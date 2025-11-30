Uma Etiqueta Importante da Recitação do Alcorão Sagrado

Abna brasil: No meio da noite, no silêncio onde nem mesmo as estrelas sussurram, um versículo da Surata Al-Qaṣaṣ (A História) me chamou:

“فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ”

"E quando chegou perto (do fogo), ele foi chamado da margem direita do vale, no local abençoado, da árvore: 'Ó Moisés, em verdade, Eu Sou Deus, o Senhor dos Mundos!'"

Eu parei. Não com os pés, mas com o coração. Naquele momento, o Monte Sinai (Monte Ṭūr) dentro de mim se elevou.

Pensei comigo: O que Moisés viu para que seu coração estremecesse e sua alma encontrasse a paz? O que ele ouviu para que nenhuma outra voz, exceto a Voz da Verdade, fosse digna de ser ouvida? E de repente, uma voz ecoou dentro de mim:

Se você também deseja ouvir a Voz de Deus, recite o Alcorão! Mas não como se lê um livro para adquirir conhecimento, Mas sim como se entra em um Santuário Sagrado, Como se sobe ao Monte Sinai, Com o coração descalço, com os pés descalços, com a alma descalça...

O Alcorão não é um livro que deva ser lido apenas com os olhos ou compreendido somente com a mente. O Alcorão é o sussurro de Deus para os corações que possuem o ouvido da alma.

A etiqueta da recitação não se limita às formalidades externas; A etiqueta da recitação significa que você saiba que entrou na presença de Deus, Significa que você saiba que cada versículo é um sopro vindo do Senhor dos Mundos (Rabb al-ʿĀlamīn), E que você é o Seu destinatário.

Se você deseja se tornar um "Kalīmullāh" (Aquele que fala com Deus), Se você deseja que Deus o chame pelo nome, Você deve tirar as sandálias do apego (taʿalluq) dos seus pés, Você deve se afastar do clamor do mundo, Você deve, em um momento de pura reclusão, com ablução e presença (wuḍū' wa ḥuḍūr), Ajoelhar-se diante da Palavra que veio do céu, E com uma voz melancólica (ṣawt maḥzūn), Não para ser ouvido (pelas pessoas), mas para ser escutado (pela Verdade), Recitar.

Então, o Alcorão estabelecerá intimidade com você, E quando você se tornar íntimo (maḥram) dele, Ele removerá o véu do Seu semblante, E o levará ao banquete da Luz.

E nessa reclusão, Nesse momento em que não há outra voz senão o palpitar do seu coração e o sopro dos versículos, Uma voz se levantará de dentro da árvore da sua alma:

“إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ”

"Em verdade, Eu Sou Deus, o Senhor dos Mundos!"

E você, já não será o mesmo ser humano de antes. Você terá se tornado o Kalīm do seu próprio coração.

(Ḥikmat-Niyā)