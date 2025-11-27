A Posição da Desatenção às Aparências Materiais e aos Valores Falsos no Casamento

Abna Brasil: O casamento de Sua Santidade Fátima al-Zahrā (A.S.) e do Comandante dos Crentes ʿAlī (A.S.) não foi apenas um laço sagrado e celestial, mas também um modelo inigualável para toda a história da humanidade no que diz respeito à escolha de cônjuge, à formação da família e à construção de uma vida conjugal baseada em valores verdadeiros e divinos. Este abençoado vínculo, livre de todas as aparências materiais e valores falsos prevalentes nas sociedades, demonstra que a felicidade e a perfeição humana dependem de critérios sublimes e espirituais, e não do brilho e ostentação do mundo.

Critérios de Escolha do Cônjuge na Conduta de Fátima

Na era da Ignorância (Jāhiliyyah) e mesmo em muitas sociedades pós-islâmicas, os critérios para o casamento baseavam-se frequentemente na riqueza, na linhagem, na beleza física e no poder tribal. No entanto, no casamento de Fátima (A.S.), estes critérios foram totalmente postos de lado, e a piedade, a fé, o conhecimento e a abnegação tornaram-se o fundamento desta união.

1. Desprezo pela Riqueza e Posição Material

O Comandante dos Crentes ʿAlī (A.S.) estava, na altura, em dificuldades financeiras, e a Sua única posse era uma armadura (que também foi gasta na aquisição dos bens essenciais para o Seu casamento, que incluíam: um tapete de palha, um copo, um manto, um jarro, um moinho de mão, um odre de água, uma pele de bezerro, uma cortina, etc.). [1]

Apesar disso, quando os nobres de Quraish e os companheiros com maior riqueza e posição social vieram pedir a mão de Fátima (A.S.) em casamento, o Profeta Muhammad (S.A.A.W.), rejeitando os seus pedidos, considerou apenas o Comandante dos Crentes ʿAlī (A.S.) digno de se casar com a Sua filha. Este ato demonstra o desvalor da riqueza e da posição perante as virtudes morais e espirituais. O dote (Mahr) de Fátima (A.S.) também foi muito pequeno e simbólico, o que por si só é uma mensagem clara a favor da vida simples e do afastamento do luxo no início da vida conjugal.

2. Priorização da Piedade e da Fé

O Profeta Muhammad (S.A.A.W.), em resposta aos pretendentes ricos, disse repetidamente:

"Eu espero o decreto divino para o casamento de Fátima." [2]

Isto mostra que a escolha divina se baseou na piedade e fé absolutas do Comandante dos Crentes ʿAlī (A.S.). Fátima (A.S.) também aceitou o casamento com total satisfação, pois o Seu critério era a compatibilidade na fé e na espiritualidade, e não as aparências enganosas do mundo.

3. Vida Simples e Abandono do Luxo

A cerimônia de casamento e o enxoval de Fátima (A.S.) foram um exemplo completo de vida simples. O Seu enxoval consistia em bens muito simples e essenciais para a vida, alguns dos quais eram considerados mesmo os itens mais básicos. Este facto está em total contraste com o luxo e a competição material nas cerimônias de casamento, que é um problema para muitas famílias hoje. O objetivo do casamento é alcançar a paz e a perfeição, e não exibir riqueza e posição.

Consequências da Desatenção às Aparências Materiais no Casamento

Redução da Pressão Psicológica: A escolha de um cônjuge com base em valores reais desde o início retira o pesado fardo da competição material e da inveja dos ombros do casal, proporcionando um ambiente de tranquilidade e contentamento para o início da vida conjugal.

A escolha de um cônjuge com base em valores reais desde o início retira o pesado fardo da competição material e da inveja dos ombros do casal, proporcionando um ambiente de tranquilidade e contentamento para o início da vida conjugal. Durabilidade e Estabilidade Familiar: Os casamentos construídos com base na piedade, no afeto e na compreensão mútua gozam de maior estabilidade. Isso ocorre porque as flutuações econômicas e as mudanças de aparência não podem abalar seus alicerces.

Educação Correta dos Filhos: Os filhos que crescem em tais famílias aprendem valores espirituais e estão protegidos de cair na armadilha do materialismo e das aparências enganosas do mundo.

Os filhos que crescem em tais famílias aprendem e estão protegidos de cair na armadilha do materialismo e das aparências enganosas do mundo. Criação de um Modelo para a Sociedade: A vida conjugal de Fátima e ʿAlī (A.S.) é um modelo para toda a sociedade que demonstra que a felicidade e a bem-aventurança dependem da espiritualidade e da simplicidade.

O Propósito do Casamento: Tranquilidade e Afeto

"E entre Seus sinais está o de Ele ter criado, de vós mesmos, esposas, para que neles vos abrigueis (tranquilidade - Sukūn), e Ele estabeleceu entre vós amizade (afeto - Mawaddah) e misericórdia (compaixão - Raḥmah); por certo, há nisso sinais para um povo que reflete." (Alcorão 30:21) [3]

Este versículo apresenta o objetivo principal do casamento como "Sukūn" (tranquilidade), "Mawaddah" (afeto) e "Raḥmah" (misericórdia), nenhum dos quais está relacionado com riqueza ou aparências materiais. O casamento de Fátima (A.S.) e ʿAlī (A.S.) foi o exemplo perfeito dessa tranquilidade e afeto.

Incentivo ao Casamento e a Promessa da Riqueza Divina

"E casai os solteiros dentre vós e os justos de vossos servos e servas; se forem pobres, Deus os enriquecerá da Sua graça, e Deus é Amplo e Onisciente." (Alcorão 24:32) [4]

Este versículo afirma explicitamente que a pobreza não deve ser um obstáculo ao casamento, e Deus promete a independência financeira. Este versículo, de certa forma, confirma a escolha do Comandante dos Crentes ʿAlī (A.S.), apesar de Sua pobreza aparente, e é uma grande lição para aqueles que atrasam o casamento por causa de questões materiais.

Piedade, o Critério de Superioridade

"Ó humanos! Criamo-vos de um homem e uma mulher, e vos fizemos povos e tribos, para que vos conheçais. Por certo, o mais honrado de vós perante Deus é o mais piedoso (atqākum); por certo, Deus é Onisciente, Conhecedor." (Alcorão 49:13) [5]

Este versículo apresenta explicitamente a "piedade" (Taqwá) como o critério de superioridade, e não a linhagem, a riqueza ou a posição social. O casamento de Fátima (A.S.) com o Comandante dos Crentes ʿAlī (A.S.), que possuíam o ápice da piedade, é a personificação prática deste nobre versículo.

O casamento de Fátima (A.S.) e do Imã ʿAlī (A.S.) é um modelo inigualável de uma união sagrada na qual as aparências materiais e os valores falsos foram totalmente desconsiderados, e a piedade, a fé, a moral e a espiritualidade constituíram os critérios principais. Este modelo é uma grande lição, não só para os muçulmanos, mas para toda a humanidade, no sentido de se libertar das amarras materiais e alcançar a verdadeira felicidade. Ao regressar a estes valores autênticos, é possível fortalecer o núcleo familiar e prevenir muitos problemas sociais que têm raízes no materialismo.

Notas de Rodapé (Adaptadas)

(Pesquisadora, Consultora Familiar, Ativista de Mídia e Espaço Virtual: Bānūf.Dildārī)