Senhora Fatimah Masumah (S.A.) Morreu Como Mártir?

Nas fontes antigas e confiáveis, não foi encontrado material definitivo sobre o martírio dela, mas alguns escreveram que:

Em 200 H., um ano após a viagem forçada do Hazrat Reza (A.S.) à cidade de Marv, Hazrat Fatimah Masumah, acompanhada de alguns de seus irmãos e parentes próximos, viajou para uma terra estrangeira para encontrar seu irmão (o Imam Reza). No caminho, eles chegaram à cidade de Savah. No entanto, como o povo de Savah naquela época era oponente de AhlulBayt (A Família do Profeta), eles se juntaram aos agentes do governo e entraram em confronto e batalha com os companheiros de Senhora Masumah. Um número de companheiros da nobre senhora foi morto neste trágico incidente. (1)

Em seguida, Senhora Masumah partiu em direção à cidade de Qom. Quando os notáveis de Qom foram informados desta alegre notícia, correram para recebê-la. Enquanto Musa ibn Khazraj, o líder do clã Ash'ari, carregava a rédea de seu camelo, ela entrou na cidade de Qom em meio à emoção e ao entusiasmo do povo. Ela se dirigiu para a casa particular de Musa ibn Khazraj. (2)

Fatimah Masumah permaneceu em Qom por dezessete dias. Durante este tempo, ela se dedicou à adoração e à comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Ela encerrou os últimos dias de sua vida abençoada em humildade e submissão perante a Essência Pura de Deus. Finalmente, após dezessete dias, ela deixou o mundo mortal e partiu para a morada da Verdade.

A Causa da Morte Prematura

Sobre a causa da doença repentina e da morte precoce da nobre senhora, tem sido dito que: Uma mulher na cidade de Savah a envenenou. Esta afirmação é plausível, considerando o confronto dos inimigos de AhlulBayy com seus companheiros e o martírio de alguns deles em Savah, o clima desfavorável daquela cidade e a viagem abrupta de Senhora Masumah para Qom enquanto estava doente. (3)

Após o falecimento, Senhora Masumah foi lavada (ghusl) e envolta em mortalhas (kafan). Ela foi então cortejada e sepultada no cemitério de Bābalān.

Portanto, é difícil fazer uma declaração definitiva sobre este assunto.

Notas de Rodapé: