o corpo do Mensageiro de Deus (P.S.C.E.), o Comandante dos Crentes disse:

**"Que meu pai e minha mãe sejam sacrificados por ti, ó Mensageiro de Deus! Por certo, com a tua morte, algo foi interrompido que não foi interrompido pela morte de ninguém mais, a saber, a profecia, as notícias e o conhecimento do céu... Que meu pai e minha mãe sejam sacrificados por ti, lembra-te de nós diante de teu Senhor e nunca nos esqueças."**⁷

De acordo com esta narrativa, o Comandante dos Crentes (A.S.) buscou o tawassul à pessoa do Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) e pediu sua intercessão.

Também é narrado sobre o Imam Hussain (A.S.) que, quando ele queria sair de Medina para Meca, ele foi à sepultura do Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) e buscou o tawassul através dela:

**"Quando veio a segunda noite, ele saiu para a sepultura novamente, e fez duas unidades de oração. Quando terminou, começou a dizer: 'Ó Allah, esta é a sepultura de Teu Profeta Muhammad, e eu sou o filho da filha de Teu Profeta, e o assunto que se apresentou diante de mim é do Teu conhecimento. Ó Allah, eu amo o bem e odeio o mal. Ó Possuidor de Majestade e Honra! Pelo direito desta sepultura e daquele que nela está enterrado, eu Te peço que escolhas para mim o que é de Teu agrado e o agrado de Teu Mensageiro'."**⁸

B. Instruções do Profeta e dos Imames para o Tawassul

O Profeta (P.S.C.E.) e os Imames (A.S.) instruíram seus seguidores a buscarem o tawassul ao Profeta e à Família do Profeta (A.S.), e os ensinaram súplicas e invocações.

Salman al-Farsi disse que ouviu o Profeta Muhammad (P.S.C.E.) dizer:

**"Allah, o Poderoso e Glorioso, diz: 'Ó Meus servos! Não acontece que, quando alguém tem uma grande necessidade para vós, vós não a concedeis a menos que ele se dirija a vós por meio da criatura mais amada por vós, e vós atendeis ao seu pedido em honra de seu intercessor? Fiquem sabendo que a criatura mais nobre e mais excelente para Mim é Muhammad e seu irmão Ali, e após eles, os Imames, que são os meios para Me alcançar. Fiquem sabendo que quem tiver uma necessidade importante e quiser um benefício, ou for afligido por um desastre e quiser remover seu mal, deve me invocar por Muhammad e sua família, os puros e purificados, e Eu a atenderei de uma maneira melhor e mais excelente do que a que atendem aqueles que pedem intercessão através da criatura mais amada por eles'."**⁹

É narrado do Imam Sadiq (A.S.) que o Imam Hussain (A.S.) perguntou ao Mensageiro de Deus (P.S.C.E.):

**"'Qual é a recompensa daqueles que te visitam?' O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) respondeu: 'Ó meu filho! Quem me visitar, vivo ou morto, ou visitar teu pai, ou teu irmão, ou a ti, será meu dever visitá-lo no Dia da Ressurreição, para que Eu o liberte de seus pecados'."**¹⁰

O Imam Sadiq (A.S.) narrou do Mensageiro de Deus (P.S.C.E.):

**"Quem vier me visitar, eu serei seu intercessor no Dia da Ressurreição."**¹¹

Durante o tempo do Comandante dos Crentes (A.S.), uma pessoa fez uma súplica que não foi respondida. Ele foi até o Comandante dos Crentes e reclamou do atraso na resposta. O Imam o ensinou uma súplica de resposta rápida, na qual ele instrui o tawassul à Família do Profeta (A.S.). Mu'awiyah ibn Ammar disse que o Imam Sadiq (A.S.) me disse sem que eu tivesse perguntado:

**"Ó Mu'awiyah! Não sabes que um homem veio ao Comandante dos Crentes (A.S.) e reclamou do atraso na resposta de sua súplica? O Imam disse a ele: 'Por que não recitas a súplica de resposta rápida?' O homem perguntou: 'Qual é essa súplica?' O Imam disse: 'Dize... e me dirijo a Ti por Muhammad e sua Família. Eu Te peço, por Ti e por eles, que abençoes Muhammad e a família de Muhammad e que faças por mim tal e tal coisa'."**¹²

O Imam Sadiq (A.S.) ensinou a Mu'awiyah ibn Ammar a maneira de visitar a sepultura pura do Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) e, em uma parte, como fazer o tawassul através dele. Mu'awiyah ibn Ammar narrou do Imam Sadiq (A.S.):

**"Quando entrares em Medina, banha-te antes de entrar ou quando entrares, depois vai à sepultura do Profeta (P.S.C.E.), e fica em pé e saúda o Mensageiro de Deus... E dize... 'Ó Allah, Tu mesmo disseste: 'E se, quando eles foram injustos para consigo mesmos, tivessem vindo a ti e pedido perdão a Allah, e o Mensageiro também tivesse pedido perdão para eles, teriam encontrado Allah Indulgente, Misericordiosíssimo.' Eu vim a Teu Profeta, buscando perdão e arrependido de meus pecados, e, ó Profeta, eu me dirijo a Allah, meu Senhor e Teu Senhor, por Teu intermédio, para que Ele perdoe meus pecados. E se tiveres uma necessidade, coloca a sepultura do Profeta (P.S.C.E.) atrás de teus ombros, volta-te para a Qibla, levanta as mãos e pede a tua necessidade, pois, se Allah quiser, é mais provável que ela seja atendida."**¹³

Em outra narrativa, o Imam Sadiq (A.S.) ensinou uma súplica que expressa o tawassul do orante ao Mensageiro de Deus (P.S.C.E.):

**"Quando fores para a oração, dize: 'Ó Allah, eu apresento Muhammad (P.S.C.E.) diante de minha necessidade, e me dirijo a Ti por meio dele. Então, faz com que eu seja honrado por Ele diante de Ti, neste mundo e no Além, e dos que estão próximos a Ti. Faz minha oração aceita por meio dele, meus pecados perdoados por meio dele, e minhas súplicas atendidas por meio dele. Por certo, Tu és o Indulgente, o Misericordioso'."**¹⁴

C. Aprovação dos Imames ao Tawassul dos Xiitas ao Profeta (P.S.C.E.)

Algumas narrativas afirmam explicitamente que os xiitas praticavam o tawassul ao Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) e que esse tawassul foi aprovado pelos Imames Purificados (A.S.). Após o martírio do Imam Sadiq (A.S.), Hisham ibn Salim foi a Medina e, devido à dúvida que tinha sobre o próximo Imam, ele buscou refúgio na sepultura do Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) e, por meio desse tawassul, a Prova de Deus e o Imam de seu tempo se tornaram claros para ele.

**"Entrei na casa de Abdullah ibn Ja'far ibn Muhammad após a morte de Abu Abdullah (o Imam Sadiq, A.S.), e ele alegava ser o Imam. Eu lhe perguntei algo sobre o Zakat e disse: 'Quanto é o zakat de 100 dirhams?' Ele disse: '5 dirhams'. Eu disse: 'E quanto é o zakat de 50 dirhams?' Ele disse: '2,5 dirhams'. Eu disse: 'Ninguém na nação deu tal veredicto.' Saí de sua presença e fui à sepultura do Mensageiro de Deus (P.S.C.E.), buscando refúgio no Mensageiro de Deus e dizendo: 'Ó Mensageiro de Deus, a quem devo me voltar? Aos Qadariyya? Aos Haruriyya? Aos Murji'a? Aos Zaydiyya?' Enquanto eu estava assim, um mensageiro de Abu al-Hasan (o Imam Musa al-Kazim, A.S.), um jovem rapaz de menos de cinco anos, veio a mim e disse: 'Responde ao teu mestre Musa ibn Ja'far'. Eu fui até ele, e quando ele me viu do pátio da casa, ele começou a me dizer: 'Ó Hisham!' Eu disse: 'Aqui estou.' Ele disse: 'Nem aos Qadariyya, nem aos Haruriyya, nem aos Murji'a, nem aos Zaydiyya, mas a nós!'. Então eu disse: 'Tu és o meu mestre.' Eu lhe fiz perguntas, e ele respondeu a todas as que eu queria."**¹⁵

De acordo com esta narrativa, é permitido buscar tawassul e refúgio nos próprios guardiões de Deus. Além disso, a narrativa indica a aprovação tácita do Imam Infalível (A.S.). Se o tawassul não fosse permitido, por que o Imam Kazim (A.S.) não disse a Hisham: "Por que você foi buscar refúgio no Mensageiro de Deus?" No entanto, o Imam não apenas não o proibiu nem criticou sua ação, mas a aprovou.

Em algumas narrativas, a Família do Profeta (A.S.) é apresentada como o meio para a aproximação de Deus. O Imam Ali (A.S.), sobre o versículo **"E buscai um meio para vos aproximardes d’Ele,"**¹⁶ disse: **"Eu sou o Seu meio."**¹⁷ Ali ibn Ibrahim, em sua exegese, interpretou o termo al-wasila como o Imam, dizendo: **"Aproximai-vos d’Ele por meio do Imam."**¹⁸ A Senhora Fatimah az-Zahra (S.A.) diz: **"Nós somos o meio Dele entre Suas criaturas, e nós somos Seus escolhidos e o lugar de Sua santidade."**¹⁹

Conclusão

O tawassul é uma das crenças importantes dos muçulmanos que tem suas raízes no Sagrado Alcorão e em narrativas autênticas transmitidas pela Família do Profeta (A.S.). Esta crença, além de sua base corânica, pode ser provada por narrativas autênticas tanto xiitas quanto sunitas. De acordo com as narrativas xiitas sobre o tawassul, a Família do Profeta (A.S.) o praticou ao Profeta e aos Imames, e também instruiu seus seguidores a fazê-lo. Além disso, eles aprovaram o tawassul dos xiitas.

Notas: