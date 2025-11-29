  1. Home
Por que algumas pessoas permanecem privadas da orientação divina?

29 novembro 2025 - 08:28
Por que algumas pessoas permanecem privadas da orientação divina?

A orientação divina abrange todos os seres e todos os seres humanos. Contudo, quando alguém destrói em si mesmo o terreno natural para o crescimento espiritual — isto é, a orientação inata —ou quando enfrenta com teimosia e hostilidade a orientação normativa (tashrî‘i), então seu desvio é resultado de sua própria escolha.

A orientação divina é como a luz do sol e a chuva: derrama-se igualmente sobre todos, mas alguns se afastam da luz e evitam a chuva.

 A Orientação Divina no Alcorão

Muitos versículos do Alcorão descrevem Deus como Aquele que guia.

No versículo 50 da Surata Taha lê-se:

“Nosso Senhor é Aquele que concedeu a cada criatura a forma que lhe é própria e depois a guiou.”
«رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»

E no versículo 213 da Surata Al-Baqarah:

“Deus guia quem Ele quer para o caminho reto.”
«وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

Também no versículo 93 da Surata An-Nahl:

“Deus desvia quem Ele quer e guia quem Ele quer.”

E no versículo 8 da Surata Fâtir:

“Deus desvia quem Ele quer e guia quem Ele quer.”

Diante desses versículos, surge a questão:
Por que Deus priva alguns de Sua orientação? Isso seria justo? Seria compatível com a sabedoria divina?

Dois Tipos de Orientação

Antes de responder, é necessário compreender que o termo “orientação” no Alcorão possui duas dimensões:

1. Orientação Taqwîni (Cósmica ou Inata)

Significa que Deus criou cada criatura com uma capacidade natural de alcançar seu objetivo:

  • os animais sabem como se alimentar,
  • construir seus ninhos,
  • reproduzir-se,
  • cuidar de seus filhotes.

Tudo isso demonstra a presença de uma força orientadora divina por trás da criação.

Essa orientação é universal, concedida a todos os seres — inclusive ao ser humano, através da fitra (natureza primordial).
Não há qualquer discriminação nesse tipo de orientação.

A orientação inata se divide em:

  • Não consciente: os impulsos instintivos, como os dos animais.
  • Consciente: as tendências espirituais e morais da fitra humana.

2. Orientação Tashrî‘i (Normativa ou Revelada)

Consiste no envio de profetas, livros divinos e leis celestes.

O Alcorão diz (21:73):

“E Nós os fizemos líderes que guiavam por ordem Nossa.”

Essa orientação também é universal — todos têm acesso a ela.
Porém, nem todos a aceitam. Alguns preferem resistir à verdade e acabam afastando-se por sua própria escolha.

 O Que Faz a Pessoa Receber ou Perder a Orientação?

A “orientação divina” também é chamada de tawfîq (sucesso espiritual concedido por Deus).
Deus concede esse sucesso àqueles que demonstram empenho, pureza e obediência.
E retira esse sucesso daqueles que, pelo pecado e pela teimosia, se tornam indignos dele.

A seguir, alguns fatores que privam a pessoa da orientação divina:

1. Pecado e Desobediência

Surata Al-Ahzab (33:36):

“Quem desobedecer a Deus e ao Seu Mensageiro desviou-se manifestamente.”

2. Incredulidade e Rejeição da Verdade

Surata Al-Baqarah (2:264):

“Deus não guia os incrédulos.”

3. Injustiça

Surata Al-Baqarah (2:258):

“Deus não guia os injustos.”

4. Andar em caminhos de dúvida

O Imam Ali (a) aconselhou:

“Não entres por um caminho cujo desvio receies; abster-se diante da dúvida é melhor que lançar-se ao perigo.”

5. Hipocrisia

O Imam Ali (a) descreve os hipócritas:

“Eles são desviados e desviam outros...”

6. Pecados como incredulidade, mentira e excesso

O Alcorão afirma:

  • 5:67 — Deus não guia o povo incrédulo.
  • 39:3 — Deus não guia o mentiroso ingrato.
  • 40:28 — Deus não guia o extravagante e mentiroso.

7. Arrependimento

Surata Ar-Ra‘d (13:27):

“Deus guia para Si aquele que se volta arrependido.”

8. Esforço e Jihad espiritual

Surata Al-‘Ankabût (29:69):

“Os que lutam por Nossa causa — certamente os guiaremos a Nossos caminhos.”

 Conclusão: Orientação ou Desvio — Uma Escolha Humana

A orientação de Deus engloba todos.
Mas se alguém destrói seu terreno interior — seja pela teimosia, pecado, hipocrisia ou injustiça — ele próprio cria o obstáculo para a orientação.

Assim como alguém que foge da luz do sol ou se esconde da chuva, perde algo que estava disponível para todos.

Deus não força ninguém a ser orientado.
Se fosse assim, não haveria mérito moral, nem valor para a fé, nem sentido para o teste da vida.

 Por Que o Desvio Às Vezes É Atribuído a Deus?

Porque Deus colocou uma lei no universo moral:

A repetição de más ações enfraquece a sensibilidade espiritual,
até que a pessoa passe a ver o mal como bem.

Deus não força alguém a se desviar — mas determinou que as escolhas erradas produzam consequências espirituais naturais.

Assim, o desvio é resultado:

  • da teimosia,
  • da corrupção,
  • da fuga da verdade,
  • da busca pelos desejos,
  • do rompimento do pacto com Deus.

E nada disso contraria a justiça divina — porque o ser humano sempre teve a liberdade de escolher.

