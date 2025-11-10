Sermões da Nahj al-Balagha 23 / A Carta de Aconselhamento de Amir al-Mu'minin (a.s.) para os Pobres e os Ricos

Abna Brasil – O Sermão 23 da Nahj al-Balagha é um dos sermões econômicos e sociais de Imam Ali (a.s.) que foi registrado em várias fontes antes da compilação da Nahj al-Balagha. A primeira parte deste sermão foi narrada nos livros Waq’at Siffīn e Ḥilyat al-Awliyā’, e a segunda parte pode ser encontrada em livros como Uṣūl al-Kāfī, Al-Ghārāt, Tayseer al-Maṭālib e Maḥāsin al-Barqī.

Neste sermão, são apresentadas recomendações sociais e a perspectiva humana sobre posses e riqueza. Na primeira parte, o Hazrat (Imam Ali), referindo-se ao fato de que alguns membros da sociedade podem ter mais bênçãos e riquezas mundanas, diz:

«فَإِنْ رَأَی أَحَدُکُمْ لاِخِیهِ غَفِیرَةً فِی أَهْل أَوْ مَال أَوْ نَفْس فَلاَ تَکُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً؛»

"Se um de vocês vir que seu irmão na fé possui mais [abundância] em família, riqueza ou na própria pessoa, que isso não se torne uma provação para ele. (Se algum de vocês viu a família, a riqueza ou a própria existência de seu irmão na fé mais abundante do que a sua, não deve invejá-lo.)"

Em outra passagem deste sermão, Ele expressa Sua preocupação com a "traição" na aquisição de riqueza e diz:

«وَ کَذلِکَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِیءُ مِنَ الْخِیَانَةِ یَنْتَظِرُ مِنَ اللهِ إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ إِمَّا دَاعِیَ اللهِ فَمَا عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ لَهُ، وَ إِمَّا رِزْقَ اللهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْل وَ مَال، وَ مَعَهُ دِینُهُ وَ حَسَبُهُ.»

"Do mesmo modo, o muçulmano isento de traição aguarda uma das duas boas recompensas de Deus: ou Deus o leva para o Outro Mundo, onde o que está com Deus é melhor para ele, ou o sustento Divino lhe é concedido em família e riqueza, acompanhado de sua religião e honra."

É claro que esta riqueza mundana será um meio de teste para os seres humanos.

«فَاحْذَرُوا مِنَ اللهِ مَا حَذَّرَکُمْ مِنْ نَفْسِهِ.»

"Portanto, temei a Deus em relação ao que Ele vos advertiu sobre Si mesmo."

A seção final do sermão contém as recomendações de Imam Ali (a.s.) para indivíduos abastados que, por mais ricos que sejam, ainda necessitam de certas coisas que nunca podem ser obtidas com dinheiro e riqueza:

«أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لاَ یَسْتَغْنِی الرَّجُلُ وَ إِنْ کَانَ ذَا مَال عَنْ عَشِیرَتِهِ وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَیْدِیهِمْ وَ أَلْسِنَتِهِمْ.»

"Ó povo! O homem, mesmo que possua riqueza, não está isento de sua tribo (família extensa) e da defesa deles por suas mãos e línguas. (O homem, por mais rico que seja, não precisa de sua tribo, ele precisa que eles o defendam com suas mãos e línguas.)"

A frase seguinte de Imam Ali (a.s.) faz lembrar um provérbio persa:

«وَ لِسَانُ الصِّدْقِ یَجْعَلُهُ اللهُ لِلْمَرْءِ فِی النَّاسِ، خَیْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ یَرِثُهُ غَیْرُهُ.»

"E a língua de sinceridade [boa reputação] que Deus concede ao homem entre as pessoas é melhor para ele do que a riqueza que é herdada por outros."

Parece que Sa'di expressou esta frase em verso: "A boa reputação que resta de um homem é melhor do que deixar para trás um palácio de ouro."

A última passagem selecionada deste sermão incluída por Sayyid Radhi na Nahj al-Balagha é a ênfase de Imam Ali (a.s.) em fazer o bem aos pobres que pertencem à mesma tribo e família:

«أَلاَ لاَ یَعْدِلَنَّ أَحَدُکُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ یَرَی بِهَا الْخَصَاصَةَ.»

"Que nenhum de vocês se desvie de um parente em quem vê necessidade (pobreza). (Que nenhum de vocês negue algo ao seu parente necessitado.)"

Imam Ali (as), considerando que indivíduos abastados e ricos geralmente possuem tino econômico e calculismo em seus gastos, apresenta o motivo desta recomendação sob uma perspectiva de "negócio" para encorajá-los a servir os pobres de sua própria família:

«وَ مَنْ یَقْبِضْ یَدَهُ عَنْ عَشِیرَتِهِ، فَإِنَّمَا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنْهُمْ یَدٌ وَاحِدَةٌ، وَ تُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَیْد کَثِیرَةٌ، وَ مَنْ تَلِنْ حَاشِیَتُهُ یَسْتَدِمُ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ.»

"E quem retrai sua mão de sua tribo, apenas uma mão de ajuda é retraída deles em relação a ele, mas [em seu momento de dificuldade] muitas mãos são retraídas por eles dele; e aquele cuja margem for suave (que trata seus parentes com bondade) continuará a receber afeto de seu povo (tribo) de forma duradoura."

