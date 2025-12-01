É Ciro (Ciro, o Grande) o Mesmo que Dhul-Qarnayn?

Abna Brasil: Os historiadores têm muitas divergências sobre a história da vida, as características morais e as viagens de Ciro, o Grande. Alguns atribuem-lhe uma personalidade quase profética, e outros o rebaixam ao nível de um monarca sanguinário.

Essas divergências surgiram devido a razões como: o tipo de visões e afiliações dos pesquisadores, a escassez de fontes, a mistura de realidade e lenda nelas, e a dúvida na compreensão correta das fontes e inscrições escritas antigas. Isso é considerado natural e levou a que a verdadeira face desta figura ficasse envolta em um véu de ambiguidade. Consequentemente, não podemos emitir uma opinião definitiva sobre ele.

No entanto, visto que a vida de Ciro, especialmente em suas conquistas, tem uma grande semelhança histórica com a pessoa chamada Dhul-Qarnayn — que é mencionada no Alcorão — podemos examinar a "hipótese" e "probabilidade" de que esses dois nomes possam pertencer à mesma pessoa.

Inicialmente, vamos nos concentrar na figura de Dhul-Qarnayn. O Alcorão Sagrado começa a história com um grupo de pessoas perguntando ao Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele e sua família) sobre Dhul-Qarnayn. (1) Em seguida, sem especificar quem era Dhul-Qarnayn, o Alcorão declara informações sobre ele que nos permitem entender que esta pessoa possuía qualidades notáveis, incluindo:

Deus colocou à sua disposição os meios para as vitórias. Ele realizou três importantes expedições militares: primeiro para o Ocidente, depois para o Oriente e, finalmente, para uma região onde havia uma passagem montanhosa. Em cada uma dessas viagens, ele encontrou diferentes povos. Ele era um homem crente, monoteísta e bondoso, e não se desviava do caminho da justiça e da equidade. Por isso, ele foi objeto da graça especial de Deus. Ele era um amigo dos benfeitores e um inimigo dos opressores e tiranos, e não tinha apego à riqueza material do mundo. Ele acreditava tanto em Deus quanto no Dia da Ressurreição. Ele é o construtor de uma das barragens mais importantes e poderosas, uma barragem na qual foi usado ferro e cobre em vez de tijolos e pedras [e se outros materiais foram usados em sua construção, foram ofuscados por esses metais]. O seu objetivo ao construir esta barragem era ajudar um grupo de oprimidos contra a opressão das tribos de Yājūj e Mājūj (Gog e Magog).

Agora, vamos abordar as evidências da opinião de que Dhul-Qarnayn era Ciro, o Grande.

O pioneiro desta teoria é Abul Kalam Azad (2). A sua teoria baseia-se resumidamente em dois princípios:

Primeiro Princípio: Raízes da História de Dhul-Qarnayn em Fontes Judaicas

Os inquiridores que perguntaram sobre este assunto ao Profeta do Islã (S.A.A.W.) — de acordo com as narrativas que descrevem a ocasião da revelação dos versículos — eram judeus ou coraixitas instigados pelos judeus. Portanto, a raiz deste assunto deve ser encontrada nos livros judaicos.

Lemos no Livro de Daniel — um dos livros judaicos conhecidos — no Capítulo 8:

"No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera antes. Tive a visão, e quando a tive, eu estava na fortaleza de Susa, na província de Elam; na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Olhei e vi, e eis que um carneiro estava em frente ao rio, e tinha dois chifres; e os chifres eram altos, e um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi o carneiro a atacar para o Ocidente, para o Norte e para o Sul; e nenhum animal podia resistir-lhe, e não havia quem pudesse livrar-se do seu poder; e ele agia segundo a sua vontade e se engrandecia..." (3)

Mais tarde, no mesmo livro, é narrado que Gabriel apareceu a Daniel e interpretou o seu sonho da seguinte forma:

"O carneiro com dois chifres que viste são os reis dos Medos e dos Persas."

Os judeus entenderam da boa nova do sonho de Daniel que a sua época de cativeiro terminaria com o levante de um dos reis Medos e Persas e a sua vitória sobre os reis da Babilônia, sendo libertados das mãos dos babilônios.

Não demorou muito para que Ciro surgisse no cenário do governo do Irã e unificasse os países dos Medos e Persas, criando um grande império a partir dos dois. E assim como o sonho de Daniel havia dito que: "O carneiro atacaria para o Ocidente, Oriente e Sul", Ciro também realizou grandes conquistas nestas três direções. Ele libertou os judeus e permitiu-lhes regressar à Palestina.

É interessante notar que na Torá, no Livro de Isaías, Capítulo 44, versículo 28, lemos:

"Que diz de Ciro: Ele é o Meu pastor, e cumprirá tudo o que Me agrada; dizendo a Jerusalém: Tu serás edificada; e ao templo: O teu fundamento será posto."

É também digno de nota que em algumas interpretações da Torá, Ciro é referido como a águia do Oriente e o homem de desígnios que será chamado de um lugar distante. (4)

Segundo Princípio: A Estátua de Ciro e a Conexão com "Dhul-Qarnayn"

O segundo princípio é que, no século XIX, uma estátua de Ciro foi descoberta perto de Pasárgada, ao lado do rio Murghāb. A estátua tem aproximadamente a altura de um ser humano e O mostra com duas asas, como asas de águia, abertas dos dois lados, e Ele "tem uma coroa na cabeça, na qual se veem dois chifres, semelhantes aos chifres de um carneiro."

Ao aplicar o conteúdo da Torá às características desta estátua, a probabilidade aumentou consideravelmente na mente deste estudioso de que o nome de Ciro como "Dhul-Qarnayn" (O de Dois Chifres) teve origem nesta raiz, e também por que a estátua de pedra de Ciro tem asas como as de uma águia.

Desta forma, ficou estabelecido para um grupo de estudiosos que a identidade histórica de Dhul-Qarnayn foi completamente revelada por este meio.

O que apoia esta teoria são as qualidades morais que a história atribui a Ciro.

Heródoto , o historiador grego, escreve: "Ciro ordenou que os seus exércitos não brandissem a espada, exceto contra os guerreiros, e que não matassem nenhum soldado inimigo que dobrasse a lança. E o exército de Ciro obedeceu à Sua ordem de tal forma que as massas não sentiram os sofrimentos da guerra."

, o historiador grego, escreve: "Ciro ordenou que os seus exércitos não brandissem a espada, exceto contra os guerreiros, e que não matassem nenhum soldado inimigo que dobrasse a lança. E o exército de Ciro obedeceu à Sua ordem de tal forma que as massas não sentiram os sofrimentos da guerra." Heródoto também escreve sobre Ele: "Ciro era um rei generoso, liberal e muito gentil e bondoso . Não era ganancioso por acumular riquezas como outros reis, mas era ávido por generosidade e doação. Ele tratava os oprimidos com justiça e equidade e amava tudo o que implicava o maior bem."

. Não era ganancioso por acumular riquezas como outros reis, mas era ávido por generosidade e doação. Ele tratava os oprimidos com e amava tudo o que implicava o maior bem." Outro historiador, Xenofonte, escreve: "Ciro era um rei sábio e bondoso, e a grandeza dos monarcas se unia nele às virtudes dos sábios. Tinha uma ambição elevada e uma generosidade dominante. O Seu lema era o serviço à humanidade, e a Sua índole era a dispensa da justiça. A humildade e a tolerância ocupavam o lugar do orgulho e da presunção no Seu ser."

É interessante notar que estes historiadores eram gregos, e sabemos que o povo grego não olhava para Ciro com amizade, pois a conquista da Lídia por Ciro resultou numa grande derrota para a nação grega.

Os defensores desta crença afirmam que as qualidades mencionadas no Alcorão Sagrado sobre Dhul-Qarnayn se aplicam às qualidades de Ciro.

Além de tudo isso, Ciro realizou viagens para o Oriente, Ocidente e Norte, que são detalhadamente mencionadas na história de sua vida e que são compatíveis com as três viagens mencionadas no Alcorão:

A primeira expedição militar de Ciro foi para a Lídia, que ficava na parte norte da Ásia Menor, e tinha uma orientação ocidental em relação ao centro do governo de Ciro. Se colocarmos o mapa da costa ocidental da Ásia Menor à nossa frente, veremos que grande parte da costa se afunda em pequenas baías, especialmente perto de Izmir, onde a baía assume a forma de uma fonte. O Alcorão diz que: "Dhul-Qarnayn, em Sua viagem ao Ocidente, sentiu que o sol se punha em uma fonte lodosa." Esta cena é a mesma que Ciro observou ao ver o disco solar se pondo (na vista do observador) nas baías costeiras. A segunda expedição militar de Ciro foi para o Oriente. Como diz Heródoto, "Esta invasão oriental de Ciro ocorreu após a conquista da Lídia. A revolta de algumas tribos nômades selvagens em particular incitou Ciro a este ataque." A expressão do Alcorão: "até que, quando alcançou o lugar onde nasce o sol, encontrou-o nascendo sobre um povo para o qual não havíamos provido proteção contra ele" (Alcorão 18:90) (5), refere-se à viagem de Ciro ao extremo Oriente, onde ele observou que o sol nascia sobre um povo que não tinha abrigo contra o seu calor, indicando que esse povo era nômade e vivia no deserto. Ciro teve uma terceira expedição militar para o Norte, em direção às montanhas do Cáucaso, onde chegou a um desfiladeiro entre duas montanhas. A pedido das pessoas que ali viviam, e para evitar a invasão de tribos selvagens, ele construiu uma barragem forte em frente ao desfiladeiro. Este desfiladeiro é atualmente chamado de Passagem de Darial e é mostrado nos mapas atuais entre Vladikavkaz e Tbilisi, no mesmo local onde ainda existe uma muralha de ferro. Esta muralha é a barragem que Ciro construiu, pois as características que o Alcorão menciona sobre a barragem de Dhul-Qarnayn se aplicam perfeitamente a ela. (6), (7)

Aqui surge a pergunta: E a inscrição de Ciro e a sua atribuição a ele? A resposta é que, considerando as características de Dhul-Qarnayn mencionadas no Alcorão, o conteúdo desta inscrição — que também contém passagens politeístas — não pode pertencer a ele. E como historicamente também há dúvidas sobre essa atribuição devido à falta de evidências definitivas, pode-se argumentar que esta inscrição pertence a outro rei.

Em qualquer caso, é verdade que também existem pontos ambíguos nesta "teoria", mas, por enquanto, ela pode ser chamada de "a melhor teoria" sobre a "aplicação de Dhul-Qarnayn a figuras históricas conhecidas".

Notas de Rodapé

(1). "Perguntam-te acerca de Dhul-Qarnayn" (Sura Al-Kahf, versículo 83). (2). Ele foi Ministro da Cultura da Índia no passado e escreveu um livro que também foi traduzido para o persa e publicado como "Dhul-Qarnayn ou Ciro, o Grande". Muitos comentaristas e historiadores contemporâneos têm apresentado esta teoria detalhadamente em seus livros com um tom favorável. (3). Livro de Daniel, Capítulo 8, versículos 1 a 4. (4). Livro de Isaías, Capítulo 46, versículo 11. (5). Sura Al-Kahf, versículo 90. (6). Para mais detalhes, consulte o livro "Dhul-Qarnayn ou Ciro, o Grande", bem como "Farhang Qisas al-Qur'an" (Cultura das Histórias do Alcorão). (7). Compilado do livro: Tafsīr-i Namūneh (Comentário Exemplar), Aiatolá al-Uẓmā Makārim Shīrāzī, Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 26ª edição, Vol. 12, p. 586.