A Condução do Lar por a Senhora Fatimah Zahra (a.s.)

Abna: A Senhora Fatimah Zahra (a.s.)é um exemplo incomparável de conduta conjugal e gestão da vida familiar no Islã. Sua vida com Imam Ali (as) foi repleta de amor, respeito e empatia, servindo como um modelo eterno para as famílias muçulmanas. Neste artigo, ao examinarmos as belas facetas desta vida luminosa, aprenderemos lições valiosas para os relacionamentos conjugais atuais.

1. Apoiando o Cônjuge

Quando Ali (as) retornava do jihad (esforço), Fatimah (a.s.)o recebia calorosamente, pegava sua espada e a limpava. Ela acompanhava Ali (as) em todas as suas atividades, demonstrando sensibilidade em relação aos seus assuntos e aos da comunidade. Desta forma, com sua companhia, seu entendimento e o entusiasmo que demonstrava, ela afastava do corpo e da alma dele os cansaços e as amarguras do mundo exterior.

2. Vaidade e Adorno para o Cônjuge

Cuidar da aparência física para o cônjuge é um dos princípios da vida de um homem e uma mulher muçulmanos, e este princípio se manifesta claramente na vida de Ali (as) e Zahra (sa). É narrado que o Profeta (que a paz esteja com ele) ordenou a preparação de perfumes doces para a noite de núpcias de Hazrat Zahra (sa), e Hazrat Zahra (a.s.)estava constantemente perfumada dentro de casa.

3. Abstinência de Desejos Materiais e Busca pela Satisfação do Cônjuge

"Fatimah, você tem comida para que eu possa sair da fome?"

"Há dois dias que não temos comida suficiente em casa. Tudo o que havia, demos a você e aos meus filhos, Hassan e Hussein, e nós mesmas não consumimos quase nada da pouca comida que restava."

"Fatimah, por que você não me avisou para que eu pudesse procurar comida?"

Hazrat Zahra Al-Tahirah (a Pura) baixou seu olhar nobre e respondeu:

یا ابا الحسن ! انی لا ستحیی من الهران اکلف نفسک ما لا تقدر علیه

(Ó Aba Al-Hasan! Eu me envergonho perante meu Senhor de te pedir algo que esteja além da sua capacidade.)