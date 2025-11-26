Relação entre “alimentação” e “longevidade” no estilo de vida islâmico

A importância da alimentação saudável e seu impacto na longevidade têm lugar especial tanto nas ciências médicas modernas quanto nos ensinamentos islâmicos. O Islã, ao destacar a preservação da saúde e o afastamento dos excessos, apresenta um estilo de vida em que a nutrição equilibrada desempenha um papel fundamental na qualidade de vida e na longevidade.
Fundamentos corânicos e narrativos sobre o impacto da alimentação saudável na longevidade
1. Preservação da saúde como um depósito confiado por Deus
"وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ"
"E não lanceis a vós mesmos à destruição com as próprias mãos." (Al-Baqarah, 195)
Este versículo condena claramente qualquer prática que prejudique a saúde. A alimentação inadequada, que leva a doenças e reduz a longevidade, é considerada uma forma de “autodestruição”.
Entre os direitos mais importantes que o corpo tem sobre o ser humano está o de manter sua saúde. A alimentação saudável é um instrumento fundamental para cumprir esse dever e preservar esse depósito divino. Assim, proteger o corpo para a adoração é obrigação, e a nutrição equilibrada é uma de suas bases.
2. Ênfase na moderação e na prevenção dos excessos
"وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ"
"Comam e bebam, mas não exagerem, pois Deus não ama os excessivos." (Al-A'raf, 31)
Este é o principal comando corânico sobre alimentação.
O excesso — seja em quantidade (gula) ou na qualidade (alimentos prejudiciais) — compromete a saúde e reduz a longevidade.
O Profeta (S) disse:
"O ser humano não encheu nenhum recipiente pior do que o estômago…"
Ele aconselha a comer o suficiente para manter o corpo firme: um terço para comida, um terço para bebida e um terço para o ar.
Esse ensinamento é um dos princípios mais importantes para prevenir doenças crônicas e aumentar a longevidade.
3. Importância dos alimentos puros, lícitos e saudáveis
"یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا"
"Ó humanidade, comam do que há na terra, lícito e puro." (Al-Baqarah, 168)
“Halal” refere-se ao aspecto religioso e “tayyib” ao aspecto saudável, limpo e benéfico.
Consumir alimentos lícitos e saudáveis é essencial tanto para o corpo quanto para a alma.
A renda lícita também contribui para uma alimentação saudável, impactando positivamente o bem-estar físico e espiritual.
4. Destaque para alimentos específicos recomendados
O Islã menciona alimentos que, segundo a nutrição moderna, também são altamente benéficos:
- Tâmaras: alimento completo, muito apreciado pelo Profeta (S).
- Azeite de oliva: mencionado no Alcorão como “bênção”, comprovadamente saudável.
- Leite e mel: reconhecidos como alimentos nutritivos e terapêuticos.
- Frutas e vegetais: amplamente incentivados nas tradições.
Essas recomendações coincidem com descobertas científicas sobre alimentos naturais, ricos em vitaminas e minerais, que previnem doenças e prolongam a vida.
5. Organização dos horários das refeições
Embora nem todas as tradições mencionem explicitamente a longevidade, práticas como:
- café da manhã reforçado,
- jantar leve,
- evitar longos períodos sem comer,
- evitar o excesso noturno,
são mencionadas na medicina islâmica tradicional e contribuem para regular o metabolismo e prevenir doenças.
6. Ênfase na prevenção de doenças
Muitas tradições abordam meios de evitar doenças, e grande parte dessas recomendações está relacionada à alimentação.
Como as doenças crônicas — diabetes, hipertensão, obesidade, problemas cardiovasculares — são os principais fatores de redução da longevidade, as recomendações islâmicas têm impacto direto na prolongação da vida.
O Profeta (S) disse:
"O estômago é a casa de toda doença e a dieta é o principal remédio."
Ou seja, grande parte das enfermidades nasce da alimentação incorreta.
Efeitos práticos da alimentação saudável na longevidade segundo o Islã
✔ Redução de doenças crônicas
Moderação, evitar excessos e consumir alimentos puros reduzem doenças que diminuem a expectativa de vida.
✔ Fortalecimento do sistema imunológico
Alimentos naturais fortalecem as defesas do corpo.
✔ Mais energia e vitalidade
A nutrição equilibrada melhora o desempenho físico, mental e espiritual.
✔ Saúde mental fortalecida
A ciência moderna confirma: alimentação saudável melhora o eixo intestino–cérebro, reduzindo ansiedade e estresse — fatores que afetam a longevidade.
