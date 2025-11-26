Relação entre “alimentação” e “longevidade” no estilo de vida islâmico

A importância da alimentação saudável e seu impacto na longevidade têm lugar especial tanto nas ciências médicas modernas quanto nos ensinamentos islâmicos. O Islã, ao destacar a preservação da saúde e o afastamento dos excessos, apresenta um estilo de vida em que a nutrição equilibrada desempenha um papel fundamental na qualidade de vida e na longevidade.

Fundamentos corânicos e narrativos sobre o impacto da alimentação saudável na longevidade

1. Preservação da saúde como um depósito confiado por Deus

"وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ"

"E não lanceis a vós mesmos à destruição com as próprias mãos." (Al-Baqarah, 195)

Este versículo condena claramente qualquer prática que prejudique a saúde. A alimentação inadequada, que leva a doenças e reduz a longevidade, é considerada uma forma de “autodestruição”.

Entre os direitos mais importantes que o corpo tem sobre o ser humano está o de manter sua saúde. A alimentação saudável é um instrumento fundamental para cumprir esse dever e preservar esse depósito divino. Assim, proteger o corpo para a adoração é obrigação, e a nutrição equilibrada é uma de suas bases.

2. Ênfase na moderação e na prevenção dos excessos

"وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ"

"Comam e bebam, mas não exagerem, pois Deus não ama os excessivos." (Al-A'raf, 31)

Este é o principal comando corânico sobre alimentação.

O excesso — seja em quantidade (gula) ou na qualidade (alimentos prejudiciais) — compromete a saúde e reduz a longevidade.

O Profeta (S) disse:

"O ser humano não encheu nenhum recipiente pior do que o estômago…"

Ele aconselha a comer o suficiente para manter o corpo firme: um terço para comida, um terço para bebida e um terço para o ar.

Esse ensinamento é um dos princípios mais importantes para prevenir doenças crônicas e aumentar a longevidade.

3. Importância dos alimentos puros, lícitos e saudáveis

"یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا"

"Ó humanidade, comam do que há na terra, lícito e puro." (Al-Baqarah, 168)

“Halal” refere-se ao aspecto religioso e “tayyib” ao aspecto saudável, limpo e benéfico.

Consumir alimentos lícitos e saudáveis é essencial tanto para o corpo quanto para a alma.

A renda lícita também contribui para uma alimentação saudável, impactando positivamente o bem-estar físico e espiritual.

4. Destaque para alimentos específicos recomendados

O Islã menciona alimentos que, segundo a nutrição moderna, também são altamente benéficos:

Tâmaras: alimento completo, muito apreciado pelo Profeta (S).

alimento completo, muito apreciado pelo Profeta (S). Azeite de oliva: mencionado no Alcorão como “bênção”, comprovadamente saudável.

mencionado no Alcorão como “bênção”, comprovadamente saudável. Leite e mel: reconhecidos como alimentos nutritivos e terapêuticos.

reconhecidos como alimentos nutritivos e terapêuticos. Frutas e vegetais: amplamente incentivados nas tradições.

Essas recomendações coincidem com descobertas científicas sobre alimentos naturais, ricos em vitaminas e minerais, que previnem doenças e prolongam a vida.

5. Organização dos horários das refeições

Embora nem todas as tradições mencionem explicitamente a longevidade, práticas como:

café da manhã reforçado,

jantar leve,

evitar longos períodos sem comer,

evitar o excesso noturno,

são mencionadas na medicina islâmica tradicional e contribuem para regular o metabolismo e prevenir doenças.

6. Ênfase na prevenção de doenças

Muitas tradições abordam meios de evitar doenças, e grande parte dessas recomendações está relacionada à alimentação.

Como as doenças crônicas — diabetes, hipertensão, obesidade, problemas cardiovasculares — são os principais fatores de redução da longevidade, as recomendações islâmicas têm impacto direto na prolongação da vida.

O Profeta (S) disse:

"O estômago é a casa de toda doença e a dieta é o principal remédio."

Ou seja, grande parte das enfermidades nasce da alimentação incorreta.

Efeitos práticos da alimentação saudável na longevidade segundo o Islã

✔ Redução de doenças crônicas

Moderação, evitar excessos e consumir alimentos puros reduzem doenças que diminuem a expectativa de vida.

✔ Fortalecimento do sistema imunológico

Alimentos naturais fortalecem as defesas do corpo.

✔ Mais energia e vitalidade

A nutrição equilibrada melhora o desempenho físico, mental e espiritual.

✔ Saúde mental fortalecida

A ciência moderna confirma: alimentação saudável melhora o eixo intestino–cérebro, reduzindo ansiedade e estresse — fatores que afetam a longevidade.

