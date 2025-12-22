Sermões do Nahj al-Balāgha – nº 28 Uma exortação duradoura do Príncipe dos Crentes (a.s.)

ABNA Brasil— O sermão nº 28 do Nahj al-Balāgha é parte de um sermão proferido pelo Imam Ali (a.s.) em um dos dias do ‘Id al-Fitr. Alguns comentadores do Nahj al-Balāgha consideram os sermões nº 28 e nº 25 como um único sermão, e tudo indica que Sayyid al-Raḍī, com o objetivo de separar a parte ética da parte política, tenha dividido esse sermão em duas seções distintas.

Esse sermão, como muitos outros do Nahj al-Balāgha, foi transmitido em diversas fontes antes da compilação do livro por Sayyid al-Raḍī. Entre elas, podem ser citadas obras como Uṣūl al-Kāfī, Khiṣāl de Shaykh Ṣadūq, Amālī de Shaykh Ṭūsī e Amālī de Shaykh Mufīd. Outras fontes narrativas também transmitiram essas palavras do Imam Ali (a.s.) com base nessas mesmas obras, como, por exemplo, o livro Wasā’il ash-Shī‘a.

Nessa parte de seu sermão, o Príncipe dos Crentes (a.s.) descreve diversas características do mundo e do Além, afirmando:

«فَتَزَوَّدُوا فِی الدُّنْیَا مِنَ الدُّنْیَا مَا تَحُوزُونَ بِهِ أَنْفُسَکُمْ غَداً»

Ou seja: Portanto, nesta vida mundana, tomai do próprio mundo a provisão com a qual, amanhã, podereis proteger a vós mesmos (do castigo).

Embora no Nahj al-Balāgha existam numerosas passagens que tratam da reprovação do apego ao mundo, em outras palavras atribuídas ao Imam Ali (a.s.) nesse mesmo livro encontram-se também a valorização do mundo e a exposição de seus aspectos positivos. As características mais importantes mencionadas a respeito do mundo podem ser encontradas na sabedoria nº 131 do Nahj al-Balāgha:

«إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِیَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًی لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا؛ مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّی مَلَائِکَةِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْیِ اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ؛ اکْتَسَبُوا فِیهَا الرَّحْمَةَ وَ رَبِحُوا فِیهَا الْجَنَّةَ»

Ou seja: O mundo é a morada da veracidade para quem é sincero com ele; é a morada da segurança para quem compreende sua realidade; é a morada da riqueza para quem dele toma provisão (para o Além); e é a morada da exortação para quem se deixa advertir por ele. O mundo é a mesquita dos amigos de Deus, o local de oração dos anjos de Deus, o lugar de descida da revelação divina e o mercado dos amigos de Deus, no qual adquirem a misericórdia e cujo lucro é o Paraíso.

Embora Sayyid al-Raḍī tenha se esforçado para reunir no Nahj al-Balāgha as palavras mais selecionadas do Imam Ali (a.s.) e registrar nesse livro suas expressões mais sublimes, algumas dessas palavras possuem tal excelência que o próprio Sayyid al-Raḍī se dedica a elogiá-las explicitamente. O sermão nº 28 do Nahj al-Balāgha é um dos raros casos em que Sayyid al-Raḍī descreve, em quatorze linhas, uma parte do sermão — sendo que essa própria parte também possui quatorze linhas.

Ao descrever esse sermão, Sayyid al-Raḍī afirma: “Se houver um discurso capaz de conduzir as pessoas ao ascetismo, incitá-las à ação em prol do Além, cortar o apego humano às esperanças vãs e despertar no coração a aversão às más ações, é exatamente este discurso.”

Outros estudiosos também elogiaram esse sermão em suas obras. Como exemplo, Shaykh Mufīd escreve em seu livro Al-Irshād a respeito desse sermão: “É uma das palavras que permaneceram como legado daquele nobre Imam, e que os homens de entendimento, razão e discernimento preservaram.”

Sayyid Ali-Asghar Hosseini / ABNA