Sermões do Nahj al-Balaghah 22 / Métodos Históricos para o Retorno da Falsidade!

ABNA Brasil — O Sermão 22 do Nahj al-Balaghah é parte da coleção de sermões do Imam ‘Alī (A.S.) sobre os eventos anteriores à Batalha de Jamal (Camelo). Estas palavras foram narradas em fontes xiitas, como o livro Furū‘ al-Kāfī do Shaykh Kulaynī, e também no livro Al-Istī‘āb de Ibn ‘Abd Rabbih, um dos estudiosos sunitas.

Alguns comentadores do Nahj al-Balaghah, enfatizando a semelhança deste sermão com os Sermões 10, 26 e 172, expressaram a probabilidade de que todos estes sermões fossem parte de um único sermão longo do Imam ‘Alī (A.S.) no incidente da quebra do juramento de fidelidade (Bay‘ah) por Talḥah e Zubayr e os eventos da Batalha de Jamal. No entanto, não se deve ignorar a possibilidade de que, dada a complexidade dos eventos da Batalha de Jamal, o Hazrat (A.S.) possa ter proferido vários sermões antes desta batalha, e estes sermões sejam secções dos múltiplos sermões do Hazrat (A.S.) que Sayyid Raḍī narrou no Nahj al-Balaghah.

Neste sermão, o Imam ‘Alī (A.S.) descreve alguns dos métodos que os inimigos da verdade usam para estabelecer a falsidade. O Hazrat (A.S.) diz na parte inicial destas palavras:

«أَلَا وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ، لِیَعُودَ الْجَوْرُ إِلَی أَوْطَانِهِ وَ یَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَی نِصَابِهِ»

“Atenção! Certamente, o Satã incitou o seu partido e convocou as suas tropas, para que a opressão volte aos seus lugares de origem e a falsidade regresse ao seu padrão (e curso normal).”

Nesta frase, o Hazrat (A.S.) usa palavras cuja precisão no significado pode indicar o método do Satã ao confrontar a verdade, um esforço cujo objetivo é anular a verdade e restabelecer a falsidade. É evidente que os seguidores do Satã também usam estas mesmas estratégias para o mesmo objetivo ao longo da história.

Por exemplo, na frase «إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ», a palavra “Dhammaṛa” é usada no sentido de “incitar e encorajar” e também “motivação acompanhada de censura e repreensão”. Com base nisso, deve-se dizer que o Satã, ao convocar os seus seguidores, “encoraja” e “motiva à ação”, e também “censura e repreende” através de vários meios mediáticos e psicológicos. O resultado deste “encorajamento e motivação” é expresso na próxima frase do Imam ‘Alī (A.S.) como «استجلب جلبه» (istajlaba jalabahu) — para que o Satã os “atraia” para os seus objetivos. “Jalab” (Jalbah) significa literalmente “impulsionar e reunir”. É natural que esta reunião seja para um objetivo específico.

O Imam ‘Alī (A.S.), na próxima secção, declara o objetivo do Satã nestas ações como: «لِیَعُودَ الْجَوْرُ إِلَی أَوْطَانِهِ وَ یَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَی نِصَابِهِ» — “para que a opressão volte ao seu lugar anterior e a falsidade se torne o padrão dos assuntos.”

Atualmente, o uso do ciberespaço para criar um estado de “encorajamento, motivação e censura” entre os apoiantes do Satã é realizado através de várias ferramentas e níveis, abrangendo um conjunto completo de várias ações, desde “desculpas de direitos humanos” até “bots do Twitter”.

No entanto, a maneira de combater estas táticas virtuais e mediáticas é expressa pela boca do Imam ‘Alī (A.S.) na última secção deste sermão:

«مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ لَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ، وَ إِنِّی لَعَلَی یَقِینٍ مِنْ رَبِّی وَ غَیْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِینِی.»

**“Eu não sou alguém que se sinta ameaçado pela guerra, nem aterrorizado pela agressão (golpe de espada e lança)! Pois eu tenho certeza (Yaqīn) no meu Senhor e não tenho a menor dúvida (Shubhah) na minha religião e crença.”

Por outras palavras, a ausência de medo da batalha com o inimigo nos espaços militar, político, cultural e económico, bem como a “certeza em Deus” e a ausência de “dúvida e ceticismo nas crenças”, são as ferramentas necessárias para os apoiantes da verdade ao confrontarem as táticas do Satã para estabelecer a falsidade.

Sayyid ‘Alī Aṣghar Ḥusaynī / ABNA